Další velká rána pro zraněnou Vonnovou: lyžařka přišla o milovaného parťáka

Americká lyžařská hvězda Lindsey Vonnová se po návratu z olympijských her v Miláně musí vyrovnávat s další bolestivou ztrátou. Krátce po svém pádu na sjezdovce přišla o milovaného psa Lea, který jí dělal společnost dlouhých třináct let. „Bylo to pravděpodobně nejtěžší období mého života. Pořád jsem se nesmířila s tím, že je pryč,“ přiznala otevřeně na sociálních sítích.
Vonnová odjela do Itálie s velkým očekáváním, návrat mezi světovou elitu však provázely komplikace. Na hrách v Miláně se jí nepodařilo navázat na dřívější olympijské úspěchy a po pádu utrpěla zranění, které si vyžádalo další lékařský zákrok. Místo vysněného výsledku tak přišla první velká rána v podobě komplikované zlomeniny.
Právě v den jejího pádu se podle lyžařky zhoršil i zdravotní stav jejího psa Lea. „V den, kdy jsem havarovala já, zkolaboval i Leo,“ svěřila se fanouškům na sociálních sítích. „Veterináři mu nedávno diagnostikovali rakovinu plic, přestože ještě před rokem a půl dokázal překonat lymfom. Tentokrát mu však selhávalo srdce. Měl bolesti a jeho tělo už nedokázalo držet krok,“ uvedla.
Loučení přišlo v mimořádně těžkém okamžiku. „Když jsem ležela v nemocnici den po svém pádu, musela jsem se s Leem rozloučit,“ popsala. Během krátké doby ji tak zasáhla další těžká rána. Pes Leo byl přitom svědkem jejích nejtěžších i nejkrásnějších sportovních momentů.
„Tenhle psí kluk byl se mnou od mého druhého zranění předního křížového vazu, kdy jsem ho potřebovala nejvíc,“ napsala. Připomněla i chvíle, kdy spolu sledovali olympiádu v Soči, zatímco se zotavovala z operace. „Byl u mě na gauči, zvedal mě, když mi bylo nejhůř. Ležel u mě, mazlil se se mnou. Vždycky jsem se díky němu cítila v bezpečí a milovaná.“ Společně prožili třináct let plných změn, vítězství i návratů.
Vonnová v minulých letech otevřeně mluvila o tom, že domácí mazlíčci pro ni představují rodinu i důležitou psychickou oporu. V posledních letech přišla také o další blízké: nejen o své psy Lucy a Beara, ale i o členy rodiny. „Vím, že je teď nahoře s Lucy a Bearem, s mojí maminkou a prarodiči a s tolika lidmi, které jsem v posledních letech ztratila,“ svěřila se.
Přestože bolest zůstává čerstvá, snaží se lyžařská legenda najít alespoň malou útěchu. „Utěšuji se tím, že už ho nic nebolí,“ napsala. Zároveň přiznala, že bude trvat dlouho, než všechny emoce dokáže zpracovat. „Nikdy už nebude žádný další Leo. Vždycky bude mou první velkou láskou,“ přiznala Vonnová.
