Sedmnáctiletá Melissa Smithová odešla z pizzerie, domů už se ale nevrátila. Cestou potkala Teda Bundyho – navenek sympatického studenta práv, ve skutečnosti jednoho z nejbrutálnějších vrahů historie. Dávné podezření, že chladnokrevně uškrtil i Melissu, kriminalisté potvrdili díky nové analýze DNA až po dlouhých 52 letech.
Melissa Smithová se v pátek 18. října 1974 nevrátila domů. Sedmnáctiletá dcera policejního šéfa toho dne odešla z pizzerie v Midvale, v malém městě v americkém Utahu, kde se setkala s kamarádkou. Později ji svědci zahlédli ještě v restauraci v sousedním Murray.
Pak její stopa zmizela.
O devět dní později, v neděli 27. října, procházel lovec lesy v oblasti Summit Park nedaleko Park City. Mezi stromy objevil tělo mladé ženy a přivolal policii. Vyšetřovatelé záhy poznali Melissu.
V okolí mezitím přibývaly případy zmizelých a zavražděných mladých žen. Kriminalisté začali hledat společného pachatele. Jedno jméno se vracelo čím dál častěji: Ted Bundy.
Amerika v sevření strachu
V roce 1974 začaly v americkém státě Washington mizet mladé studentky. Jedna zmizela z univerzitního areálu, další z parkoviště nebo cestou z večírku. V létě téhož roku unesl Ted Bundy dvě ženy přímo u jezera Sammamish. Svědci si všimli pohledného mladíka, který se představil jako Ted a žádal ženy o pomoc s autem. Policie pátrala po oranžovém Volkswagenu Brouk, ale jeho řidič mezitím zamířil do Utahu. Vraždy pokračovaly.
Bundy si vybíral především mladé ženy, často studentky. Vyhledával je na univerzitách, v lyžařských střediscích nebo na veřejných místech. Někdy předstíral zranění, jindy žádal o pomoc s věcmi či autem. Jindy se vydával za policistu. Dokázal ženy snadno přesvědčit, aby s ním dobrovolně odešly. Potom je unesl, sexuálně napadl a zavraždil.
Bundyho vraždy se odehrávaly v několika státech, od Washingtonu a Oregonu přes Utah, Idaho a Colorado až po Floridu. Místní policie vyšetřovaly jednotlivé případy odděleně a dlouho netušily, že pátrají po stejném muži. Teprve postupně začaly jednotlivé stopy skládat dohromady. Mezi vraždami, které kriminalisté spojovali s Bundym, byla i smrt sedmnáctileté Melissy Smithové. Podezření měli, usvědčit ho však nedokázali.
Dívka, která mu dokázala uniknout
V listopadu 1974 se Bundy pokusil unést sedmnáctiletou Carol DaRonchovou. V obchodním centru v Murray ji oslovil muž, který se vydával za policistu. Tvrdil, že se někdo pokusil vloupat do jejího auta, a nabídl jí odvoz na služebnu. Carol mu uvěřila a nastoupila k němu do vozu. Brzy však pochopila, že něco nesedí. Muž ji místo na policii vezl jinam a pokusil se ji spoutat. Carol se nevzdala. Útočníkovi se vzepřela, dokázala uniknout z auta a zachránila si život. Její svědectví později pomohlo policistům Bundyho usvědčit.
V říjnu 1976, téměř dva roky po Melissině vraždě, už Bundy seděl ve vězení. Soud ho poslal za mříže právě kvůli únosu Carol DaRonchové. Kriminalisté mezitím prověřovali, zda neměl na svědomí také další napadení a vraždy mladých žen. Mezi nimi zůstávala i Melissa. Vyšetřovatelé však stále neměli dost důkazů, aby mu její smrt mohli připsat.
Bundyho pobyt za mřížemi navíc netrval dlouho. Po převozu do Colorada dvakrát uprchl z vazby. Při druhém útěku se dostal až na Floridu. V lednu 1978 vnikl do domu studentského spolku Chi Omega na Floridské státní univerzitě. Zavraždil tam dvě studentky, Margaret Bowmanovou a Lisu Levyovou, další tři ženy útok přežily. O několik týdnů později unesl a zavraždil dvanáctiletou Kimberly Leachovou. Policisté ho dopadli v únoru 1978 v Pensacole. Na Floridě ho soud odsoudil za vraždy Bowmanové, Levyové a Leachové.
Když jedna vražda pomohla objasnit druhou
Melissin případ ale zůstával otevřený. Kriminalisté se k němu vrátili až o desítky let později, když hledali odpověď v jiném případu. Sedmnáctiletá Laura Ann Aimeová zmizela na Halloween roku 1974 poté, co odešla z večírku. Její tělo našli turisté o necelý měsíc později v kaňonu American Fork. Také její smrt dlouho patřila mezi nevyřešené případy. Vyšetřovatelé ji spojovali s Bundym, ale stejně jako u Melissy jim chyběl důkaz, který by podezření proměnil v jistotu.
Průlom přišel v dubnu 2026. Nová analýza DNA potvrdila, že biologická stopa z Laurina těla odpovídala Bundymu. Kriminalisté tak po více než půlstoletí získali důkaz, který jeho odpovědnost za tuto vraždu potvrdil. Následně porovnali vzorky z Laurina případu s biologickým materiálem, který uchovali při vyšetřování Melissiny smrti. Výsledek přinesl pozitivní odpověď také v jejím případě.
Po 52 letech znali jméno vraha
Psal se 27. říjen 2026. Přesně 52 let poté, co lovec objevil Melissino tělo, vystoupili vyšetřovatelé před novináře v Park City. Oznámili, že sedmnáctiletou dívku zavraždil Ted Bundy. „Ačkoli se tehdy o možném podezřelém hodně spekulovalo, žádného konkrétního člověka jsme neoznačili a případ jsme nikdy oficiálně neuzavřeli,“ uvedla šerifka okresu Summit Kacey Batesová.
Melissina rodina už v Utahu nežije. Policie její příbuzné o výsledku informovala, na tiskovou konferenci ale nedorazili. Někteří z těch, kteří na dívku čekali doma v říjnu 1974, se odpovědi nedožili. Její otec Louis Smith, tehdejší policejní šéf, zemřel v roce 1985. Matka Joan v roce 2024. Pravdu o vrahovi svého dítěte minula o dva roky.
Za průlomem stojí nová technologie, takzvaná metoda genotypizace. Ta dokáže sestavit genetický profil i z malých, poškozených nebo smíšených vzorků, s nimiž si starší postupy nedokázaly spolehlivě poradit. „Tento důkaz DNA ve spojení s dalšími důkazy týkajícími se vzorce chování, motivu, prostředků a příležitosti potvrzuje, že Melissu Ann Smithovou zavraždil Ted Bundy,“ uvedla okresní prokurátorka Margaret Olsonová.
Kolik jmen ještě chybí?
Ted Bundy zemřel 24. ledna 1989 na elektrickém křesle ve floridské věznici. Před popravou se přiznal ke třiceti vraždám mladých žen a dívek. Kriminalisté ho spojovali s případy v několika amerických státech, přesný počet jeho obětí ale dodnes neznají.
Jedním z nich zůstává zmizení šestnáctileté Nancy Wilcoxové. Dívka se ztratila v říjnu 1974 v Utahu. Bundy se před smrtí přiznal, že ji unesl a zavraždil. Její tělo ale nikdo nikdy nenašel a policie jeho slova nedokázala nezávisle potvrdit.
Detektiv Ben Pender, který vede oddělení nevyřešených případů okresu Salt Lake, proto v pátrání pokračuje. Podobně otevřený zůstává případ patnáctileté Susan Curtisové. Zmizela v červnu 1975 během akce na univerzitě Brighama Younga. Bundy se později přiznal, že ji zavraždil. Ani její tělo kriminalisté nikdy nenašli.
Uzavření Melissina případu tak neznamená konec pátrání. Pro další rodiny zůstávají otázky stále otevřené. A některé odpovědi možná přinesou moderní analýzy.
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Zdroj: apnews.com, deseret.com, kpcw.org, sltrib.com
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