Čtyři generace britské královské rodiny se sešly na jedné fotce. Při vyrobě pudinku

Buckinghamský palác zveřejnil fotografie královny Alžběty II. a tří následníků trůnu při přípravě vánočního pudinku. Nejmladšímu z přítomných, šestiletému princi Georgeovi, radí nad miskami s ingrediencemi kromě královny také jeho otec William a dědeček princ Charles.

Královská rodina při přípravě vánočního pudinku. | Foto: Facebook The Royal Family

Britské listy píší, že královna nebude možná o Vánocích obklopena všemi svými blízkými, jak tomu bývalo v minulosti. Vnuk Harry s manželkou Meghan a synem Archiem odjeli slavit do Kanady a zatím je stále v nemocnici i její manžel princ Philip.

Na fotografiích je v pozadí ozdobený vánoční strom a na stole několik misek. Královna v bílých šatech s černou kabelkou dohlíží na George s vařečkou, jemuž starší příbuzní radí. V záběru jsou tak čtyři generace členů královské rodiny.

Fotografie byly pořízeny minulý týden v hudebním salonu Buckinghamského paláce. Přítomní souhlasili s účastí na akci, již zorganizovala charitativní organizace Britská královská legie k zahájení nové iniciativy. Jmenuje se Společně o Vánocích a jejím smyslem bude pomáhat ve vánočním období bývalým i současným členům ozbrojených sil. Královna tuto charitu podporuje od roku 1952.

Časopis Vanity Fair k fotografii napsal, že George na ní vypadá velmi profesionálně a kuchyňské náčiní zřejmě nedrží v ruce poprvé. Jeho matka vévodkyně Kate v jednom televizním předvánočním rozhovoru řekla, že její děti rády pomáhají v kuchyni.

Agentury připomínají, že královnin manžel princ Philip byl v pátek hospitalizován v soukromé londýnské nemocnici kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům. Podle britských médií má osmadevadesátiletý princ v nemocnici zůstat několik dní. Daily Mail napsal, že prince do nemocnice dopravil vrtulník a že má symptomy podobné chřipce. The Sun píše, že měl princ zdravotní problémy několik měsíců a před hospitalizací byl kvůli pádu upoután na lůžko.

Agentura AFP informovala, že královna přesto odcestovala do sídla v Sandringhamu na východě Anglie, kde většinou rodina tráví Vánoce.

Harry s Meghan odjeli do Kanady

Královnin vnuk Harry a jeho rodina tam letos nebudou. Princova kancelář oznámila, že všichni tři stráví Vánoce v soukromí v Kanadě. Někdejší herečka Meghan v Kanadě žila před sňatkem několik let, když natáčela seriál Suits (Kravaťáci).

Kanadský premiér Justin Trudeau rodinu uvítal tweetem: "Princi Harry, Megan a Archie, všichni vám přejeme klidný a požehnaný pobyt v Kanadě. Jste mezi přáteli a tady jste vždy vítáni."

Harry a Meghan se nedávno svěřili s tím, že těžce nesou způsob, jakým o nich v Británii informují média. Mluvčí páru sdělila, že Kanada jako člen britského Společenství je pro oba významná a že oni i jejich syn "ocení vstřícnost Kanaďanů a krásu tamní krajiny". "Vévoda ze Sussexu do Kanady jezdí často několik let, vévodkyně tam bydlela sedm let, než se stala členkou královské rodiny," sdělila mluvčí.

Manželé už v listopadu oznámili, že letos chtějí strávit Vánoce nikoli v Sandringhamu, ale s Meghaninou matkou Doriou Raglandovou. Jejich "královské prázdniny" mají trvat šest týdnů a kromě Raglandové budou v blízkosti rodiny také přátelé.