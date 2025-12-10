Krmila hady, teď peče psy a koně. Češka s vizáží rockerky ohromila svět svými dorty

Lucie Charvátová není cukrářka, jakou by si člověk automaticky představil. Pestrobarevné vlasy, motorka v garáži a minulost strávená mezi jedovatými hady a krokodýly - Charvátová boří všechny stereotypy spojené s tímto sladkým řemeslem. Svůj osobitý vkus promítá i do práce. Její dorty vypadají, jako by právě opustily filmový ateliér. Míchají se v nich hyperrealistické detaily, hororová atmosféra a fantazie bez hranic.
Když se jí lidé dříve ptali na unikátní styl, jen mávla rukou: "Dělám dorty, ježišmarja, nevím, co je na tom originálního." Až časem jí došlo, že její rukopis je skutečně jedinečný. Definitivně jí to potvrdil loňský úspěch v Anglii. "Tehdy mě trklo, že na tom asi něco bude," směje se. A výsledky jí dávají za pravdu. Se svými temně laděnými díly se pravidelně umisťuje na předních příčkách světových soutěží.
Pečení se věnuje téměř patnáct let a počet jejích výtvorů už dávno přesáhl tisícovku. Její cesta k cukrařině ale nebyla přímá. Původně vystudovala propagační výtvarnictví. "Škola ale docílila jen toho, že od té doby nevezmu tužku do ruky, když nemusím," vysvětluje.
Dort s plenou? To už je moc
Zlom přišel, když v televizi zahlédla americkou reality show o pečení dortů. Rozhodla se to zkusit. "Napoprvé to bylo příšerné, ale já byla nadšená, že se mi to vůbec povedlo," vzpomíná. Ve dvaceti letech se proto vrátila do lavic a vyučila se cukrářkou. Mezitím se živila všelijak, třeba jako ošetřovatelka v mini zoo. "Veterinář mi řekl, že jeho kamarád otevírá zoo s krokodýly a jedovatými hady. Mě to okamžitě nadchlo," popisuje období, kdy dva roky strávila mezi terárii, než se naplno vrhla do světa sladkostí.
Už osm let vede vlastní firmu Crazy Cakes. A jak jméno napovídá, fantazii se meze nekladou. "Nedávno jsem dělala svatební dort, který vypadal jako pevnost Minas Tirith z Pána prstenů. Baví mě, že je to jiné, žádná klasika," popisuje Lucie.
Za svou kariéru odmítla jedinou zakázku. Klientka chtěla pro své roční dítě dort ve tvaru pleny i s jejím obsahem. "Prý protože dítě ještě nic jiného nezajímá. Slušně jsem jí odepsala, že mám taky malé dítě a nejsem přecitlivělá matka, ale tohle už je moc," dodává rázně.
Do povědomí veřejnosti se dostává hlavně díky mezinárodním úspěchům. Naposledy zazářila v listopadu na Cakes International v britském Birminghamu, jedné z nejprestižnějších soutěží světa. Charvátová tam ovládla kategorii hororových bust a odvezla si i hlavní cenu Best in Show.
Mrtvá víla k jídlu
Vítězným dílem byla busta lesní bohyně Valeory - porostlá mechem, opředená pavučinami a posetá nočními motýly. "Žiju v přírodě, mimo město, to mě ovlivňuje. Příběh je takový, že když lidé vykáceli poslední strom, Valeora zemřela s lesem a pak ho strážila jako mrtvá víla," popisuje autorka.
Kdo je Lucie Charvátová
Lucie Charvátová (35) žije se svým manželem a tříletým synem v Trhových Svinách na jihu Čech, kde už šestým rokem rekonstruují bývalý mlýn. "Je to nekonečný boj a asi to bude nekonečný boj do konce života," říká. Domácnost doplňují fenka bulteriéra a mainský mývalí kocour. Ve volném čase se ráda věnuje motocrossu - jezdí na motorce společně s manželem a synem, který má už také vlastní motorku. Už osm let vede vlastní firmu Crazy Cakes, specializující se na nevšední dorty. Na mezinárodních cukrářských soutěžích je už stálicí a pravidelně se umisťuje na předních příčkách. Kromě letošního vítězství na Cakes International má na kontě například vítězství z roku 2023 v kategorii horor či třetí místo v kategorii skulptura z minulého roku.
Jen vlasy jí zabraly 90 hodin práce, každý vlas modelovala nitku po nitce. Celý dort vznikal měsíc. I když vypadá jako socha, je k jídlu. "Na soutěžích mi lidé často píší, že to není dort. Ale je. Vnitřek tvoří burizonová hmota, zbytek modelovací čokoláda. Sníst se dají vlasy, řasy, pavučiny i voda. Všechno je sladké," vysvětluje.
Letenka pro dort
Právě u vlasů Lucie vymyslela inovaci, která porotce ohromila. "Našla jsem způsob, jak vyrobit jedlé vlasy ve velkém množství, což ještě nikdo neudělal," říká. Běžně se používá izomalt, který ale vlhne a praská. Její technika vydrží, za což v roce 2024 získala speciální cenu za inovaci.
S takovými díly ale přicházejí logistické noční můry. Letos jela do Británie raději autem, loni totiž její dort letěl letadlem - a měl dokonce vlastní letenku. "Seděl vedle mě na sedačce," doplňuje Charvátová. Cesta zpět ale dopadla tragicky. Kvůli menšímu letadlu muselo dílo do podpalubí. "Věděla jsem, že je konec. Personál to sice oblepil cedulkami Křehké, ale všechno bylo zničené." I přes tyto nervy však česká cukrářka dokazuje, že s trochou burizonů a obrovskou dávkou talentu lze dobýt svět.