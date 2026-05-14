Další oběť války v Íránu. Japonská firma nemá barvivo, chipsy zabalí do černobílých obalů

Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných tiskařských barev. Napsala o tom agentura AP a informovala i stanice BBC.
Tokijská firma Calbee, která vyrábí bramborové lupínky a cereálie, ujistila, že obsah jejích výrobků se nemění. Oblíbené snacky její značky jsou k dostání nejen prakticky ve všech japonských obchodech, ale vyvážejí se také do Spojených států, Číny a Austrálie.
„Cílem tohoto opatření je přispět k udržení stabilních dodávek našich výrobků,“ uvedla firma tento týden. Proměna designu 14 produktů v její nabídce, která omezí množství barev tiskařského inkoustu na pouhé dvě, začne platit 25. května, upřesnila Calbee s vysvětlením, že je třeba pružně reagovat na měnící se geopolitickou situaci.
Jak dlouho tato změna potrvá, zůstává nejasné, dodala firma, která byla založena v roce 1949 a dnes zaměstnává přes pět tisíc lidí. Zákazníky požádala o pochopení.
Jde o další z řady opatření, která firmy přijímají v souvislosti s prudkým růstem cen a nedostatkem ropy a dalších produktů kvůli válce na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu. Japonsko, které je téměř zcela závislé na dovozu ropy, zatím situaci zvládá relativně klidně, přičemž vláda v Tokiu se snaží poukazovat na ropné rezervy země. Čelí však nedostatku ropného derivátu, který se používá například při výrobě plastů a právě tiskařských barev.
Zásadní změna v balení chipsů je nepřehlédnutelná. Jemně solené chipsy od Calbee se původně prodávaly v zářivě oranžovém sáčku s obrázkem žlutých chipsů a maskota v podobě bramborového panáčka v klobouku. Nové balení zdobí pouze strohé černé a bílé písmo.
Zdroj: BBC
