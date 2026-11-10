Vědci z Harvardu sledovali přes 130 tisíc lidí až 43 let a pravidelně se jich ptali, kolik pijí kávy a čaje. Ti, kdo si dopřávali pár šálků denně, onemocněli demencí méně často. Rozhodující roli ale možná hraje kofein – a víc kávy rozhodně neznamená lepší výsledek.
Ranní hrnek kávy je pro většinu z nás příjemný rituál a zaručený způsob, jak nastartovat den. Čím dál víc se ale ukazuje, že oblíbený nápoj nejen dodává energii, ale možná taky pomáhá chránit mozek i před stárnutím a demencí.
Unikátní studie vědců z Harvardovy univerzity sledovala téměř 132 tisíc zdravotníků po dobu až 43 let, polovinu z nich aspoň 36 let. Přes 86 tisíc zdravotních sester a přes 45 tisíc mužů ve zdravotnických profesích vyplňovalo od 80. let každé dva až čtyři roky dotazník o jídle a pití, poslední data vědci sbírali v lednu 2023. Na začátku respondentům bylo v průměru 46, respektive 54 let. Demencí za tu dobu onemocnělo 11 033 z nich.
Výsledky zveřejněné letos v časopise JAMA ukazují, že u lidí, kteří si pravidelně dopřávají kofeinovou kávu, se demence objevovala znatelně méně často.
Když vědci odfiltrovali další faktory, jako je věk, kouření nebo jídelníček, vyšlo celkové riziko u největších pijáků o 18 procent nižší. U žen byl rozdíl dokonce 29 procent, zatímco u mužů se statisticky neprokázal. Milovníci kávy navíc méně často hlásili problémy s pamětí, třeba zapomínání slov – 7,8 procenta oproti 9,5 procenta mezi těmi, kdo kávu pili nejméně.
Kolik káv je tak akorát?
Víc šálků kávy ovšem nutně neznamená menší obtíže. Nejsilnější souvislost se ukázala u dvou až tří hrnků denně, což potvrzují i čeští odborníci. Víc šálků už zásadnější vliv na výsledky ovšem nemělo.
„Káva se z podezřelého zlozvyku změnila v nápoj, který má při rozumné konzumaci spíš zdravotní benefity než rizika. Medicína se na ni dnes dívá úplně jinak než před dvaceti lety,“ říká český lékař Pavel Kohout z Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Ten největší přínosy vidí v pití čtyř až šesti šálků denně a její pití propaguje i v rámci Prague Bar Show.
Zdá se vám to v rozporu s tvrzením studie? Rozdíl je jen zdánlivý, respektive matematický: Američané pijí kávu jinak, než je obvyklé u nás.
Pod jedním jejich šálkem si představte zhruba 240 ml překapávané kávy se zhruba 96 mg kofeinu, oproti tomu espreso, které se pije u nás, se svými 30 ml a krátkou dobou extrakce obsahuje jen 63 mg kofeinu (a je jedno, jestli si ho dáte čisté, nebo v cappuccinu).
Podobně příznivě ve srovnání vyšel i čaj, kde bylo riziko nižší zhruba o 14 procent (ideálně při jednom až dvou šálcích denně).
Naopak káva bez kofeinu v harvardských datech s nižším rizikem demence vůbec nesouvisela, což ukazuje, že klíčovým hráčem by mohl být právě kofein.
Pavel Kohout zmiňuje i další výzkumy, podle kterých mají pravidelní konzumenti zhruba o 30 procent nižší riziko Parkinsonovy choroby a zhruba o 60 procent nižší riziko Alzheimerovy choroby.
Připomíná také, že káva obsahuje téměř dvě stě cenných látek – zejména antioxidantů. Díky nim může třeba v prevenci cukrovky 2. typu pomáhat i bezkofeinová varianta.
Káva není lék
Všechna data ukazují statistickou souvislost, nikoli přímý důkaz, že káva samotná nemoci zabrání. U lidí se žaludečními vředy, refluxem nebo neléčeným vysokým tlakem je navíc třeba zvýšené opatrnosti, jak internista připomíná.
Pozor by si měli dát i takzvaní „pomalí metabolizéři“ kofeinu, kterých je v populaci odhadem 15 až 20 procent, protože těm se účinek kofeinu může protáhnout i na osm až deset hodin, což může narušit spánek.
Pít kávu večer se ale nedoporučuje ani těm, kdo tento problém nepozorují. I když po kávě usnete bez potíží, nemusí být spánek tak kvalitní, jak by měl.
Kofein podle souhrnné analýzy 24 studií zkracuje spánek v průměru o 45 minut a hluboký spánek o 11,4 minuty. Právě během hlubokého spánku se ovšem tělo nejvíc zotavuje.
Aby káva spánek nezkracovala, doporučují autoři dopít poslední šálek zhruba osm a půl až devět hodin před odchodem do postele. Pokud tedy chodíte spát kolem půlnoci, poslední kávu byste měli dopít kolem třetí odpoledne.
Průměrný Čech vypije zhruba 370 šálků ročně, tedy přibližně jeden denně. Pokud si bez problémů dopřejete čtyři espresa denně, můžete si je vychutnat bez výčitek. Vaše tělo i mozek vám za ně dost možná poděkují.
Video: Jak se praží a pije káva v cyklo kavárně Bajk:a v Roudnici nad Labem?
Zdroj: jamanetwork.com, mayoclinic.org, pubmed, praguebarshow.cz
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