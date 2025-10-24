Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Co tvoří cenu elektřiny, jak vzniká a proč neustále kolísá

před 4 hodinami
Ožehavé téma českých domácností? Cena silové elektřiny. Jde o tu část účtu, kterou dodavatelé mohou ovlivnit tím, jak energie nakupují. Právě ta totiž představuje zhruba polovinu celkové částky, kterou domácnosti za elektřinu platí. Jak ale tato cena vzniká a proč se může mezi jednotlivými dodavateli lišit i o stovky korun za megawatthodinu?
Může za všechno burza?

Základní cena elektřiny se odvíjí od obchodů na Evropské energetické burze v Lipsku (EEX), kde dodavatelé nakupují energii dopředu, často i na několik let. Na této burze se vloni prodávala elektřina pro rok 2025 v rozmezí 71 až 105 eur za MWh, s průměrem kolem 90 eur, tedy přibližně 2 800 korun za MWh včetně DPH.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o jasné číslo, které se promítne i do faktur domácností. Jenže cesta od kupní ceny po tu konečnou na účtu je mnohem složitější. Dodavatelé totiž musí započítat i rizika, odchylky, náklady a marže, které obchodování s elektřinou přináší.

Připočítejte odhad, riziko i reálnou spotřebu

Každý dodavatel musí odhadnout, kolik elektřiny budou jeho zákazníci v budoucnu potřebovat. Nakoupí ji proto dopředu podle svých odhadů. Jenže ty se v praxi mohou výrazně lišit od skutečnosti. Pokud pak musí energii dokupovat na denním trhu, kde je cena vyšší, prodělává. Naopak přebytky musí levně odprodávat.

K nákupní ceně z burzy se tak přidávají i náklady například na:

  • řízení odchylek, 
  • provoz zákaznického centra a kamenných poboček,
  • marži, která zajišťuje dlouhodobou stabilitu dodavatele. 

Výsledkem je, že se konečná cena silové elektřiny pro domácnosti v roce 2025 pohybuje u většiny dodavatelů pod hranicí 4 000 Kč za MWh a podle odhadů by v roce 2026 mohla ještě mírně klesnout.

Kde hledat férové ceny a jistoty pro zákazníky

Zákazníci dnes od dodavatelů očekávají nejen stabilní ceny, ale i férový přístup. Například E.ON reaguje na vývoj trhu průběžně. Když to navíc situace umožní, ceny snižuje. Například od září do konce roku 2025 dal svým zákazníkům bez fixní smlouvy slevu na energie 10 %. Průměrná cena u tohoto dodavatele se tak během roku 2025 pohybovala kolem 3 933 Kč za MWh.

Trh s energiemi zůstává dynamický a plný proměnných. Ale jedno je jisté. Čím lépe zákazníci rozumí tomu, z čeho se jejich cena elektřiny skládá, tím lépe si vyberou dodavatele, který s nimi hraje fér.

 
Další zprávy