Chcete se v pondělí zúčastnit testu trekingových elektrokol? Ozvěte se nám

před 1 hodinou

Máte v pondělí 29. května čas chtěli byste se zúčastnit redakčního testu elektrokol? Máte šanci - můžete se přihlásit. Testovat se budou elektrická trekingová kola.

Tester (muž nebo žena) by měl splňovat tyto podmínky: věk nad 40 let, výška zhruba od 170 do 190 cm, váha do 120 kg, ideální je, pokud již má nějakou zkušenost s elektrokoly a zájem o ně.

Během testu každý jezdec najede na různých elektrokolech v součtu zhruba 50 km po asfaltu a v lehkém terénu. Akce je celodenní, proběhne v Praze a je potřeba si na ni vyhradit čas od od 8 do 16 hodin. Testovat se bude sedm až deset kol. Za účast v testu není žádná finanční odměna.

Míst pro testery je jen několik, pokud máte o účast zájem, napište dnes do 16.00 na mail tomas.vocelka@economia.cz.

Do mailu prosím stručně uveďte (v bodech):

jméno a věk

jak často jezdíte na kole

jak kolo nejčastěji používáte (cesta do práce, výlety atp).

jakou zkušenost s elektrokoly máte

a uveďte prosím kontaktní mail

Vybraným účastníkům se ještě dnes do 18.00 ozveme zpět mailem, požádáme o kontaktní údaje (především o telefon) a dohodneme bližší podrobnosti. Zájemcům, kteří vybráni nebudou, žádné vyrozumění nedostanou.