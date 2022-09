Dánská královna odebrala čtyřem vnoučatům tituly. Chce, aby děti vedly normální život

Dánská královna Markéta II. se rozhodla odebrat čtyřem ze svých osmi vnoučat královský titul. Děti prince Joachima díky tomu podle panovnice budou moci vést normální život. Královnina mladšího syna ani jeho potomky ovšem překvapivý krok nepotěšil.

Rozhodnutí Markéty II. podle dánského královského dvora jen navazuje na kroky, které v posledních letech učinily jiné panovnické rody. "Královna si přála vytvořit podmínky, díky kterým si její čtyři vnoučata budou moci svobodněji rozhodovat o svých životech. Nebudou je omezovat normy a povinnosti spojené s monarchií," citoval zpravodajský web stanice CNN oficiální oznámení.

Princ Joachim je mladší z královniných dvou synů. V současnosti žije v Paříži se svou manželkou, princeznou Marií, a dvěma dětmi - třináctiletým Henrikem a desetiletou Athenou. Kromě nich má ještě dva starší syny - třiadvacetiletého Nikolaje a dvacetiletého Felixe - z prvního manželství s Alexandrou, hraběnkou z Frederiksborgu.

Všechny čtyři děti rozhodnutím dvaaosmdesátileté panovnice přijdou o tituly princů a princezen a na veřejnosti budou moci využívat jen oslovení Jeho či Její excelence. Dosavadní pořadí v následnické linii dánského trůnu by jim přesto podle dvora mělo zůstat. Ne všichni členové královské rodiny mají přitom z kroku Markéty II. radost.

Mluvčí hraběnky Alexandry připustila, že matku dvou starších synů prince Joachima zpráva šokovala a rozesmutnila. "Nechápe, proč královna k něčemu takovému přikročila. Její synové by o své tituly stejně dřív nebo později přišli, jakmile by se oženili. Proč tedy s odebráním titulů nepočkat až do této šťastné chvíle?" uvedla Helle von Wildenrath Løvgreenová.

Nemile překvapený byl podle Løvgreenové i princ Joachim, stejně jako všechny jeho děti. "Když po něm jeden bulvární plátek chtěl vyjádření, skoro se rozplakal. Jeho potomci najednou přijdou o část své dosavadní identity, což je obzvlášť v mladším věku těžké. To, že teď budou moci vést normálnější život, je jen iluze. Kdykoli udělají nějakou hloupost, bude se okamžitě řešit i jejich královský původ," dodala mluvčí.

Mohlo by vás zajímat: Podpora monarchie po odchodu královny klesne, Charles Brity rozděluje, říká novinář