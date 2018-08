Design kavárna: nové místo pro spolupráci architektů, designérů, zhotovitelů a klientů

„Inspirativní prostor, kontakt s lidmi, profesionální marketing a propojení s experty. V Ostravě do konce roku,“ říká lídr projektu Radim Věntus.

Design kavárna, s galerií bydlení na ploše téměř 300 m2, je nový projekt vašeho týmu. Jako designér, poté i lektor a kouč, máte za sebou 20 let interiérové tvorby. Stojí za vámi vlastní značky IQ kuchyně a nově IQ design. Co přinese Design kavárna?

Především potřebný prostor pro sdílení a spolupráci. Mezi architekty a designéry navzájem, dále s experty všech partnerů, s klienty. V příjemné "kavárenské" atmosféře, s dobrou kávou. A samozřejmě synergický marketing, kterým podpoříme business spolupráci architektů a designérů se zhotoviteli a řemeslníky.

Kromě prostoru, kontaktů a zkušeností budou členové klubu Design kavárny sdílet také vzorkovnu materiálů a technologie. Jaké?



Například VR brýle pro vizualizace 3D prostoru, což ocení hlavně klienti, dále tisk, kopírování…V budoucnu chceme vizualizovat na dálku na základě poptávky, a tím architektům ušetřit čas. Navíc je tu sdílení znalostí - jsme specialisté na koordinaci desítek profesí při stavbě domu, od vody přes nábytek až po schodiště.



Design kavárna bude také prostorem pro vzdělávání. Vy sám se věnujete deset let koučinku. Povedete v rámci přednáškového cyklu také design koučink?



Určitě a s radostí. Jako specialista nemohu klientovi podsouvat své řešení, naopak budeme hledat to jeho. Jako mediátor se snažím najít optimální průnik mezi člověkem a prostorem, v němž žije.



Vaším cílem je vytvořit kolem ostravské Design kavárny skupinu 30 až 50 odborníků ze severní Moravy včetně Olomoucka a Zlínska, a poskytovat tak servis lidem i ze vzdálenějších lokalit. Jakou máte doposud odezvu?



Ohlasy jsou stále příznivější. Místy se objeví architekt, který se obává ztráty vlastní identity. Jde ale o sdílení, nikoli převzetí. Lidé, co s námi budou spolupracovat, by měli povyrůst. Pokud ne, děláme něco špatně. Pro mě osobně - jako designéra - jsou důležité tři věci: fajn klienti, kultivované prostředí a spolupráce samotná. Deset jednotlivců nezvládne tolik, co deset spolupracujících lidí. A to mě nepřestává překvapovat.