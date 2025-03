Čtyřletý chlapec zavolal na svou matku policii, protože mu snědla zmrzlinu

Některé věci se zkrátka nedělají, třeba sníst někomu zmrzlinu. Když se takového činu dopustila matka čtyřletého chlapce v americkém Wisconsinu, rozhodl se situaci řešit radikálně a zavolal na ni policii.

"Moje maminka se chová ošklivě," zaznělo dětským hláskem podle nahrávky chlapcova volání na policii z minulého týdne. "Přijeďte si pro moji maminku," opakoval chlapec policistce, která se jej ptala, co se děje. O případu napsal zpravodajský web stanice CNN.

Telefon poté převzala chlapcova matka a vysvětlila, že synovi jsou čtyři roky a snaží se jej chytit, protože vyhrožoval, že na ni zavolá policii.

"Ne, zavolal jsem na policii a řekl jsem, aby si přijeli pro moji maminku… a jen jsem řekl, ať ji zavřou do vězení, tak mě nechte být," ozvalo se v pozadí. Matka následně přiznala, že svému synovi snědla zmrzlinu, což je patrně důvod, proč se na ni rozhodl zavolat policisty.

Policie ovšem neponechala nic náhodě a na místo se vypravila. Když dorazila, chlapec strážníkům potvrdil, že mu maminka snědla zmrzlinu a že chtěl, aby za to šla do vězení. Po domluvě ale nakonec souhlasil, že vůči matce za krádež zmrzliny nevznese žádné obvinění, řekl, že nechce, aby šla do vězení, a že jen chtěl zmrzlinu.

Toto přání se malému oznamovateli nakonec splnilo. Strážníci jej navštívili po dvou dnech s překvapením v podobě dvou kopečků zmrzliny.