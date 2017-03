Luxusní kolo vyrobili z prázdných kapslí od kávy. Je pojízdné a půjde do dobročinné dražby

před 56 minutami

Je to tak trochu bláznivý nápad, vyrobit funkční kolo z vypotřebovaných hliníkových kapslí od Nespressa. Ale jak se ukázalo, jde to. Na výrobu rámu jich nakonec stačilo 995. Dráhový speciál, který existuje v jediném exempláři, teď půjde do dražby a výtěžek získá Nadace Terezy Maxové.

Na projektu se podílely společně firmy Nespresso a Festka. "Cílem bylo rozšířit povědomí o možnosti recyklace hliníkových kapslí," konstatovala marketingová manažerka Nespressa Andrea Petrová.

"Navrhnout a sestavit kolo z recyklovaného hliníku byla pro nás velká výzva, a když jsem s tím přišel za kolegy, napřed jen nevěřícně kroutili hlavou," řekl Michael Moureček z firmy Festka, která je známá výrobou luxusních silničních kol. "Myšlenka recyklace je nám blízká, a proto nás tento projekt velmi zaujal," konstatoval Moureček.

Kolo je podle něj plně funkční. "Je postaveno tak, aby uspokojilo i velmi náročné jezdce. Je však nutné podotknout, že tento stroj je potřeba brát jako plně funkční prototyp. Pro jeden kus nemělo význam procházet všemi nákladnými testy, kterými jinak kola musí projít. Jedná se tedy spíše o raritu demonstrující princip recyklace," dodal.

Rám kola je složen z hliníkových trubek, které jsou vsazeny do karbonových spojek. Kapsle od Nespressa byly roztaveny a hliník obohacený o příměsi, které zpevnily výslednou slitinu, se odléval do pískové formy. Vznikly velmi hrubé polotovary trubek, které se pak do konečné podoby upravovaly soustružením, leštěním a pískováním.

Trubky mají vzhledem k charakteru materiálu o něco tlustší stěny, než je běžné u špičkového duralu používaného pro stavbu cyklistických rámů. Přesto se však váha kola pohybuje zhruba kolem sedmi kilogramů, uvedl Michael Moureček.

Kolo jde do dražby v sobotu 18. března v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Vyvolávací cena je 80 tisíc korun a získané peníze půjdou Nadaci Terezy Maxové dětem.

autor: Tomáš Vocelka