Dcery dvouhlavého draka – román z japonských válečných nevěstinců

V emotivním příběhu odvahy a naděje ožívá temná stránka japonsko-korejské historie.

Každou středu v poledne skupina starých žen přichází protestovat k japonskému vyslanectví v Soulu a dožaduje se omluvy od japonské vlády. Patří mezi poslední žijící „ženy pro útěchu“: ženy, které japonská armáda znásilňovala a mučila jako sexuální otrokyně během druhé světové války. A zatímco například Německo se v současnosti staví ke svým válečným zločinům čelem, Japonsko se s vlastní temnou historií vyrovnává daleko složitěji. Důkazem o tom jsou i vášně, které v posledních letech vzbudila instalace několika soch vzdávajících hold obětem japonských vojáků.

I proto se americký autor William Andrews rozhodl o osudech statisíců zneužívaných žen vydat svědectví v historickém románu Dcery dvouhlavého draka. Ten okamžitě vzbudil pozornost nejen mezi americko-korejskou komunitou. V emocionálním vyprávění o mladé dívce a jejích předcích se čtenáři dozvědí vše o konfliktu, který před desítkami let vedl k rozdělení Koreje, přesto však kniha zůstává především příběhem o lásce, odvaze a naději.

Neuvěřitelné dědictví

„Když jsem vyrůstala, moc jsem nepřemýšlela o tom, že jsem adoptovaná, a ani o své biologické matce. Většina lidí si myslí, že adoptované dítě nutně hledá svoje biologické kořeny a přemýšlí, kdo opravdu je.“

Hlavní hrdinka románu Anna Carlsonová se narodila v Koreji a v pěti měsících si ji osvojil americký pár. O své biologické rodiče se nikdy příliš nezajímala - to však platí jen do chvíle, kdy ji zasáhne smrt blízkého člověka. Neměla by rodnou matku přece jen poznat? A protože Anně v hlavě vyvstanou i další otázky, nakonec se vydá do Koreje, aby svoji biologickou matku našla.

Když se na místě dozví o její smrti, zdá se, že pátrání je u konce. Pak ji ale osloví neznámá žena a předá jí tajemný balíček, v němž se skrývá vzácný starožitný hřeben. Mladá žena pak postupně zjišťuje, že získala dědictví, jehož význam přesahuje i ty nejdivočejší představy.

Příběh, který nesmí být zapomenut

Další časová rovina vyprávění se odvíjí během druhé světové války. Skrze ni tak čtenář poznává minulost Anniny rodiny i příběh statisíců korejských žen, které byly za války nuceny sloužit japonským vojákům jako ženy pro útěchu. Přes všechny strašlivé útrapy, kterým musely v japonských válečných nevěstincích čelit, se i v těchto časech objevily záblesky naděje.

„William Andrews vzal pozapomenutou historickou skutečnost a vytvořil z ní mistrovské dílo,“ napsal o knize jeden ze zahraničních recenzentů. S tímto hodnocením se dá jedině souhlasit. Dcery dvouhlavého draka strhujícím způsobem připomínají temnou stánku minulosti, o které by měl vědět celý svět. Činí tak s lehkostí i autenticitou - přesně tak, jak to dělá každý dobrý historický román.

