"Zloděj kol" v akci. Vyrazil krást s obřími nůžkami a pilou, lidé však dělali, že ho nevidí

Zloděj zkoušel reakci lidí. Na krádeže kol vyrazil s obřími nůžkami a rozbrušovací pilou | Video: WeLoveCycling | 00:32

Dvě dámy sedí na na lavičce, ke které je zamčené kolo. Přijde zloděj s velkými nůžkami, zámek přestřihne těsně vedle jedné z žen. Sedne na bicykl a odjíždí. Ženy ani kolemjdoucí nereagují. To je jen jedna ze situací, které se odehrály v rámci takzvané Lock Challenge 2017.

Akce pořádaná webem We Love Cycling (patří pod Škodu Auto) se odehrála v Barceloně a zkoumala, za jak dlouho jde ukrást zamčené kolo a jak na to reagují lidé. Výsledek byl pro některé šokující, pro jiné naprosto očekávaný. Figurant s velkými nůžkami přišel před Gaudího slavný dům Casa Batlló, stále obklopený turisty. Přestřihl zámek u kola, a přestože ho všichni viděli, nikdo nereagoval. Stejně nevšímavě se lidé tvářili, když na zámek jiného kola vyrukoval s hlučnou rozbrušovací pilou.

Lock Challenge 2017 | Video: We Love Cycling, Youtube

Lidé z We Love Cycling navázali na podobnou akci, kterou uskutečnili o dva roky dříve a nazývala se Mistrovství Evropy v kradení kol.

"Popravdě řečeno, realita je docela bezútěšná. Jestliže zcela nezkušený Joe v roli zloděje dokázal zámky přemoci obvykle do 30 sekund, profesionálům to bude trvat mnohem kratší dobu. Součástí problému je samozřejmě i to, že zlodějů si téměř nikdo nevšímá a mohou krást bez sebemenších obtíží. Má to v důsledku velmi negativní dopad na jinak oslavovaný způsob udržitelné dopravy ve městech," uvádí server We Love Cycling.

Server dále upozorňuje na to, že řada cyklistů se stále domnívá, že jejich zamčené kolo je v bezpečí. Často vůbec netuší, jak rychle, za bílého dne a před zraky spousty svědků jde kolo ukrást.

Ani to, že se zamčené kolo nachází ve frekventované oblasti plné lidí, mnoho neznamená. Část lidí si na rušném místě ničeho nevšimne, jiní zloděje ignorují a další se bojí zareagovat, aby nebyli napadeni.

A jak se tomu bránit? Je to složité. We Love Cycling doporučuje superpevné zámky - ty zloděje dokážou odradit, protože je pracnější je překonat. Jdou často raději hledat něco snadnějšího.

autor: Tomáš Vocelka