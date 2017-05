Startuje 100. ročník závodu Giro d'Italia. Výročí okoření brutální dvojnásobné stoupání na Stelvio

před 21 minutami

100. jubileum Gira d'Italia, které odstartuje v pátek 5. května, bude ohromující. Chce se říct až italsky pompézní. Na své růžové národní dědictví jsou Italové patřičně hrdí, je tedy věcí cti konečně dostihnout starší a stále slavnější i prestižnější nevlastní sestru z Francie - Tour de France. Oslavy 100. ročníku jsou k tomu ideální příležitostí, kterou pořádající agentura hodlá využít.

Netradiční start je zaručený recept k získání pozornosti. Před startem 100. ročníku Gira připadala v úvahu Sicílie nebo Sardinie. Jako by se v této volbě odrážel i souboj italských cyklistických rivalů, kterými jsou obhájce titulu Vincenzo Nibali (pochází ze Sicílie) a jeho vyzyvatel Fabio Aru (původem ze Sardinie).

Start? Zvítězila Sardinie

Start má reprezentovat nový začátek, nové dobrodružství. Volba tedy nakonec symbolicky padla na Sardinii, kde se narodil zástupce nastupující generace italských vrchařů Aru.

Jenže tři týdny před startem první etapy Gira (je plánována na 5. května) Aru padá z kola na soustředění v Sierra Nevadě. Má zraněné koleno a jeho start na Giru je nepravděpodobný. Symbolický souboj generací Nibali - Aru je ohrožen. Nibali ukazuje svůj formát, dopisem motivuje Arua aby neházel flintu do žita, zkusil se dát dohromady a svou přítomností s číslem na zádech podpořil hon Gira za přízní veřejnosti.

Ať už s Aruem nebo bez, 100. ročník Gira d'Italia odstartuje ze sardinského Alghera v pátek 5. května a na ostrově se pojednou první tři etapy:

1. Alghero-Olbia 5. květen 206 km rovina 2. Olbia-Tortoli 6. květen 208 km zvlněná 3. Tortoli-Caglire 7. květen 148 km rovina

Téma prvních etap: spurty. Stane se prvním držitelem růžového trikotu pro vedoucího muže celkové klasifikace Ital? Elia Viviani nakonec nestartuje, největší šanci tak bude mít Sacha Modolo a Giacomo Nizzolo. V konkurenci spurtérů, jako je André Greipel nebo Caleb Ewan, jsou však italské šance na Maglia rosa po první etapě na Sardinii malé.

Historické okénko: Giro není na Sardinii poprvé. Na ostrově se startovalo už v roce 1991, kdy se jako první do růžového dresu oblékl po etapě do Olbie Francouz Philipe Cassado. Poslední etapu na Sardinii vyhrál Mario Cipollini.

Sicílie chybět nebude

Na zásluhy Vincenza Nibaliho pořadatelé přece jen nezanevřeli. Dvojnásobný vítěz závodu a rodilý Sicilan bude mít možnost potěšit své domácí fanoušky hned po dni volna a přeletu na pevninu, tedy 9. května.

Giro d'Italia v číslech 21 etap

2 časovky (dohromady 67.2km)

6 rovinatých etap

8 zvlněných nebo středně horských etap

5 horských etap

celkem 3572 km (o 105 více než 2016)

denní průměr 171.7 km

nejdelší etapa 12. etapa Forlí-Reggio Emilia 237 km

nejkratší etapa 14. etapa Castellania-Santuario di Oropa 131 km

Druhý závodní blok začne výjezdem na Etnu. 180 km z Cefalú a dojezdem na vrchol osmnáctikilometrového kopce s průměrně sedmiprocentním stoupáním nabídne první ostrou zkoušku hlavních favoritů.

V dalších etapách druhé části Gira se bude peloton od Sicílie ubírat severně, k Apeninám. Na plánu jsou dlouhé transportní etapy vyhovující spurtérům, klasikářům i skupinám uprchlíků. Nibali, Quintana, Pinot a další favorité opět zkříží zbraně v závěru celého týdne. Čeká na ně sice krátká, ale díky závěrečnému stoupání velmi těžká etapa na Blockhaus (14. května).

Pojede se 139 km a dojezd obstará brutální kopec v masivu Maiella ve středních Apeninách (region Abruzzo). Data Blockhausu berou dech: délka 13,5 km, převýšení 1140 m, posledních 10 km průměrné stoupání 9,4 % a maximální hodnota se šplhá ke 14 procentům. Volno po této etapě bude skutečně zasloužené.

4. Cefalú-Etna 9. května 180 km rovina 5. Pedara-Mesina 10. května 157 km rovina 6. Regio Calabria - Terme Lugiane 11. května 207 km zvlněná 7. Castrovillari-Alberobello 12. května 220 km rovina 8. Molfetta-Peschici 13. května 189 km horská 9. Montenero-Blockhaus 14. května 139 km horská

Téma týdne: První souboje favoritů usilujících o vítězství v celkovém pořadí. Jubilejní Giro přilákalo exkluzivní vrchařskou konkurenci. Nairo Quintana (vítěz Gira i Vuelty), Vincenzo Nibali (vítěz všech Grand Tours), Thibaut Pinot (pódium Tour de France), Adam Yates (bílý trikot Tour de France), Geraint Thomas (lídr Sky, vítěz Paříž-Nice, OH vítěz na dráze), Wikco Kelderman, Tom Dumoulin a další. Etna a Blockhaus naznačí, jak mají natrénováno.

Zajímavé bude sledovat, jak zajede v úvodu Gira Quintanu, který bude mít v nohách výrazně méně závodních dní než soupeři. Podobně nevýrazně může působit i Nibali. Vloni na začátku závodu výrazně ztrácel, přesto nakonec růžový trikot získal.

Historické okénko: Na Etnu se dojíždělo naposledy v roce 2011. Byl to 94. ročník Gira a Roman Kreuziger tehdy získal bílý trikot pro nejlepšího závodníka do 25 let.

Volný den, časovka a kopec piráta Pantaniho

Zkušenost mnoha profesionálů radí: nezahálet o volném dnu. Závodníkův motor prostě nesmí vychladnout, zvlášť když se dál pokračuje časovkou. A tak strach ze zrádně zvlněných 39,5 km mezi Folignem a Montefalcem donutí favority pro celkové pořadí a specialisty časovkáře usednout na časovkářské speciály a vyrazit na důkladnou obhlídku trati i během dne odpočinku. Naostro se pak pojede 16. května a bude to jedna z klíčových etap celého závodu.

100. ročník je také ideální příležitostí ke vzpomínání na hvězdy let minulých. Mnohý fanoušek zamáčkne slzu v dojezdu 14. etapy na Oropu. Kopec legendárního piráta, posledního romantika na kole - Marca Pantaniho. Pantani tady vyhrál v roce 1999 v růžovém trikotu lídra Gira. O pět dnů později, po vítězné 20. etapě do Madonny di Campiglio, byl pak z pozice jasného vítěze Gira vyloučen kvůli vysokému hematokritu. Jen dvě etapy před koncem celého 82. ročníku.

Pantaniho tragický osud už připomínat nemusíme. Letos bude Oropa jediným dojezdem na vrchol kopce v druhém závodním týdnu. Přesto bude jen nadechnutím před brutálním průjezdem Dolomit v posledním týdnu Gira d'Italia.

10. Foligno-Montefalco 16. května 39 km časovka 11. Florencie - Bagno di Romana 17. května 161 km horská 12. Forli - Reggio Emilia 18. května 237 km rovina 13. Reggio Emilia - Tortona 19. května 162 km rovina 14. Castellania - Santuario di Oropa 20. května 131 km horská 15. Valdegno-Bergamo 21. května 199 km horská

Téma týdne: V šesti etapách druhého týdne dostane šanci každý. Spurtéři, vrchaři, klasikáři i závodníci v únicích a časovkáři. Tématem tak budou každodenní souboje o etapové vítězství. Únik má skvělou šanci na vítězství ve středně horské etapě do Bagno di Romana, závěr plný nástupů přes kopec Bergamo Alta nabídne závěrečná etapa týdne do Bergama. Oropa přinese souboj vrchařů. Čeká se tedy to pravé Giro plné nečekaných zvratů a aktivního závodění.

Historické okénko: Na Oropu se v historii Gira dojíždělo už pětkrát. Etapu tady vždy vyhrál Ital. Naposledy v roce 2014 Enrico Battaglin. Bude se letos na Oropě opět radovat někdo z domácích cyklistů?

Hory na závěr, Stelvio v hlavní roli

Rozhodující třetí týden začne doslova brutálně. Dokonce historicky brutálně. Na peloton čeká královská etapa přes Stelvio. Dokonce dvakrát! Etapa má 227 km a přejedou se tři horské prémie. Na rozjezd Mortirolo, ze 121. km pak Stelvio poprvé od Bormia, po sjezdu repete ze švýcarské strany a finišovat se bude po sjezdu z Umbrailpassu.

Vůbec poprvé tak profesionálové zdolají legendární Stelvio dvakrát v jedné etapě. Při prvním přejezdu navíc peloton zdolá nejvyšší bod závodu, cennou prémii Cima Coppi.

Otázek kolem této etapy je spousta. Má v profesionální cyklistice takhle epicky těžká etapa vůbec místo? Bude se v takto těžké etapě závodit? Nebo peloton těch 230 km jen přejede a aktivitu lídrů uvidíme až v jejím závěru?

A co počasí? Ve výšce 2758 m n. m. může být jakkoliv. Konec května zdaleka nezaručuje snesitelné podmínky. Odpovědi přinese až závod samotný. Zatím jsou pořadatelé rozhodnuti riskovat a 100. ročník Gira uctít dvojitým přejezdem Stelvia.

To však bude jen začátek. Z dalších třech horských etap posledního závodního týdne jmenujme perfektně vymyšlenou etapu okolo masivu Sella Ronda z Moeny do Ortisei. Během 137 km se přejede pět horských prémií, včetně známého Passo Pordoi, Passo Gardena a dojezd uvidí Val Gardena.

Horské martyrium posledního týdne Gira pak zakončí etapy na Pincavallo a do Asiaga. Bitva o růžový trikot tím ale pořád nekončí. Finišovat se bude časovkou. 28 km do Milána nabídne poslední možnost k posunu v celkové klasifikaci.

16. Rovetta-Bormio 23. května 227 km horská 17. Tirano-Canazei 24. května 219 km horská 18. Moena-Ortisei/St.Ulrich 25. května 137 km horská 19. Innichen-Piancavallo 26. května 191 km horská 20. Pordenone-Asiago 27. května 190 km horská 21. Monza-Miláno 28. května 28 km časovka

Téma týdne: Především boj o celkové pořadí. Časovka nakonec třítýdenního závodu má být zárukou atraktivity až do konce závodu.

Historické okénko: V loňském roce se stal vítězem speciální prémie Cima Coppi nedávno tragicky zesnulý Michele Scarponi. Jeho odkaz se bezpochyby ponese celým závodem, nejen při přejezdu Stelvia.