Data a férovost: Platforma pro doručování poodhaluje fungování algoritmů

Cílem zprávy o transparentnosti je otevřeně komunikovat o tom, jak fungují klíčové technologie, které ovlivňují každodenní zkušenosti zákazníků, kurýrních partnerů i obchodníků. Zpráva přehledně vysvětluje, jak algoritmy rozhodují například o pořadí nabídek v aplikaci, jak rozumně navrhnou doručovací trasy nebo o férovém přidělování objednávek či o personalizované nabídce pro zákazníky. Společnost tak ukazuje, že systém je nastavený tak, aby byl spravedlivý a efektivní pro zákazníky, partnerské kurýry i obchodníky. Zpráva poskytuje nejnovější a detailní informace o algoritmech, které Wolt používá.
Double order jako příklad dobře nastaveného algoritmu
Zpráva je rozdělená do sekcí podle cílových skupin - pro spotřebitele, obchodníky, kurýrní partnery a podporu. Díky tomu je jednodušší pochopit, jak algoritmy ovlivňují jejich interakci s platformou a zlepšují jejich celkovou zkušenost. Díky dobře nastavenému algoritmu lze také například vylepšovat služby pro zákazníky. A neviditelné technologie skutečně přináší viditelný rozdíl, algoritmy posilují nejen pohodlí zákazníků, partnerů i kurýrních partnerů:
-
Pro zákazníky algoritmy Woltu zajišťují personalizované prostředí - doporučují oblíbená jídla, obchody i reklamy na základě předchozích objednávek a chování podobných uživatelů. Příkladem je například také takzvaný "double order", díky kterému nemusí klienti nakupovat u různých obchodníků na vícekrát, ale v rámci jednoho nákupu.
-
Obchodníkům pomáhají oslovit nové zákazníky a zvýšit prodeje díky chytrému cílení, vizualizacím produktů pomocí AI nebo samostatnému nastavování reklam.
-
Kurýrní partneři těží z funkčních nástrojů jako jsou heat mapy (mapy aktuální poptávky, které zobrazují, ve kterých částech města si zákazníci nejvíce objednávají), odměny za čekání u provozoven nebo možnost okamžitých výplat (kurýři si mohou nechat vyplatit svůj výdělek kdykoli po dokončení rozvozu, bez čekání na týdenní výplatní cyklus), které zvyšují jejich flexibilitu a motivaci. Novinkou je i systém doporučování více zakázek najednou (tzv. task packages), díky čemuž si kurýři vydělají více při stejné námaze.
V dnešní době, kdy se umělá inteligence rychle vyvíjí, ukazuje zpráva cíl Woltu učinit z otevřenosti pravidelnou praxi, nikoli jednorázovou iniciativu. "Chceme ukázat, že otevřenost pro nás není jen slovo do prezentace, ale skutečný závazek, který naplňujeme každý den. Technologie dnes rozhodují o celé řadě věcí - od toho, jak rychle dorazí objednávka, až po to, komu bude přidělena. Právě proto si myslíme, že je fér a důležité, aby jim zákazníci, kurýři i obchodníci mohli rozumět. Sdílením našich principů a postupů chceme přispět k tomu, aby byla naše platforma důvěryhodná a spravedlivá pro všechny," říká Tomáš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Wolt.