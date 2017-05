Jak vybrat dětské kolo? Pozor, pro nastavení posedu neplatí stejná pravidla jako pro dospělé

před 12 minutami

Na co si dát pozor při výběru dětského kola? | Video: Lubor Tesař | 03:26

Při výběru dětského kola je důležité vybrat správnou velikost a ohlídat si detaily. Jak na to, radí v Cyklo impulsech několikanásobný mistr republiky v cyklistice Lubor Tesař.

Jaké by mělo být správné dětské kolo? Hlavně takové, aby se na něm dítěti dobře jezdilo a aby jízda na něm byla bezpečná. "Základní kritérium pro výběr je vždy velikost," radí v Cyklo impulsech Lubor Tesař. Příliš malé nebo příliš velké kolo se dítěti bude vždy špatně ovládat.

A pozor, při nastavování posedu (především výšky sedla) neplatí stejná pravidla jako pro dospělé cyklisty. U dospělých platí: Sedněte si do sedla, dejte jeden z pedálů dolů (v prodloužení rámové trubky) a položte na pedál patu. Noha by měla být téměř napnutá. (Video s návodem najdete zde).

"U dětí je to trochu jinak," říká Lubor Tesař. "Noha nemůže být úplně napnutá, protože dítě potřebuje dosáhnout nohama na zem, aby mělo stabilitu," radí. Dobré je, když dítě dosáhne špičkami nohou na zem s takovým komfortem, aby dokázalo udržet rovnováhu.

"Důležitá je také délka - aby dítě na kole nebylo moc natažené ani nahrbené," radí cyklista. Pokud délka není v pořádku, dá se doladit výměnou představce, který drží řidítka, za kratší nebo delší. Je to běžná věc, na kterou jsou v dobrých cyklistických prodejnách zvyklí (za nový díl si sice obvykle připlatíte, ale určitě to stojí za to).