Čokoláda pod prezidentskou ochrankou. Firma brání sladký poklad před lupiči

Muži v oblecích s tmavými brýlemi a naleštěná černá SUV s malými vlaječkami. Ne, nejde o ochranku prezidenta, ale o zásilku čokoládových tyčinek. Firma Nestlé nasadila bezpečnostní doprovod, aby ochránila dodávky po masivní krádeži. Předcházela tomu scéna jako z akčního filmu: falešní policisté zastavili kamion a 12 tun limitované edice tyčinek KitKat, celkem 413 793 kusů, zmizelo beze stopy.
Značka Nestlé při distribuci své limitované edice tyčinek KitKat Formule 1 přitvrdila. Kanadská pobočka během vytíženého velikonočního víkendu zavedla doprovodné eskorty pro rozvážkové kamiony a ostrahu, která dohlížela na zásoby v obchodech. Na sociálních sítích se tak začala objevovat videa kamionů s čokoládou doprovázených konvoji černých SUV nebo hlídaných ochrankou přímo v prodejnách - stylizovaných tak, aby připomínaly prezidentskou eskortu.
Není úplně jasné, nakolik jde o skutečná bezpečnostní opatření a nakolik o marketing, která má přiživit pozornost kolem „čokoládové loupeže“. „Zatímco někomu to může připadat jako narušení běžného dne, považujeme to za nutná bezpečnostní opatření, aby se naše tyčinky bezpečně dostaly do obchodů,“ uvedla společnost v prohlášení. Záběry se rychle začaly šířit na sociálních sítích. Jeden z uživatelů TikToku například zachytil konvoj v Torontu a poznamenal: „Tipuju, že po té čokoládové loupeži už nic neriskují.“
Firma zároveň upozornila, že každá tyčinka má unikátní kód. Nestlé spustilo online nástroj, kde mohou lidé ověřit, zda náhodou nedrží v ruce kus z ukradené zásilky. „Chceme vědět, kam naše čokoláda zmizela. Každý může zkontrolovat, jestli má tyčinku z chybějící várky,“ dodala společnost.
Krádež, která spustila opatření
Když nákladní vůz koncem března opouštěl distribuční centrum nedaleko Turína, mířil do Polska, odkud měly tyčinky zamířit do evropských obchodů před začátkem sezóny Formule 1. Kamion ale cestu nedokončil. Zastavila ho skupina pachatelů převlečených za policisty. „Zloději si vzali naši výzvu k pauze s KitKat tyčinkou příliš doslova,“ uvedla společnost s nadsázkou v prohlášení. „I když oceňujeme jejich vynikající vkus, je to vážný problém.“ Případ vyšetřuje italská policie jako organizovaný zločin.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o příležitostnou krádež. Podrobnosti případu ale naznačují opak. Informace o zásilce nebyly veřejně dostupné, což naznačuje, že pachatelé mohli mít o přepravě konkrétní informace předem.
Nešlo přitom o obyčejné tyčinky. KitKat se nedávno stal oficiální čokoládou Formule 1 a limitovaná edice byla připravena speciálně pro evropské závody, včetně Grand Prix v Monze. Každá tyčinka připomíná malý závodní vůz - se stylizovanými pneumatikami a detaily aerodynamických křídel.
Pro společnost Nestlé tak nejde jen o logistickou nepříjemnost. „S tím, jak se stále častěji objevují sofistikované způsoby podobných krádeží, rozhodli jsme se s naší zkušeností vystoupit veřejně. Doufáme, že tím upozorníme na kriminalitu, která je čím dál běžnějším trendem,“ dodala společnost.
Nejde přitom o jedinou velkou „čokoládovou loupež“, která se v posledních letech v Evropě odehrála. V červenci 2023 například v Británii odsoudili na 18 měsíců vězení muže, který ukradl zhruba 200 tisíc čokoládových vajíček v hodnotě stovek tisíc korun. Joby Pool se měl vloupat do průmyslového skladu a s kořistí odjet v kradeném nákladním voze.
Zdroje: The Forbes, CNN, CBS News, USA Today
