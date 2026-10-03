Deset minut místo pár sekund. Záhadný záblesk odhalil extrémní kosmickou srážku

Ve vesmíru se na několik minut objevilo něco mimořádně jasného. Záblesk rentgenového záření trval téměř deset minut a dlouho nebylo jasné, co ho způsobilo. Teď mají astronomové silnou stopu: za neobvykle dlouhým zábleskem zřejmě stála srážka dvou neutronových hvězd, extrémně hustých pozůstatků mrtvých hvězd. A možná při ní vznikl ještě jeden z nejpodivuhodnějších objektů ve vesmíru.
Zní to spíš jako zápletka akčního filmu než běžný den astronoma. Doktorand Niccolò Passaleva zrovna seděl ve vlaku domů, když mu dorazilo upozornění na podivný záblesk ve vesmíru.
„Jel jsem domů vlakem a najednou jsem závodil s časem, abych ze svého notebooku získal kontrolu nad jedním z největších teleskopů na světě,“ vzpomíná Passaleva. Od té chvíle šlo o čas - světlo rychle sláblo a každá minuta mohla rozhodnout, jestli vědci stihnou zjistit, co se právě odehrálo.
Družice totiž krátce předtím zachytily záblesk gama záření, který trval sotva půl sekundy. Jenže pak přišlo něco neobvyklého. Rentgenové záření nepohaslo po několika vteřinách, ale pokračovalo téměř deset minut.
Passaleva proto ještě během cesty začal zařizovat následná pozorování. Klíčová data pak tým získal pomocí Very Large Telescope v Chile. Rychlost byla klíčová: astronomové potřebovali zachytit světlo, dokud bylo dostatečně jasné, aby z něj mohli vyčíst, co se ve vzdáleném vesmíru odehrálo.
Půl sekundy versus deset minut
Astronomové nyní případ popsali ve studii v časopise Science Bulletin. Jejich pozorování podle nich pomáhá spojit dosud záhadné dlouhé rentgenové záblesky se srážkami neutronových hvězd.
Neutronové hvězdy vznikají po smrti velmi hmotných hvězd. Jsou malé, ale neuvěřitelně husté. Když se dvě taková tělesa srazí, jde o jednu z nejextrémnějších událostí ve vesmíru.
Astronomové jejich kolize obvykle odhalují díky krátkým zábleskům gama záření, které mohou zmizet během méně než dvou sekund. Tentokrát ale čísla neseděla. Gama záblesk trval zhruba půl sekundy. Rentgenové záření však přístroje zachycovaly skoro deset minut.
„Je to nejdéle trvající okamžitý rentgenový záblesk, jaký byl kdy pozorován při splynutí neutronových hvězd,“ uvedl Passaleva.
Světlo letělo šest miliard let
Další překvapení přišlo, když astronomové rozebrali zachycené světlo pomocí přístroje X-Shooter na dalekohledu VLT. Zjistili, že k nám putovalo více než šest miliard let. Ke srážce tedy došlo dávno před vznikem Slunce i Země.
Vědci zároveň pátrali po supernově. Pokud by záblesk vznikl při smrti jedné velmi hmotné hvězdy, měla by se objevit právě ona. Jenže žádná nepřišla.
Chybějící supernova spolu s dalšími vlastnostmi záblesku tak podle astronomů silně ukazuje na srážku dvou neutronových hvězd.
Zvláštní typ neutronové hvězdy?
Neobvykle dlouhý rentgenový záblesk ale potřeboval ještě další vysvětlení. Vědci se domnívají, že po srážce mohl vzniknout magnetar. Jde o zvláštní typ neutronové hvězdy s mimořádně silným magnetickým polem. Právě jeho energie mohla záblesk výrazně prodloužit.
„Pokud je pozůstatkem srážky magnetar, může zářit déle,“ vysvětlila astronomka Eleonora Troja. Když poprvé viděla rentgenová data, bylo jí prý jasné, že se děje něco neobvyklého.
Objev může pomoci vysvětlit i další podobné záblesky. Družice Einstein Probe jich od roku 2024 zaznamenala už stovky a u části z nich astronomové stále neznají původ.
Nová studie naznačuje, že některé by mohly vznikat právě při srážkách neutronových hvězd. „Nalezení dalších podobných rentgenových záblesků by nám mohlo ukázat, jak často při splynutí neutronových hvězd vznikají magnetary,“ uvedl Passaleva.
Astronomové teď doufají, že příště podobnou událost zachytí zároveň i pomocí gravitačních vln. To by jim umožnilo potvrdit, co se při takové srážce skutečně odehrává.
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Zdroje: Science Direct, Eurek Alert!
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