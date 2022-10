Další restaurace, které dal Pohlreich tři hvězdičky, končí. Kvůli energiím

Kvůli neúnosným nákladům zavírá další proslulá restaurace. Hodonínská hospoda Westy se proslavila v pořadu Ano, šéfe! Nekompromisní šéfkuchař Zdeněk Pohlreich ohodnotil podnik majitelů Westermairových třemi hvězdami, ani ty ale jejich léta budovanou značku nezachránily.

"Vážení hosté, vzhledem k současné 'realitě', která nás radikálně a neomylně likviduje (ceny vstupů - energie, plyn, potraviny apod.), oznamuje naše rodinná restaurace UKONČENÍ PROVOZU." Oznámením na Facebooku uzavřeli manželé Ludwig a Jana Westermairovi éru oblíbeného podniku. Vařit budou hostům do konce října. V prohlášení také zdůrazňují, že jejich rozhodnutí nepodnítil nezájem veřejnosti, ale "zdravý selský rozum". "Bohužel - a věřte - je nám to opravdu velmi líto," dodávají.

Restaurace stála na tyrolské gastronomii, Ludwig Westermair je ostatně rodák z rakouského Kitzbühlu. Než se přestěhoval do Česka, jeho lahůdky ochutnaly i hollywoodské hvězdy, třeba Arnold Schwarzenegger nebo Hugh Grant.

Další podnik v řadě

V krátké době je to už druhý podnik proslavený v televizním kulinářském pořadu, který oznámil konec. K 1. říjnu zavřeli majitelé Hospůdky U Štěpána. Do Petrovic u Sušice návštěvníci jezdili patnáct let. "Hospůdku jsme se snažili udržet ze všech sil, bohužel jsme naráželi jen na odpor a sil na tento nekonečný boj již není dostatek," uvedli.

Emotivní vzkaz nechali svým fanouškům i provozovatelé končící restaurace Westy. "Překonali jsem závist, nepřejícnost i udavačství (…) a poprali jsme se i se situací tzv. pandemie," uvádějí ve dvoustránkovém prohlášení na svých sociálních sítích. Hostům také děkují za přízeň. Na následující stránce hosty upozorňují, že konec restaurace nemusí být zcela definitivní. "Naši činnost v tuto chvíli pouze na omezenou dobu přerušujeme, tzn. na dobu topné sezony." Provoz hodlají Westermairovi obnovit ve chvíli, kdy budou náklady znovu únosné. "Což ale nezáleží na nás samotných," uvádějí v rozloučení.

Mohlo by vás také zajímat: Zdeněk Pohlreich si připadá jako stážista (ukázka z pořadu Jak to bylo, šéfe?)