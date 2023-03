Devětadvacetiletý Jirka je objektivně pohledný mladý muž, a dokonce si přivydělává jako model. Pohled do zrcadla přesto nesnese. Příčina odporu k sobě samému leží někde v jeho dospívání. Tehdy čelil drsné šikaně ze strany spolužáků, několik let bojoval s mentální anorexií a vyrovnat se musel také se svou homosexuální orientací. O své složité cestě k sebepřijetí vypráví v podcastu Co z tebe bude?!.

Student pražské UMPRUM Jirka netrpí nadváhou, na obličeji nemá žádnou vyrážku ani mu na rozdíl od mnoha mladých mužů nezačínají ustupovat vlasy. Přestože by s ním leckdo méně atraktivní rád měnil, k vlastnímu zevnějšku má podle svých slov toxický vztah a sebevědomí mu nedodala ani příležitostná práce v modelingu. Naopak na sebe i pod vlivem ideálů krásy na sociálních sítích začal mít ještě vyšší nároky. Aktuálně.cz · Je pohledný, svůj vzhled ale nesnáší. V pubertě po mně házeli kameny, vzpomíná Jirka Problémy se sebepřijetím se u něj rozvinuly v pubertě. "Už na základce jsem se víc bavil s holkami a ostatní kluci viděli, že se mnou něco není v normě. Začali se mi smát, nadávali mi, že jsem ze zkumavky, že mě rodiče měli omylem nebo že jsem lesba. Jednou po mně dokonce při cestě ze školy házeli kameny. Chybu jsem hledal jenom v sobě, snažil jsem se rozklíčovat, co dělám špatně," vzpomíná Jirka. V období dospívání navíc přestal jíst. "Vnímal jsem to jako formu trestu. Nejdřív to nebylo vidět, ale když na mně začalo viset oblečení, musel jsem za dětskou lékařkou, která mi diagnostikovala anorexii. Psychické příčiny, které poruchu příjmu potravy spustily, se mnou ale vůbec neřešila. Myslela si, že odmítám jíst, protože si připadám tlustý, a předepsala mi prášky, které ve mně měly probouzet hlad. Házel jsem je za skříň," přiznává Jirka. Z nemoci se po dvou a půl letech dostal. Na střední škole ale zažil první vážný vztah a musel si projít coming outem. O tom, jaké je pro gaye vyrůstat v malé obci na Vysočině a jak jeho orientaci přijali rodiče, Jirka mluví v podcastu Co z tebe bude?!, který se zaměřuje na problémy mladé generace. Dodává, že i když se na svůj odraz v zrcadle stále nedívá rád, věří, že sám sebe jednou dokáže přijmout bez výhrad. Rozhovor s Jirkou si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty Autor fotografie: Tomáš Vocelka Co z tebe bude?! Podcast o niterných problémech mladých lidí v rychle se měnícím světě. Zabývá se mimo jiné genderovou identitou, vztahem k vlastnímu tělu a profesní krizí. Jednotlivé díly moderují Tomáš Maca a Clara Zanga.

1. díl podcastu představuje Yukiho a jeho spletitou cestu k nebinaritě.

2. díl se věnuje Matějovi, který s humorným nadhledem zavrhuje chlapáckou představu mužství. Pere, žehlí, neřídí auto a stará se o dceru.

3. díl v příběhu Anny odhaluje, s jakými problémy se potýká krásná a inteligentní žena v mužském světě. (19. března)

4. díl ukáže, že můžete být pohledným mladíkem, a přesto nesnášet své tělo. Jirka je sice umělec a model, nemůže se ale na sebe podívat do zrcadla. (26. března)

5. díl nabídne pohled Čechovietnamky Míši, která se vyrovnává se stereotypy v zemi, kde se narodila, i ve vlasti svých rodičů. (2. dubna)

6. díl je o Adéle, která během pandemie přibrala na váze a okolí jí to dává na potkání nemístně najevo. (9. dubna)

7. díl je o Nicol, kterou téměř zotročil provoz divadelní kavárny. Po kompletním vyhoření našla překvapivou úlevu v korporátu. (16. dubna)

8. díl podcastu ukazuje naopak druhou stranu korporátu. Sabina v toxické firmě přibrala 25 kilo a dopracovala se k úzkosti, z níž se dodnes léčí. (23. dubna)

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!