Čtyři lidi popravil ranou do hlavy, poté vrah zmizel. Po 14 letech vydalo jezero novou stopu

Čtrnáct let patří vražda britské rodiny a francouzského cyklisty u jezera Annecy k nejzáhadnějším případům Evropy. Pachatel zmizel a vražednou zbraň policie nikdy nenašla. Teď turisté vytáhli z jezera pistoli stejné značky, jakou střelec použil. První naděje na průlom ale rychle vystřídala pochybnost – a starý případ znovu otevírá otázku, kdo tehdy čtyři lidi zastřelil a proč.
Britští turisté se 20. srpna koupali v jezeře Annecy ve francouzských Alpách, když přibližně metr a půl až dva metry pod hladinou narazili na pistoli. Zpočátku ji podle magazínu Marianne považovali za hračku. Teprve její hmotnost je přesvědčila, že drží skutečnou zbraň.
Nález okamžitě zaujal vyšetřovatele jednoho z nejznámějších nevyřešených francouzských případů. Turisté totiž vytáhli z vody pistoli Luger: stejnou značku, jakou použil neznámý střelec při čtyřnásobné vraždě poblíž vesnice Chevaline v září 2012. Nanterrská prokuratura následně potvrdila, že experti zkoumají, zda může nález s případem souviset.
Případ navíc provází pozoruhodná geografická shoda. Pistole ležela nedaleko kempu Le Solitaire du Lac, kde před vraždou pobývala britská rodina al-Hilliových.
Měla to být rodinná dovolená
Dne 5. září 2012 vyrazila rodina z kempu na výlet. Britský inženýr iráckého původu Saad al-Hilli cestoval s manželkou Iqbal, její matkou Suhailou al-Allafovou a dvěma dcerami. Odpoledne našel cyklista jejich BMW na odlehlé lesní cestě nedaleko Chevaline. Motor stále běžel.
Uvnitř auta leželi mrtví Saad al-Hilli, jeho žena a tchyně. Nedaleko zemřel také pětačtyřicetiletý francouzský cyklista Sylvain Mollier, který místem projížděl. Střelec zasáhl všechny čtyři oběti do hlavy.
Dvě dcery manželů al-Hilliových přežily. Sedmiletou Zainab střelec zasáhl do ramene a velmi vážně ji poranil údery do hlavy; utrpěla mimo jiné zlomeninu lebky. Její čtyřletá sestra se ukrývala v prostoru pro nohy pod oděvem mrtvé matky. Policisté ji objevili až po několika hodinách při podrobné prohlídce vozu.
Právě úlomky z pažby pomohly policii určit typ vražedné zbraně. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že pachatel použil švýcarský Luger P06/P06-29 ráže 7,65 milimetru. Švýcarsko leží od jezera Annecy jen několik desítek kilometrů a podobné pistole se v regionu podle vyšetřovatelů stále nacházejí v soukromých sbírkách.
Nový nález proto vzbudil mimořádnou pozornost. První výsledky ale naději na nalezení vražedné zbraně výrazně zchladily. Podle Le Dauphiné Libéré první prohlídka ukazuje, že pistole z jezera je zřejmě Luger P08. Pachatel přitom v roce 2012 použil jiný model. Definitivní závěr mají přinést další expertizy.
„Expertizy pokračují, ale kolem téhle pistole panují pochybnosti,“ uvedl pro La Dépêche bývalý prokurátor Jacques Dallest, který se podílel na vzniku francouzského specializovaného pracoviště pro nevyřešené případy. Pokud by expertiza potvrdila ráži devět milimetrů, spojení s vraždami by podle něj prakticky padlo. „Pak můžeme říct, že je konec a tato pistole nemá s masakrem nic společného.“
Jedinými přímými svědkyněmi masakru zůstaly dvě malé dcery al-Hilliových. Čtyřletá Zeena se během střelby ukryla pod oděvem mrtvé matky a podle prokurátora popsala především „zuřivost“ a „hrůzu“ útoku. Sedmiletá Zainab, kterou střelec postřelil a těžce zranil údery do hlavy, později vyšetřovatelům podle policejních zdrojů řekla, že viděla pouze jednoho útočníka. Podrobnější popis, který by policii dovedl k jeho totožnosti, ale případ nepřinesl.
Ani v takovém případě nemusí být nález pro vyšetřovatele bezcenný. Experti mohou hledat sériové číslo, porovnávat chybějící části pažby a zkoumat stopy uvnitř mechanismu. „Uvnitř pistole je možné najít DNA,“ upozornil Dallest. Podle něj mohou stopy zanechat například lidé, kteří zbraň rozebírali nebo čistili. Výsledek ale závisí na tom, v jakém stavu pistole po pobytu ve vodě zůstala.
Není to jako v seriálu
Čtrnáct let vyšetřování zatím nepřineslo odpověď na dvě základní otázky: kdo střílel a proč. Už několik dní po masakru tehdejší prokurátor Éric Maillaud varoval, že případ může zaměstnávat policii mnoho let. „Není to jako v amerických seriálech, kde všechno vyřeší za 45 minut,“ řekl. Dodal, že podobné případy mohou trvat dva, tři nebo deset let.
Francouzští a britští policisté během let prověřovali rodinný spor o dědictví, možnost náhodného útoku i teorii, že hlavním cílem nebyla britská rodina, ale cyklista Sylvain Mollier. Vyšetřování se dotklo také hypotéz kolem průmyslové špionáže nebo možné vazby na Irák.
Pozornost policie krátce upoutala i mimořádná časová shoda. První manžel Iqbal al-Hilliové, Američan James Thompson, podle dostupných informací zemřel ve Spojených státech na infarkt právě 5. září 2012, tedy v den vražd. „Je to neuvěřitelná náhoda,“ připustil tehdy Maillaud. Policie ale ani v této stopě nenašla důkaz, který by případ objasnil. „Chybí nám prvek nebo svědectví, které by všechno převrátily,“ shrnul později Maillaud stav vyšetřování.
Po čtrnácti letech jeho slova stále platí. Pistole z jezera zatím dlouho hledanou odpověď nepřinesla. Znovu ale připomněla případ, ve kterém vyšetřovatelé znají typ vražedné zbraně, použitou munici i průběh útoku. Stále však neznají člověka, který stiskl spoušť.
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Zdroj: La Dépêche du Midi, The Guardian, BBC, TF1 Info
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