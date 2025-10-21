Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Data a férovost: Platforma pro doručování poodhaluje fungování algoritmů

komerční článek
před 5 hodinami
Společnost Wolt počtvrté zveřejnila tzv. Transparency report, pokračuje tak v závazku závazek mluvit otevřeně o fungování svých algoritmů.
Foto: komerční článek

Cílem zprávy o transparentnosti je otevřeně komunikovat o tom, jak fungují klíčové technologie, které ovlivňují každodenní zkušenosti zákazníků, kurýrních partnerů i obchodníků. Zpráva přehledně vysvětluje, jak algoritmy rozhodují například o pořadí nabídek v aplikaci, jak rozumně navrhnou doručovací trasy nebo o férovém přidělování objednávek či o personalizované nabídce pro zákazníky. Společnost tak ukazuje, že systém je nastavený tak, aby byl spravedlivý a efektivní pro zákazníky, partnerské kurýry i obchodníky. Zpráva poskytuje nejnovější a detailní informace o algoritmech, které Wolt používá.

Double order jako příklad dobře nastaveného algoritmu

Zpráva je rozdělená do sekcí podle cílových skupin - pro spotřebitele, obchodníky, kurýrní partnery a podporu. Díky tomu je jednodušší pochopit, jak algoritmy ovlivňují jejich interakci s platformou a zlepšují jejich celkovou zkušenost. Díky dobře nastavenému algoritmu lze také například vylepšovat služby pro zákazníky. A neviditelné technologie skutečně přináší viditelný rozdíl, algoritmy posilují nejen pohodlí zákazníků, partnerů i kurýrních partnerů:

  • Pro zákazníky algoritmy Woltu zajišťují personalizované prostředí - doporučují oblíbená jídla, obchody i reklamy na základě předchozích objednávek a chování podobných uživatelů. Příkladem je například také takzvaný "double order", díky kterému nemusí klienti nakupovat u různých obchodníků na vícekrát, ale v rámci jednoho nákupu.

  • Obchodníkům pomáhají oslovit nové zákazníky a zvýšit prodeje díky chytrému cílení, vizualizacím produktů pomocí AI nebo samostatnému nastavování reklam.

  • Kurýrní partneři těží z funkčních nástrojů jako jsou heat mapy (mapy aktuální poptávky, které zobrazují, ve kterých částech města si zákazníci nejvíce objednávají), odměny za čekání u provozoven nebo možnost okamžitých výplat (kurýři si mohou nechat vyplatit svůj výdělek kdykoli po dokončení rozvozu, bez čekání na týdenní výplatní cyklus), které zvyšují jejich flexibilitu a motivaci. Novinkou je i systém doporučování více zakázek najednou (tzv. task packages), díky čemuž si kurýři vydělají více při stejné námaze.

V dnešní době, kdy se umělá inteligence rychle vyvíjí, ukazuje zpráva cíl Woltu učinit z otevřenosti pravidelnou praxi, nikoli jednorázovou iniciativu. "Chceme ukázat, že otevřenost pro nás není jen slovo do prezentace, ale skutečný závazek, který naplňujeme každý den. Technologie dnes rozhodují o celé řadě věcí - od toho, jak rychle dorazí objednávka, až po to, komu bude přidělena. Právě proto si myslíme, že je fér a důležité, aby jim zákazníci, kurýři i obchodníci mohli rozumět. Sdílením našich principů a postupů chceme přispět k tomu, aby byla naše platforma důvěryhodná a spravedlivá pro všechny," říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.

 
Mohlo by vás zajímat

Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Důchodci jako terč posměchu? Dva kluci točí videa a mění pohled na starší generaci

Tajemnou obálku s Masarykovým vzkazem lze vidět na vlastní oči

Tajemnou obálku s Masarykovým vzkazem lze vidět na vlastní oči

Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové

Dáša zpívá Hanu. V Obecním domě zazní nesmrtelné šansony Hany Hegerové
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 8 minutami
"Modlila jsem se, abych omdlela." Nové svědectví o sexuální aféře bratra Karla III.

"Modlila jsem se, abych omdlela." Nové svědectví o sexuální aféře bratra Karla III.

Virginia Giuffreová v knize Nobody’s Girl popsala děsivé detaily o tom, jak probíhalo sexuální zneužívání ze strany vlivných mužů.
před 25 minutami
Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

Takovou krádež by zvládlo jen pár zločinců. Ve Francii nevěří, že se šperky vrátí

Takovou krádež, jakou v neděli provedli neznámí pachatelé v Louvru, je podle expertů schopno naplánovat jen několik málo zločinců.
Aktualizováno před 42 minutami
"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

"Jestřáb" vzhlížející k Thatcherové. Kdo je historicky první premiérka Japonska

Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP) Sanae Takaičiovou.
před 43 minutami
"Popadl bych dědu a udeřil ho." Němec náhodou zjistil, že je vnukem nacisty Himmlera

"Popadl bych dědu a udeřil ho." Němec náhodou zjistil, že je vnukem nacisty Himmlera

Osmačtyřicetiletý Němec Henrik Lenkeit před rokem díky dokumentu zjistil, že je vnukem nacistického pohlavára Heinricha Himmlera.
Aktualizováno před 52 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Evropa utahuje volant. Nová pravidla přinesou přeshraniční zákaz řízení

Evropský parlament schválil nová pravidla pro řidičské průkazy. Zavedou se digitální doklady, zkušební doba pro nováčky i přeshraniční zákazy řízení.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 000 korun. Nejvyšší soud zamítl dovolání ČT.
Další zprávy