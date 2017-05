Chystáte se na Giro? Rady, co si nenechat ujít během etap, které jsou pro Čechy nejblíže

před 13 minutami

Blíží se závěrečný týden Gira d' Italia a s ním i etapy, které jsou pro české fanoušky cyklistiky nejblíže. Letos mohou vidět legendární stoupání na Passo Pordoi, ale také třeba závěrečnou časovku v Miláně. Komentátor Eurosportu Štěpán Straka připravil pro fanoušky průvodce po posledních třech etapách.

24. května: 17. etapa Tirano - Canazei (219 km)

Dojezdové městečko Canazei leží na úpatí masivu Sella Ronda. V předvečer jedné z nejtěžších etap letošního Gira, která právě Sella Rondu obkrouží, tady bude finišovat 17. etapa z Tirana. Canazei je tak naprosto ideálním místem pro první pozdravení se s pelotonem.

Dorazíte-li na místo dřív, můžete sami zkusit, jak těžká, ale i krásná jsou stoupání ve zmíněné oblasti severní Itálie. Přímo z Canazei se dá vyrazit na legendární stoupání k Passo Pordoi, na známé sedlo Passo Sella, nebo se můžete vydat dál do údolí směrem k Passo Fedaia a cestou se kochat pohledem na majestátní Marmoladu.

Samotná 17. etapa Gira je klasifikována jako středně horská, měří 219 km a čítá tři horské prémie. Do cíle pak peloton dorazí po stoupavém dojezdu údolím Val di Fassa od Cavalese. Profil etapy a její pozice v itineráři Gira tak jasně nahrává skupině uprchlíků z hlavního pelotonu. Favorité na celkové vítězství budou spíše šetřit síly na další den.

Zajímavost: Letos 3. dojezd Gira d'Italia do Canazei v historii (1978 etapu z Trevisa vyhrál Gianbattista Baronchelli (ITA), 1987 etapu etapu ze Sappady vyhrál Johan Van der Velde (NED)



25. května: 18. etapa Moena - Ortisei/St. Ulrich (137 km)

Další den nabídne unikátní sportovní bitvu. Peloton během pouhých 137 km zdolá hned pět horských prémií. Popořadě Passo Pordoi, Passo Valparola, Passo Gardena, při sjezdu do údolí směrem na Bolzano ještě přeskočí krátké Passo di Pinei a závěr obstará 9,5 km dlouhé stoupání první kategorie k Val Gardeně.

Štěpán Straka Sportovní komentátor (Eurosport TV)

Specializuje se na cyklistiku, běh na lyžích, veslování a atletiku.

Pravidelně přispívá do českých cyklistických časopisů.

Trojnásobný mistr republiky ve veslování.

Divácky je tato vymyšlena naprosto perfektně. Z Moeny se startuje až ve 13 hodin. Dopoledne se tedy nabízí ideální možnost zkusit si na vlastní kůži první stoupání dne Passo Pordoi, kde okolo 14. hodiny už projedou profesionálové. Druhé setkání s balíkem nejlepších cyklistů světa si pak můžete naplánovat na Plan de Gralba.

Zatímco trasa závodu sem klesá od Passo Gardena, divákům se nabízí elegantní možnost na křižovatku nad Val Gardenou přijet od Passo Sella, které od Pordoi není tak daleko. Na Plan de Gralba peloton podle plánu dorazí nejdřív 15:43. Dojezd etapy do Val Gardeny je plánován nejdříve na 16:57. Tady už ale nemusíte pospíchat. Z Plan de Gralba je to do cíle etapy v Ortisei jen 10 minut ve sjezdu. V cíli etapy v malé Val Gardeně je ovšem třeba počítat s tím, že tam budou davy lidí.

Zajímavost: Passo Pordoi se od roku 1940 přejíždělo hned 38x. Rekordmanem prémie je Fausto Coppi. Vyhrál ji 5x. Na jeho počest je nahoře vystaven památník. Žijící legenda Gira, Gilberto Simoni (vítěz Gira 2001 a 2003), má zase na památku svých vítězství nahoře na Passo Pordoi vetknuté kolo do kamene.



28. května: 21. etapa Monza - Miláno (28 km)

Giro letos opět finišuje ve svém nejtradičnějším dojezdovém městě, Miláně. Časovka na 28 km ještě zdramatizuje souboj o vítězství na jubilejním 100. ročníku závodu. Vedle sportovního zážitku se zajisté bude mohutně slavit. Unikátní možnost sledovat jak se Milán na celý den i noc oblékne do růžové je při aktuální nízké ceně letenek z Prahy do Milána velmi lákavá.

Časovkou se na Giru finišuje poprvé od roku 2012. Naplánovaných 28 km je poměrně dost, a tak je o drama až do konce postaráno. Závodníci budou navíc jeden po druhém dojíždět na náměstí k místnímu Duomu. Finiš 100. Gira di Italia bude velkolepý.

Zajímavost: V Miláně finišují etapy téměř nepřetržitě od roku 1909. Poslední časovku tu v roce 2012 vyhrál Ital Marco Pinotti a o svém vítězství v celkovém vítězství ve stejné časovce rozhodl Ryder Hesjedal, doposud jediný kanadský vítěz Grand Tour.