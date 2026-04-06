Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Dál než kdokoli před nimi. Mise Artemis II večer vymaže 56 let starý rekord

ČTK,Redakce Magazín

Lidstvo se dnes večer dostane hlouběji do vesmíru než kdykoliv předtím. Kosmická loď Orion s čtyřčlennou posádkou mise Artemis II v pondělí pokoří vzdálenostní rekord z roku 1970 a stane se nejvzdálenějším pilotovaným objektem v historii kosmonautiky.

NASA Artemis Moonshot
Vidíme vás. Velitel mise Artemis ll Reid Wiseman se dívá z okna lodi Orion na vzdalující se Zemi.Foto: AP
Reklama

První důležitý milník dnešního dne má loď Orion již za sebou. Podle oznámení NASA vstoupila posádka ráno v 06:41 SELČ do tzv. sféry lunárního vlivu. Stalo se tak ve vzdálenosti 66 099 kilometrů od Měsíce. V tomto bodě začala být gravitační síla Měsíce silnější než přitažlivost Země, což fakticky znamená, že loď nyní k našemu souputníkovi „padá“.

Rekord padne kolem osmé večer

Hlavní pozornost se však upírá k večeru. Krátce před osmou hodinou posádka překoná hranici 400 171 kilometrů od Země. Tím vymaže 56 let starý rekord mise Apollo 13. Na rozdíl od svých předchůdců z roku 1970, kteří se takto daleko dostali kvůli nouzovému obletu po nehodě, letí Orion po plánované trajektorii.

Největšího vzdálení od naší planety dosáhnou astronauti v noci na úterý, kdy by se měli ocitnout až 406 773 kilometrů od domova. Trojice Američanů a Kanaďan na palubě Orionu při misi Artemis II oblétají Měsíc, čímž ověřují techniku pro pozdější přistání lidské posádky na lunárním povrchu. To je nyní plánováno na rok 2028.

Astronauti mise Artemis II, kterou tvoří Američané Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a Kanaďan Jeremy Hansen, také pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské oči spatřily toto místo celé, uvedl Národní úřad pro letectví a vesmír, který snímek zveřejnil.

Reklama
Reklama

„Píše se historie. Na tomto novém snímku od naší posádky mise Artemis II můžete na pravém okraji lunárního disku spatřit pánev Orientale. Tato mise představuje první případ, kdy celou tuto pánev spatřilo lidské oko,“ uvedla NASA na sociální síti. Pro pánev Orientale se používá také termín Mare Orientale (Východní moře) a leží na rozhraní odvrácené a přivrácené strany Měsíce. Tuto lunární oblast dosud pozorovaly pouze robotické přístroje, uvedla stanice CNN.

Zdroj: NASA, CNN, BBC

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama