Čtvrthodina, která vám může změnit život. Dech jako kotva v chaosu

Ve světě plném spěchu, notifikací, stresu a nekonečných podnětů je čím dál těžší zůstat v klidu a soustředit se. Možná právě proto stále více lidí objevuje jednoduchou, ale účinnou cestu, jak zpomalit – každodenní práci s dechem. Všímavost a vědomé žití není jen moderní trend, ale praktický návyk, který dokáže změnit způsob, jakým vnímáme sebe i svět kolem nás.

Ještě donedávna v mnohých lidech slovo "meditace" vzbuzovalo spíše podezření. Spojovalo se především s esoterikou nebo jinými praktikami, které se nezdály být součástí života běžných lidí. Situace se ale mění. Meditace se stává běžným nástrojem, a to nejen u manažerů či studentů, kteří jsou pod tlakem. Meditace pomůže komukoliv, kdo chce lépe zvládat stres, emoce a žít vědomě.

A přitom na tom není nic složitého. Meditace je jednoduše trénink pozornosti - zaměření mysli na jedinou věc - často na dýchání. Ačkoliv by si někdo mohl myslet, že dýchat a žít vědomě přece dokáže každý, opak je pravdou.

"Člověk bez předchozí zkušenosti si rychle uvědomí, že i tak zdánlivě jednoduchý úkol může být v praxi překvapivě náročný. Udržet pozornost u našeho dechu se nám bude dařit jen pár vteřin než mysl začne odbíhat. Najednou nám začnou hlavou běžet myšlenky na to, co jsme včera nestihli, komu ještě musíme zavolat, nebo co budeme vařit k večeři. To nám jen ukazuje, že si naše mysl dělá, co chce a nás zas tolik neposlouchá. Podobné rozptýlení se pak promítá i do každodenního života," tvrdí kouč a majoritní vlastník české značky s nealko drinky Samurai Shot Václav Tomanec, který založil projekt "Výzva Společně Kupředu". Ten se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví a pohody.

Jak začít a vytrvat

Začněte jednoduše: 15 minut každé ráno. To je investice, která vás nebude stát nic a může změnit váš život. Sedněte si, zavřete oči a vnímejte svůj dech. Nic víc. Když vaše mysl uteče, jemně ji přiveďte zpět. Můžete využít i vedené meditace, které jsou běžně dostupné v aplikacích nebo na YouTube.

Podle Tomance bude tato čtvrť hodinka ze začátku působit jako věčnost, časem si však vaše mysl na novou praktiku zvykne a zjistíte, že se dokážete lépe soustředit a déle udržet pozornost na dechu. "Postupně se tato změna začne odrážet i v našem každodenním životě - budeme se lépe soustředit v práci, méně podléhat rozptýlení a začneme se ocitat více v přítomném okamžiku," tvrdí kouč.

Vnitřní kritik

Díky správnému dechovému cvičení a klidu začne slábnout i takzvaný vnitřní kritik, neboli hlas, který vám neustále našeptává, že nejste dost dobří, že něco nezvládnete a že bystě měli být někým jiným.

Velká část stresu, který zažíváte, nepochází z reálných situací, ale z vaší hlavy - z domněnek, obav a neustálého přemílání. Meditace vám pomůže udělat krok zpět. Naučíte se sledovat myšlenky jako oblaka na obloze - bez nutnosti každé z nich věnovat pozornost. A s tím přichází lehkost, klid a lepší rozhodování.

Doporučení? Meditujte mimo postel - tělo má tuto zónu spojenou se spánkem a meditace by se mohla proměnit ve šlofíka. Hlavní je trpělivost. "Poslední roky, možná dekády jsme trénovali odvádění pozornosti, proto to bude vyžadovat úsilí a trpělivost naši mysl přetrénovat," uzavírá Tomanec.

Čtvrť hodina ticha, dechu a přítomnosti se časem promění v pevný základ, a to ve chvíli, kdy budete potřebovat klid, rozhodnost nebo se jen znovu spojit sami se sebou. V chaosu dneška se dech může stát vaší kotvou.