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Další nebeská podívaná. Saturn dnes bude zářit nejjasněji za celý rok, uvidíte ho i bez dalekohledu

Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
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Podzimní obloha nabídne o víkendu mimořádnou podívanou. Saturn se dostane do opozice se Sluncem, bude patřit k nejvýraznějším objektům noci a za dobrých podmínek ho uvidíte i pouhým okem. Chybět nebudou ani další astronomické zajímavosti.

Saturn
Saturn se o víkendu ukáže v mimořádně příznivých podmínkách a jeho jasnou záři bude možné pozorovat pouhým okem i bez astronomického vybavení.Foto: Shutterstock – Elena11
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Milovníci noční oblohy mají před sebou jednu z nejzajímavějších astronomických podívaných letošního roku. Saturn se v neděli dostane do opozice se Sluncem, a z pohledu Země se tak ukáže v mimořádně příznivých podmínkách. Bude patřit k nejjasnějším objektům noční oblohy a k jeho pozorování nebude potřeba ani dalekohled.

Takzvaná opozice nastává ve chvíli, kdy se Země ocitne mezi Sluncem a vzdálenější planetou. Saturn se proto bude nacházet na obloze přibližně naproti Slunci, jeho přivrácená část bude dobře osvětlená a planeta bude pozorovatelná prakticky po celou noc.

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Podobná příležitost přijde zhruba jednou za rok

U Saturnu se opozice opakuje přibližně každých 374 dní. Právě toto období proto bývá pro jeho pozorování nejvhodnější. Další podobná příležitost přijde až v říjnu příštího roku.

Dobrou zprávou je, že nejslavnější planetu s prstenci není nutné hledat pomocí profesionální astronomické techniky. Saturn je za příznivých podmínek viditelný pouhým okem, a to i z měst, kde pozorování komplikuje světelné znečištění.

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Po západu Slunce se vyplatí zaměřit pohled k východnímu obzoru. Během noci bude Saturn postupně putovat po obloze směrem k západu a kolem jedné hodiny ráno by měl dosáhnout svého nejvyššího bodu nad jižním obzorem.

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Jak poznat Saturn mezi hvězdami

Pokud si nejste jistí, který z jasných bodů je právě Saturn, pomůže jednoduchá pomůcka. Světlo planet obvykle nepůsobí tak „blikavě“ jako světlo hvězd.

Hvězdy jsou od nás natolik vzdálené, že je vnímáme prakticky jako bodové zdroje světla. Jejich záření proto výrazněji ovlivňuje chvění zemské atmosféry. Planety mají na obloze nepatrně větší úhlový rozměr, a jejich světlo proto působí klidněji a stabilněji.

Pouhým okem samozřejmě neuvidíte slavné Saturnovy prstence. K jejich rozeznání už je potřeba alespoň menší astronomický dalekohled. Právě v období kolem opozice ale stojí za to ho vytáhnout, protože planeta nabízí jedny z nejlepších pozorovacích podmínek roku.

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Saturn nebude jediným lákadlem podzimní oblohy

Zajímavých objektů bude v těchto týdnech na nebi víc. Nedaleko Saturnu se nachází také Neptun, který byl v opozici už v předchozích dnech. Na rozdíl od Saturnu však není viditelný pouhým okem a k jeho pozorování je potřeba kvalitnější astronomické vybavení.

Majitelé dalekohledů mohou svou pozornost obrátit také ke galaxii NGC 7331, kde je podle podkladů možné sledovat aktuálně viditelnou supernovu.

Přijdou i podzimní „padající hvězdy“

Říjnová obloha nabídne rovněž meteorické roje. Aktivní jsou už Jižní Tauridy, které sice nepatří k rojům s nejvyšším počtem meteorů za hodinu, zato jsou známé mimořádně jasnými bolidy. Právě kvůli nim se jim někdy přezdívá halloweenské ohnivé koule.

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Dalším zpestřením mají být Drakonidy a později také Orionidy spojené s Halleyovou kometou. Podzim tak bude přát nejen zkušeným astronomům, ale i těm, kteří si jednoduše chtějí večer stoupnout ven a na pár minut zvednout oči k obloze.

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Nejjednodušší tip na víkend je přitom jasný: po setmění najděte místo s co nejlepším výhledem k východu a hledejte výrazný, klidně zářící bod. Právě tam se bude ukazovat Saturn v jednom ze svých nejpůsobivějších období roku.

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Zdroj: iMeteo

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