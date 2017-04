Městská cyklistika je stále populárnější. Expert radí, jak s ní začít a na co si dát pozor

před 1 hodinou

Ačkoliv patří Česká republika k cyklistickým velmocem, Češi na kolech stále spíše sportují a jen zlomek z nich používá kolo jako dopravní prostředek po městě. Přečtěte si rady, jak začít.

Průměrný podíl cyklistické dopravy na té celkové je v českých městech sedm procent a v hlavním městě pouze necelá dvě procenta. V Holandsku, Belgii, Německu, Japonsku či Dánsku je však jízda na kole považována za naprosto přirozený a nejpříjemnější způsob přepravy po městě.

Podle slov zástupce dánského velvyslance Pera Brixena devět z deseti Dánů vlastní jízdní kolo a skoro polovina obyvatel Kodaně jezdí pravidelně do práce či do školy právě na něm.

Proč to tak není i u nás? V Praze přiznává až 29 % populace, že by využívalo kola pro své cesty do práce, školy či za službami, pokud by mělo dobré jízdní podmínky. Těmi jsou myšleny především kvalitní cyklostezky, hustá síť cyklistických pruhů a zklidněné ulice. Spousta lidí totiž stále vnímá prostředí města jako nebezpečné místo, které není vhodné pro cyklisty.

"Zahraniční zkušenost nám však ukazuje, že čím více je na silnicích cyklistů a chodců, tím jsou silnice pro všechny bezpečnější. Podporou cyklistiky ve městech tak můžeme zvýšit bezpečnost a snížit počet dopravních nehod," vysvětluje Václav Stránský, odborník na městskou cyklistiku.

A proč by měli lidé vyměnit dopravu v MHD či autem za cyklistiku? "Kolo má jako dopravní prostředek po městě spoustu výhod - člověk je mnohem svobodnější, není vázán jízdním řádem či trasou linky MHD, nemusí řešit, jestli má platné parkovací povolení, provoz je nejen naprosto čistý a ohleduplný ke svému okolí, ale také nesrovnatelně levnější. Jízda na kole má i příjemný společenský efekt - člověk je více spojený se svým okolím a město si může užít naplno. Jízda na kole navíc zlepšuje zdraví a prodlužuje délku života," říká expert.

Dodržujte pravdilla

Žádný cyklista, začátečník ani profesionál, nesmí zapomínat na základy jízdy v provozu a také na výbavu, která zvyšuje bezpečnost i komfort při jízdě. Co se týče cyklistické etiky, cyklista musí znát pravidla, předpisy a zásady bezpečné jízdy.

Mezi nejzákladnější patří znalost dopravních značek, znalost povinné výbavy kola a pravidla silničního provozu. Je důležité vědět, že pro cyklisty není bezpečné jezdit na úplném kraji silnice, po chodníku však nesmí jezdit vůbec. Po chodníku musí cyklista kolo vést a má status chodce.

Dále je dobré udržovat při jízdě bezpečný odstup od zaparkovaných aut, mohou se totiž kdykoliv otevřít dveře. Pokud cyklopruh či koridor náhle končí, cyklista pokračuje bez přerušení dále po silnici.

Před každým odbočováním je nutné se řádně ohlédnout, zpomalit a rukou ukázat směr jízdy. Na kruhovém objezdu a v úzkých místech je podle Stránského bezpečnější jet středem silnice.

Cyklista vždy míjí chodce ohleduplně, pomalu a hlavně včas. Na přejezdech nemá cyklista přednost a koleje přejíždí co nejvíce kolmo. Jeho jízda by měla být čitelná, tzn. cyklista se chová předvídatelně a předvídá i chyby ostatních.

Pokud jede cyklistů více, nejlepší cyklista jede jako poslední. Pokud jde o rodinu, děti jedou uprostřed. Na kole se jezdí pouze za sebou, nikoliv vedle sebe. Co se týče samotného kola, je dobré nepodcenit jeho výběr a výbavu ani ve městě.

"Každému zájemci o koupi městského kola doporučuji návštěvu specializované prodejny. Zde je možnost si vyzkoušet různé typy kol a zjistit tak, který nejvíce vyhoví individuálním požadavkům. Současně se i dozvíte další tipy, jak se po městě pohybovat či jaké doplňky učiní kolo plnohodnotným městským dopravním prostředkem," vysvětluje Václav Stránský.

Vybavenému štěstí přeje

Zodpovědný cyklista nevyrazí do ulic bez fungujících světel, brzd, zvonku a ideálně helmy. Světla je dobré vnímat jako prostředek, kterým o sobě dát v hustém městském provozu vědět.

Zvonek je pak nezbytný pro informování chodců o cyklistově přítomnosti a ochrana hlavy je pro bezpečnou jízdu samozřejmostí. Podle mezinárodní studie odborníků z australské University of New South Wales snižují cyklistické přilby riziko vážného poranění hlavy o téměř 70 procent.

"Kromě helmy je v poslední době k dostání i revoluční způsob ochrany hlavy - airbag pro cyklisty. Je ukryt v límci a při pádu se cyklistovi okolo hlavy nafoukne ochranný vak, který ochrání celou hlavu včetně zátylku, čela a čelistí," dodává Václav Stránský.

Pro jízdu ve městě se hodí pořídit si i blatníky, které chrání cyklistu před nepřízní počasí. Snese-li to kolo, není nad obyčejný nosič či košík. Je to praktický odkládací prostor, přístupný dokonce i za jízdy. Poslední věcí, do které se vyplatí opravdu investovat, je kvalitní zámek na kolo. Do města se doporučuje tzv. solidní "podkova", což je zámek ve tvaru "U". Cena takového zámku může být řádově vyšší než u lankového, ale úroveň ochrany před krádeží za příplatek stojí.

Časté prohřešky cyklistů

Mezi nejčastější prohřešky českých cyklistů patří jízda po chodníku, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci a jízda za snížené viditelnosti bez povinného osvětlení, která je obzvláště nebezpečná.

Cyklistu čeká v takových případech pokuta do výše 2000 Kč v blokovém řízení. Častým prohřeškem je stále také jízda na červenou, kde je sankce až 5000 Kč, a alkohol v krvi. Do jedné promile hrozí cyklistovi pokuta až 20 000 Kč, od jedné promile, nebylo-li to kvalifikováno jako trestný čin, cyklistovi hrozí pokuta do výše 50 000 Kč.

autor: Tereza Leitgebová