Co si vzít do posilovny?

Chystáte se poprvé do fitka a nevíte, co všechno si musíte vzít z domu a co vám půjčí nebo prodají na místě? Správně sbalená taška vám ušetří spoustu starostí. Co by v ní rozhodně nemělo chybět, aby byl váš trénink pohodlný, efektivní a bez zbytečných komplikací?

Pohodlné a funkční oblečení V posilovně se budete hýbat, potit a chvílemi možná litovat, že jste přišli. Správné sportovní oblečení vám ale pomůže se cítit komfortně a soustředit se jen na trénink. Tady je seznam toho, co byste neměli nechat doma: Tričko nebo tílko - ideálně z funkčního materiálu, který odvádí pot.

- ideálně z funkčního materiálu, který odvádí pot. Legíny , kraťasy nebo tepláky - podle toho, v čem se cítíte dobře. V zimě může být v posilovně chladněji, takže se hodí dlouhé zateplené kalhoty nebo mikina na zahřátí.

- podle toho, v čem se cítíte dobře. V zimě může být v posilovně chladněji, takže se hodí dlouhé zateplené kalhoty nebo mikina na zahřátí. Sportovní podprsenka - pro ženy naprostý základ.

- pro ženy naprostý základ. Ponožky - nejlépe vyšší, pokud plánujete dřepy nebo mrtvé tahy. Chrání holeně a brání vzniku otlaků.

- nejlépe vyšší, pokud plánujete dřepy nebo mrtvé tahy. Chrání holeně a brání vzniku otlaků. Mikina nebo bunda - hodí se na cestu do posilovny i z ní, zvlášť v zimních měsících. A to i pokud jedete autem. Pořádné boty Správná obuv zajistí nejen pohodlí, zvýší také bezpečnost při cvičení a může skvěle vypadat. Na silový trénink jsou ideální boty s pevnou podrážkou a nízkým dropem (např. vzpěračské boty nebo barefoot tenisky). Na běžecký pás nebo HIIT trénink obujte lehké tenisky s dobrou tlumicí vrstvou. Do šatny a sprchy si vezměte žabky nebo pantofle, protože čistota sprch v posilovně ne vždy odpovídá vašim domácím standardům. Bez hydratace to nepůjde Při cvičení tělo ztrácí tekutiny a minerály, dodržování pitného režimu je proto zásadní. Voda je základ, který by vám neměl chybět. Můžete si ji vzít z domu, nebo koupit na baru v posilovně, stejně jako iontový nápoj, vhodný především při dlouhých nebo intenzivních trénincích. Po tréninku se pro rychlou regeneraci hodí proteinový shake. TIP: Pořiďte si láhev na vodu s objemem alespoň 750 ml, abyste nemuseli neustále odbíhat k pítku, umyvadlu, nebo kupovat vodu v plastových obalech. Palivo pro svaly Pro energii a regeneraci je důležitý příjem živin. Nezáleží na tom, jestli cvičíte ráno, odpoledne nebo večer, vždy byste měli myslet na vyváženou stravu. Před tréninkem si dejte lehké jídlo s obsahem sacharidů a bílkovin (např. banán, rýžový chlebíček s arašídovým máslem, ovesná kaše), po tréninku zase proteinový shake, tvaroh, cottage sýr, ořechy nebo smoothie. Pokud víte, že budete delší dobu bez jídla, nezapomeňte ani na svačinu na cestu. Tou může být proteinová tyčinka, ořechy nebo ovoce. Nikdy nechoďte cvičit hladoví, těsně před tréninkem se ale vyhněte těžkým jídlům. Něco navíc Sportovní rukavice - chrání ruce před mozoly při cvičení s činkami. Opasek na vzpírání - poskytuje podporu spodním zádům při těžkých cvicích. Odporové gumy - vhodné pro zahřátí nebo aktivaci svalů. Sluchátka - pokud si rádi cvičení zpříjemníte hudbou. Ručník - nutnost ve většině posiloven. Slouží nejen k osušení potu, ale i k ochraně laviček a strojů. Pokud se po tréninku budete v gymu sprchovat, sbalte si do tašky i hygienické potřeby. Nezapomeňte na sprchový gel a šampon, deodorant, suchý ručník a čisté oblečení. TIP: Pořiďte si batoh nebo tašku s více kapsami, jednu můžete využít na přenos propoceného oblečení, druhou na ostatní vybavení.