Co udělat pro silnou imunitu, která je podstatou dobrého zdraví?

Každodenní dlouhodobé nošení roušek, brutální restrikce a dlouhodobý enormní stres i zoufalý zápas s korona virózou se postupně začíná projevovat na zdraví obyvatel nejen duševním. Při každodenních mezilidských kontaktech dochází mezi lidmi k vzájemným inhalacím obrovského spektra mnoha virů a bakterií na které musí náš imunitní systém reagovat.

Tím dochází k trénování a vzájemnému posilování imunity každého z nás. U dlouhodobě globálně zarouškovaných obyvatel k tomuto procesu dochází poměrně slabě. Výsledkem může být snížená imunita a vyšší náchylnost k respiračním infekčním potížím. Pro udržení imunity je mimo jiných aktivit vhodné používat imunopřípravky.

Na posílení dětské imunity existuje na první pohled velké množství nejrůznějších přípravků, často se jedná jen o směsi běžných vitaminů, zpravidla ve formě předražených želatinových bonbónů plných různých barviv.

IMUNILKY pro děti představují jeden z nejúčinnějších soudobých doplňků stravy v podobě cucavých tablet. Jedná se o první komplexní preparát na trhu v ČR určený ke globálnímu posílení imunitního systému dětí. Přípravek je postaven na základech z kolostra, betaglukanů z hlívy ústřičné, obsahují také extrakt z červené řepy, vitamín C a vitamín D3. Je zřejmé, že tento přípravek je schopen nahradit několik specifických produktů.

Kolostrum je dominantní složkou Imunilek. V naturální podobě se jedná o velmi složitou emulzi stovek vysoce účinných biologicky a imunologicky významných látek, které mají schopnost budovat a zesilovat imunitní systém event. regenerovat. Jedná se o takové typy látek, jaké dokáže vyrobit pouze živé tělo a jsou nenahraditelné jakýmkoli rostlinným materiálem.

Kolostrum obsahují také IMUNILKY pro dospělé, obsahují i mateří kašičku, která je jedním z nejzáhadnějších přírodních produktů. Včely ji používají k výživě své královny. Její složení není dosud zcela objasněno. Všechny složky mateří kašičky dovedla k dokonalosti více než 100 milionů let trvající evoluce. Důležitou složkou Imunilek je vitamin D, který se podílí na správném fungování imunitního systému. Inulin v kombinaci s laktobacily umožňuje růst symbiotických střevních bakterií, které mají důležitý vliv na přestup imunolátek do krve.

Nejnovější informací z vědeckých kruhů je skutečnost, že lidé s dostatečnou koncentrací vitaminu D v krvi mají statisticky lehčí průběhy onemocnění COVID-19.

Vitamin D má vliv na správné fungování imunitního systému každého z nás. Vitamin D3/D2 Biokomplex + B5 2000 I.U. je špičkově navržený vitamin, který kromě vlastního déčka obsahuje doprovod bioaktivních látek k správnému vstřebávání vit. D.

Vitamin D hraje v našem těle důležitou roli. Je zmapováno na 200 různých reakcí, na nichž se podílí. Každá buňka našeho těla má receptor pro vitamin D. Vitamin D nám umožňuje vstřebávat vápník z jídla, abychom získali stavební materiál, který potřebujeme k vybudování a udržení silné kostry. Přirozeně je v našich podmínkách složité vitamin D získat. Proto se pro mnoho lidí stává řešením doplněk stravy. Vitamin D3/D2 Biokomplex extra silný + B5 je špičkový doplněk stravy, kterým lze doplňovat vitamin D po celý rok. Vysoká kvalita přípravku je dána jeho složením. Je to jediný komplexní vitamin D, který obsahuje jak živočišný vitamín D3, tak rostlinný D2. Kromě toho každá jeho tableta obsahuje další složky, které pomáhají vitaminy D dostat do aktivní podoby, především vitamin B5, který přispívá k tvorbě aktivních forem vitaminu D.

Zásadní pro imunitu a celkové zdraví člověka je vitamin C. Vitamin C Biokomplex obsahuje bohatý rostlinný základ v podobě rakytníku a černého rybízu, který je obohacen o několik forem vitaminu C rozpustných nejen ve vodě, ale i v tucích, což je na českém trhu unikátní. V tuku rozpustný vitamin C dosahuje tkáňových oblastí, do kterých se klasická kyselina askorbová rozpustná ve vodě nemůže dostat. Projevuje se silnými antioxidačními účinky v oblasti lipidů v celém těle, což potvrdila řada studií. V tucích rozpustný vitamin C je schopen zpomalit také radikálovou destrukci kyseliny hyaluronové, což prospívá zdraví kůže. Liposomální forma vitaminu C má několikrát vyšší bioprostupnost ke všem tělesným buňkám, včetně buněk imunitního systému, oproti klasickému vitaminu C. Je to díky zvláštní liposomální mikrostruktuře. Výsledkem je, že v buňkách se nachází několikanásobně vyšší koncentrace céčka, než jsme schopni dosáhnout užíváním běžných molekulárních vitaminů. Tato forma značně přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem, podpoře tvorby kolagenu pro normální funkci chrupavek, dásní, kůže, kostí, zubů a krevních cév. Rovněž pomáhá zvyšovat vstřebávání železa. Liposomální forma céčka je až 4x účinnější než běžné vitaminy C.

Přirozená imunita umožňuje první linii obrany vůči infekci a slouží jako stále "ostražitý" strážce pro případ náhlého napadení těla infekcí. V soudobé civilizované společnosti je důležité imunitu budovat, posilovat a kultivovat. Vhodně volené doplňky stravy jsou jedním z nástrojů nejúčinnějších, ale je velmi vhodné nezapomenout na pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu.