Video: Jak na cyklostezce? Sluchátka si strčte do kapsy a počítejte i s auty, radí Lubor Tesař

před 1 hodinou

Cyklo impulsy s Luborem Tesařem 3 | Video: Lubor Tesař | 05:55

Cyklostezky mohou být nebezpečnější, než se zdají. Na co si na nich dát pozor? Zaměřil se na to nejnovější díl Cyklo impulsů s Luborem Tesařem. "Lidé mají tendenci vyrážet na cyklostezky se sluchátky v uších. Pro cyklisty a bruslaře to ale vůbec není dobrý nápad," upozorňuje několikanásobný mistr republiky.

V nových Cyklo impulsech se dozvíte například to, jak si na kole správně nastavit výšku sedla, na co si dát na cyklostezce pozor a jak dát dalším cyklistům najevo, že se před vámi objevila nečekaná překážka. "Málokdo ví, že cyklostezky slouží zároveň i jako takzvané obslužné komunikace, takže tam můžete potkat i auto nebo traktor. Je potřeba s tím počítat," říká Lubor Tesař.

Cyklo impulsy jsou nový videopořad o cyklistice a věcech kolem ní, který pro čtenáře Aktuálně.cz připravuje několikanásobný mistr republiky v cyklistice Lubor Tesař.

autor: Lubor Tesař