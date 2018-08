Česko je super! Tak to vyfoť! CzechTourism vyhlásil soutěž o nejlepší fotku z Česka

Agentura CzechTourism vyhlásila v rámci oslav stoletého výročí vzniku Československa soutěž s názvem Česko je super! Tak to vyfoť. Cílem je nejen zvýšit povědomí o důležitém jubileu, ale také povzbudit národní hrdost. Soutěže se může zúčastnit každý, stačí vložit fotku na Facebook nebo Instagram. Zde se také hlasuje o nejlepší snímek.

"Chceme mladým lidem položit otázku, co pro ně znamená vlast, co pro ně znamená být Čech. Upřímně věřím, že tím dokážeme, že se dnešní mileniálové o vážná témata zajímají a jejich vnímání národní hrdosti není přehlušeno trendem 'světovosti'," vysvětlil Lukáš Bajer záměry, se kterými projekt CzechTourism připravil.

Kromě hlavních výherců agentura každý měsíc vyhlašuje také cenu ambasadorů. Těmi jsou například herec Ondřej Havlík alias Endru, přírodovědec a fotograf Petr Jan Juračka nebo spisovatel a cestovatel Ladislav Zibura. Vítěze soutěže pak vybere odborná porota složená z českých fotografů a dalších osobností.

Prvním fotkou oceněnou ambasadorem Ondřejem Havlíkem je černobílý noční záběr Vítkovických železáren. "Uviděl jsem ten obrázek a polila mě jarmushovská atmosféra z filmu Mrtvý muž. Vítkovice jako Dickinsonovy železárny. A zatímco kvílení brzd vlaku ohlašuje příjezd Johnnyho Deppa, odvětrávám ten atmo-průvan, který mě ofoukl," okomentoval ji herec.

Soutěže se zatím zúčastnilo více než pět stovek lidí. "Kromě jasně vypovídajících dominant v krajině, zastupujících češství, jako je třeba Říp, Praha či Vltava, se objevují i hravé symboly. Například figurka Bedřicha Smetany na dívčích rukou s vytetovaným srdíčkem vtipně evokuje Mou vlast," popisuje Bajer.

Velmi často se také objevují pivní variace nebo momentky oblíbených míst s blízkými. Naopak velmi málo přišlo zatím snímků se sportovní tematikou.

Vyfoť, co je v Česku nebo na Slovensku super! 📸😍 Přidej fotku do komentáře pod tento příspěvek s #souteznemenilbych nebo postuj fotku na instagram (a přidej #souteznemenilbych). Napiš, proč bys neměnil (klidně dvě slova, dvě věty, dva odstavce). Vyhraj iphone, akční kameru GoPro, powerbanky ADATA nebo super zážitky v Česku. 🇨🇿 Hodnotíme nápad, kreativitu nebo provedení, takže šanci vyhrát má úplně každý. Porota vybere třicet výherců! Čas máte do 15. 9. 2018 - 23:59.🕛 Nebo získejte pod svoji fotku co nejvíce lajků a vyhrajte ceny diváků. 😎 Více informací a soutěžní podmínky na www.spolecnestoleti.cz/souteznemenilbych 👈 Zveřejnil(a) Společné století dne 28. June 2018

Soutěž probíhá až do 15. září a je rozdělena do tří kategorií - do 18 let, 18-25 let, nad 25 let. Fotky stačí přidat na Instagramu pod hashtagem #souteznemenilbych nebo na Facebooku. Důležité je dodat vysvětlení, proč byste Česko nevyměnili.

Finalisté budou vyhlášeni 6. října v Karlových Varech na Mezinárodním festivalu filmů s cestovatelskou tematikou. Třicítka oceněných dostane mobilní telefon iPhone, kameru GoPro, powerbanky nebo zážitky v Česku.