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Další problematické kuřecí v Lidlu. Jednou to je salmonela, podruhé odporně páchlo

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Jedno balení páchlo dřív, než mělo, v druhém se skrývala bakterie, kterou čichem nepoznáte. Inspektoři v prodejnách Lidl zachytili dvě kuřecí masa, která do košíku nepatří. O které výrobky jde a co dělat, pokud je máte v mrazáku?

Další nevyhovující kuřecí v Lidlu.
Další nevyhovující kuřecí v Lidlu.Foto: SZPI – Potraviny na pranýři
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Chlazený kuřecí prsní řízek bez kůže a kosti z Polska podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) neprošel kontrolou kvůli zápachu. Inspektoři ho odebrali 14. 9. 2026 v prodejně Lidl v Kutnohorské ulici v Mukařově u Prahy.

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Maso v balení vonělo nepříjemně a cize, jako zkažené. Přitom mělo datum použitelnosti až 17. 9. 2026, takže by podle obalu mělo být ještě tři dny v pořádku. Inspekce ho proto zařadila mezi nebezpečné potraviny, protože potravina se známkami kažení se za bezpečnou nepovažuje.

Jde o balení 1,41 kg v plastovém sáčku se šarží 2624600902. Maso vyrobila polská firma Polana a do prodejny ho dodalo distribuční centrum Lidlu v Brandýse nad Labem.

Datum použitelnosti už dávno uplynulo, takže řízky v obchodech nenajdete. Pokud jste ale v polovině září koupili velké balení kuřecích řízků a část zamrazili, zkontrolujte číslo šarže. Maso, které po rozmrazení zapáchá, nejezte.

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Salmonela v Litoměřicích

Závadné bylo i Čerstvé kuřecí mleté maso stehenní od Drůbežářského závodu Klatovy, které inspektoři odebrali 25. 8. 2026 v prodejně Lidl v Kamýcké ulici v Litoměřicích. Laboratoř v něm našla bakterii Salmonella Infantis, která způsobuje salmonelózu.

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Jde o půlkilovou plastovou vaničku baleného masa v ochranné atmosféře se šarží L: 6233 a datem použitelnosti 29. 8. 2026. Inspekce maso zařadila mezi nebezpečné potraviny. Pokud ho máte v mrazáku, nejezte ho, protože mráz salmonelu nezničí.

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Zdroj: SZPI – Potraviny na pranýři: mleté kuřecí maso, kuřecí prsní řízek

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