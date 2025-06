Cool čeština moderně a svižně? Proč mladí mluví víc czenglish než kdy dřív

Slova jako cringe, vibe, random, chill nebo basic se stávají přirozenou součástí každodenní komunikace, zejména u mladší generace Čechů. Zaznívají nejen v online prostoru, ale i v běžném hovoru mezi vrstevníky. Tento jazykový mix – někdy označovaný jako czenglish nebo code-mixing – nevzniká z nedostatku slovní zásoby, ale z potřeby vyjádřit se moderně, svižně a s určitou dávkou nadsázky.

Nadměrné používání anglicismů u tzv. generace Z je úzce spojeno s vlivem sociálních sítí, streamovacích platforem a populární kultury, kde angličtina převládá. Mnohé výrazy se do češtiny dostávají téměř bez překladu a stávají se součástí tzv. internetového dialektu generace Z.

Angličtina je pro mladé lidi způsobem, jak se vymezit, budovat identitu nebo jednoduše držet krok s globální popkulturou. "Tento jev je patrný především v digitální komunikaci, kde anglicismy symbolizují otevřenost k mezinárodním trendům a modernímu životnímu stylu. Anglicismy jsou často spojovány s pokrokem a inovacemi, což podporuje jejich širší přijímání napříč generacemi," popsala Klára Houdková ve své diplomové práci na téma Anglicismy v současné češtině.

U odborníků tento trend vyvolává diskusi o budoucnosti českého jazyka - zatímco někteří lingvisté varují před erozí jazykové kultury, jiní jej považují za přirozený vývoj.

Doslovné překlady a míchání slov i gramatiky

Pro angličtinu smíchanou s češtinou se používá označení Czenglish. Ve skutečnosti je tento pojem známý už desítky let. Jako první jej použil už v roce 1989 kanadský profesor Don Sparling tehdy působící na Masarykové univerzitě.

V původním významu bylo pro Czenglish typické promíchávání gramatických pravidel nebo snaha používat anglický výraz "za každou cenu" a otrocky překládat i ustálená slovní spojení, například "pro mě za mě" jako "for me behind me".

"Mezi základní charakteristické rysy Czenglish patří například používání českého slovosledu v anglických větách nebo snaha doslovně překládat české idiomy, což zní velmi úsměvně. Máme také svá typická slovní spojení jako basic school, shopping park, wellness či home office, která by však rodilí mluvčí nepoužili," popisuje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy.

Czenglish může v komunikaci škodit

Většina mladých lidí si navzájem při konverzaci zahrnující prvky Czenglish bez problému rozumí. Volné nakládání s pravidly obou jazyků se však může vymstít v komunikaci se zahraničními mluvčími. "V lepším případě vám komunikační partner nebude rozumět nebo jej originálním pojetím mluvy pobavíte. Na základě toho, jakým způsobem cizí jazyk používáme, si však samozřejmě ostatní dělají úsudek o našich dovednostech v něm. Pokud tedy člověka čeká pracovní schůzka či projev v angličtině, měl by se raději od Czenglish oprostit," dodává odbornice na jazykové vzdělávání.

I z pohledu přízvuku má angličtina v podání Čechů své specifické rysy. "Rodilým mluvčím obvykle zní naše pojetí angličtiny východně. Oproti anglofonním národům výrazně méně intonujeme a například delší projev tak může na poslouchající působit monotónně a nudně," vysvětluje Škurková.

Cest, jak zlepšit úroveň svojí angličtiny, je celá řada. Nabízí se četba v angličtině, sledování cizích filmů v originálním znění či jazykové kurzy. Zkušený lektor dokáže na chyby v projevu mluvčího upozornit a pomoci mu je eliminovat.

Anglické výrazy zdomácnělé v mluvě gen Z:

"Ten vibe tam byl fakt šílený."

- místo "atmosféra" nebo "nálada" se používá anglický "vibe"

"On je úplnej random týpek."

- "random" se užívá ve smyslu "náhodný" nebo "divný"

"Musíš se trochu vychillovat."

- "vychillovat" = zklidnit se, odpočinout si; přejato z "chill".

"To je cringe."

- "cringe" znamená něco trapného, nepříjemného

"Už jsem to updatnul."

- místo "aktualizoval"

"Dropni mi to do zpráv."

- místo "pošli mi to", z anglického "drop"

"Je to basic outfit, ale comfy."

- "basic" = jednoduchý, běžný; "comfy" = pohodlný

"Tohle byl fakt hard fail."

- kombinace "hard" a "fail" jako výraz pro selhání

Zdroj: dspace.cuni.cz, theses.cz