Cokoliv kromě Big Macu. Nová kampaň Burger Kingu si utahuje z konkurence

Na začátku ledna přišel McDonald's v soudním sporu o svoji ochrannou značku Big Mac. Toho se okamžitě chytil jeho konkurent Burger King a ve Švédsku spustil reklamní kampaň, v níž přejmenoval svoje produkty.

Švédská pobočka amerického fastfoodového řetězce Burger King začala v kategorii "Not Big Mac" (Ne Big Macy) nabízet produkty s neobvyklými jmény.

Zákazníky nově láká na sendviče "Cokoliv kromě Big Macu", "Burger, kterým si Big Mac přál být" nebo "Jako Big Mac, ale skutečně velký". O reklamní kampani informoval server britského deníku The Guardian.

K zábavné propagaci svých produktů Burger King využil rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví o zrušení ochranné známky pro Big Mac, které padlo na začátku ledna.

Značku Big Mac měla americká síť s rychlým občerstvením od roku 1996 v Evropské unii chráněnou nejen jako jméno jídla, ale i jako název pro restauraci - a přišla o ni kvůli sporu s irskou společností Supermac’s, který se táhl od roku 2017.

Jak uvedla agentura Reuters, soud konstatoval, že neobdržel dostatečné důkazy o využívání značky, které se měly týkat pětiletého období před vypuknutím sporu. "McDonald's ztratil ochrannou známku na Big Mac ve sporu s mnohem menším hráčem. Je to až moc zábavné na to, abychom to nechali být," uvedl generální ředitel švédské pobočky Burger Kingu.

Pošťuchování mezi dvěma největšími konkurenty není ale nic nového. Minulý měsíc společnost Burger King ve snaze propagovat svoji aplikaci přišla s jiným trikem.

Zákazníkům, kteří se nacházeli v dosahu 600 metrů od občerstvení McDonald's, otevřela v programu Burger King možnost zakoupit si hamburger Whopper za jedno penny. Aplikace posléze odvedla zákazníka k nejbližší pobočce Burger King, kde sendvič za výhodnou cenu skutečně získal.