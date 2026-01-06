Nejspíš jste si již všimli, že zatímco dospívajícím dívkám se obvykle líbí určitý typ mladých mužů, s postupujícím věkem považují náhle ženy za atraktivní zcela jiné rysy. Nová studie se tomu pokusila přijít na kloub - a odhalila, u jak starých potenciálních partnerek máte právě vy největší šanci.
Nová studie, která byla publikována v odborném časopise Adaptive Human Behavior and Physiology, odhalila, co ženy různého věku považují u protějšku za nejvíce atraktivní. Pokud tedy máte dojem, že o vás opačné pohlaví okem nezavadí, nezoufejte – možná jen nehledáte polovičku v ideální věkové skupině.
Jak konkrétně studie probíhala? Vědci požádali celkem 122 polských žen ve věku od 19 do 70 let, aby ohodnotily sérii fotografií mužů. Ty byly předem digitálně upravené tak, aby vykazovaly různé stupně určitých rysů – například mužnosti tváře, vousů, tvaru těla nebo množství svalové hmoty.
Výsledky potvrdily to, co jste se možná již nějakou dobu domnívali. Vyšlo najevo, že při hodnocení atraktivity opačného pohlaví lidé skutečně nevědomky používají odlišné vzorce v závislosti na tom, kolik jim je právě let.
Zájem o svalovce klesá s věkem
Starší ženy kupříkladu jako nejatraktivnější vyhodnocují více vousaté muže se štíhlejší postavou, čímž se od mladších dívek významně liší. Zejména v případě, že dotyčná dáma již prošla menopauzou, je velká pravděpodobnost, že ji budou odpuzovat rysy ve tváři, které obvykle hodnotíme jako ženské. Stejně tak na ženu z této věkové kategorie neudělá dojem postava, která svou siluetou připomíná písmeno V.
Mnoho z nás si jistě někdy kladlo otázku, proč se většinou matky a dcery nemohou shodnout na tom, kteří muži jsou ti největší fešáci. Odpověď je na základě této studie prostá - jednoduše se nachází každá v jiné věkové kategorii. Čím později daná matka svou dceru porodila, tím větší je pravděpodobnost, že stejného muže bude každá z nich hodnotit zcela jinak.
Pravděpodobně vás bude zajímat také to, proč tomu tak je. Podle odborníků, kteří se na studii podíleli, může být důvod to, že v jednotlivých životních obdobích lidé u partnera preferují rozdílné vlastnosti.
Otec mých dětí? Dejte pokoj
Ženy, které se právě nachází v životní fázi, kdy uvažují o založení rodiny, tak mohou například preferovat více svalnaté muže, protože jim evoluce našeptává, že svaly jsou znakem dobré fyzické kondice a síly.
Jak ale stárneme, otázka reprodukce pro nás postupně ztrácí na významu. Lidé, kteří se chtějí seznámit ve středním věku nebo později, nejspíš považují za důležité, aby byl jejich partner přiměřeně zdravý – nikdo zkrátka nechce za několik let vypravovat pohřeb. Známým faktem je, že nadváha s sebou nese zvýšené riziko mnoha onemocnění. Štíhlý partner tak své partnerce bude podvědomě připadat více zdravý.
Co se týká vousů, ty si mnoho z nás spojuje jednak s určitou zralostí, jednak také se společenským postavením. Pro starší ženy to proto může být důležitým ukazatelem. Zároveň mnoho žen vnímá muže s pěstěným plnovousem jako osoby, které budou více volnomyšlenkářské, a tudíž méně vhodné jako potenciální otcové jejich dětí. Toto téma ale není tak podstatné, pokud už máme plození potomků za sebou.
Za vše mohou hormony
V takovou chvíli se soustředíme například na to, zda se s protějškem zvládneme zajistit na důchod. Muž, který vypadá zodpovědně a váženě, tak rázem získává na atraktivitě. Vousy jsou navíc kulturně přisuzovány spíše starším mužům, což opět ukazuje na to, že mohou být zajímaví pro zralejší ženy.
V rámci studie nebyly testovaným ženám měřeny hladiny hormonů, nicméně vypozorovaný vzorec jen odráží to, co se o ženském hormonu estrogenu a vnímání již ví. Estrogen totiž ovlivňuje způsob, jakým interpretujeme jednotlivé smyslové vjemy a sociální signály. Během menopauzy jeho hladina přirozeně klesá, což ovlivňuje nejen lidské tělo, ale také výběr partnera. Vlastnosti spojené s reprodukční zdatností nám s poklesem zmíněného hormonu jednoduše připadají méně podstatné.
Odborníci tento jev spojují také s takzvanou „hypotézou babičky“, která odpovídá na otázku, proč se u lidí vyvinulo poměrně dlouhé životní období, ve kterém již nedochází k reprodukci. Důvodem je jednoduše to, že babičky přispívají k přežití rodiny jinak než plozením dalšího potomstva. Pomáhají pečovat o děti, nemocné a předávají životní zkušenosti. A právě proto si možná vaše babička na stará kolena najde spíše šlachovitého stařečka, který stále jezdí na kole, než statného muže s bříškem.
Zdroj: Vice.com
