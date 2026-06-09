Co se dělo v pohraničí po osvobození? Zapomenutý osud zavražděné Češky nabízí mrazivou odpověď

Když v červnu 1945 zemřela v podhůří Jizerských hor dvaatřicetiletá Marta Pluhařová, nešlo jen o tragédii jedné rodiny. Její vražda dodnes otevírá nepříjemné otázky o tom, co se po osvobození dělo v českém pohraničí. „Lidské osudy byly mnohem složitější než národnostní nálepky, které jim později přisoudily dějiny,“ připomíná rodák z Hejnicka a amatérský historik Pavel Růžička.
Když dnes člověk prochází Hejnicemi směrem do Karolinina údolí, kterému místní neřeknou jinak než Peklo, jen těžko by hádal, že právě tady se odehrál jeden z příběhů, které nezapadají do zažitého obrazu poválečného Československa. Silnice se vine mezi loukami, za nimi se zvedají svahy Jizerských hor a krajina působí téměř idylicky. Jen máloco připomíná události jara a léta 1945, kdy se sem po skončení války přeneslo násilí jiného druhu.
A právě tady se narodila Marta Klotilda Pluhařová. Její rodina měla české kořeny. Otec Josef Pluhař přišel na Frýdlantsko za prací na železnici a postupně se stal výraznou osobností místního českého života. Dlouhá léta stál v čele hejnického Sokola a patřil mezi respektované občany města.
„Česká obec sokolská se stala za první republiky organizací s nacionalisticko-ideově-brannou činností a výchovou. V Hejnicích se ovšem nacionalistické smýšlení Sokola nepodařilo a jeho členové nadále nerozlišovali, zda někdo mluví česky, nebo německy. Členové hejnického Sokola neměli s národnostmi žádné potíže. Jejich děti mluvily plynule německy a s německy mluvícími obyvateli Hejnic se i ženily a vdávaly,“ připomíná Pavel Růžička při popisu poměrů na tehdejším Frýdlantsku.
Právě v tom podle něj spočívá jeden z největších omylů při pohledu na poválečné pohraničí. Vztahy mezi lidmi byly často mnohem přirozenější a složitější, než jak je později vykreslily jednoduché národnostní škatulky.
Život Marty se propojil s rodinou Riemerových z Frýdlantu. Koncem třicátých let se seznámila s Emilem Riemerem a jejich osudy zásadně poznamenaly události, které následovaly po odtržení pohraničí. Z československých občanů se rázem stali obyvatelé Německé říše.
Říkali si partyzáni, mnohdy to byli kriminálníci
Krátce po vypuknutí války Emila povolal wehrmacht. V únoru 1941 se ještě vrátil na dovolenou a rodiny mu s Martou vystrojily svatbu. Nikdo tehdy netušil, že jde o jeho poslední návštěvu Hejnic. O dva roky později padl v bojích u Bachmutu na dnešní Ukrajině. Marta zůstala vdovou.
Když válka skončila, zdálo by se, že nejhorší je za nimi. Hejnicím se přímé boje vyhnuly a většina místních mužů byla buď na frontě, v zajetí, nebo už nežila. Klid však nepřišel.
V květnu 1945 dorazila na Liberecko ozbrojená skupina dobrovolníků známá jako Bojová skupina Skuteč. „Až na pár výjimek se nikdo z nich válečných bojů nezúčastnil. Spousta z nich měla za sebou kriminální minulost. Přesto si říkali partyzáni,“ uvádí Růžička.
Jednotka se koncem května přesunula do Liberce a následně do Hejnic, Raspenavy a Bílého Potoka. „Skutečská jednotka se v Hejnicích zdržela pouhých 68 dní, ale zůstalo po ní až 220 zavražděných místních obyvatel a nespočet vykradených domů,“ píše Růžička. Právě v této jednotce sloužil také tehdy třiadvacetiletý Miroslav Drábek.
Jen tak si hrál se samopalem
Osudný den začal zcela obyčejně. Bylo pondělí 11. června 1945. Nad horami visela nízká oblačnost a občas pršelo. Marta se po práci sešla se svou kamarádkou Hertou Elstnerovou. Společně koupily dva bochníky chleba a perník a vydaly se za Hertinými rodiči do Karolinina Údolí.
Cestou je zastavil Miroslav Drábek. Podezíral je, že nesou potraviny lidem ukrývajícím se v lesích. Herta mu vysvětlila, že nákup směřuje jejím rodičům, a nabídla mu, aby šel vše ověřit osobně.
Drábek je doprovodil až do domu Effenbergerových. Podezření se ukázalo jako neopodstatněné. Místo aby odešel, zůstal uvnitř. Posadil se na kanape, dostal sklenici piva a podle svědků si začal hrát se samopalem. Opakovaně manipuloval se zásobníkem i náboji. „To už nevydržela Herta a napomenula ho, že se chová jako malé dítě a aby toho nechal,“ popisuje Růžička na základě dochovaných svědectví.
Po šesté hodině večer se Marta s Hertou vydaly zpět do Hejnic. Drábek šel s nimi. Nedaleko Božích muk zazněly první tři výstřely. Kulky zamířily do vzduchu. „Kdybyste to dostaly, je po vás,“ měl podle svědků pronést Drábek. Marta už ztrácela trpělivost.
„Přestaňte se vytahovat, stačí jedna rána a jsme mrtvé. Dejte ten automat na rameno a jdeme dál,“ cituje Růžička slova, která podle svědků zazněla jen okamžiky před tragédií. Drábek následně namířil zbraň přímo na ženy. Obešel je s nataženým samopalem a vzápětí zazněly další výstřely.
„Herta zahlédla, jak se třetí kulka vryla kousek od ní do země. Marta vykřikla. Když se otočila, viděla, jak se jí podlomila kolena a padá na cestu,“ popisuje historik. Přivolaný lékař okamžitě nařídil převoz do nemocnice ve Frýdlantu. Zranění však byla příliš vážná. Marta ještě téhož dne zemřela. O dva dny později vznikla úřední zpráva o vyšetřování. Dokument podepsaný velitelem Ludvíkem Špirkem uvádí, že Miroslav Drábek zastřelil Martu Riemerovou dvěma ranami z automatu.
Zpráva o průběhu vyšetřování zmocněnci ministerstva vnitra ze dne 13. června 1945:
Věc: Marta Rienerová – zastřelení, Č.j. 62/taj.1945
Vojín Drábek šel s oběma ženami dále a byl svědkem předání potravin. Nevěřil však, že mu byl sdělen pravý účel pochůzky obou žen do lesů. Zadržel tedy obě dvě a odcházel s nimi k Národnímu výboru v Hejnicích. Při eskortování obou žen vyšly mu dosud nezjištěným způsobem tři rány z automatu, z nichž dvě zasáhly do zad a usmrtily Martu Rienerovou ze vzdálenosti jeden až dva metry. Tolik zatím mohlo být bezpečně zjištěno. Podle šetření zpravodajského důstojníka Bojové skupiny Skuteč Marta Rienerová ač původem češka úzce spolupracovala s němci. Její otec dosud člen Národního výboru v Hejnicích ukázal se také důvěry nehodným, podával falešné zprávy a již jako člen dosud nikým nepotvrzeného Národního výboru, který dosud neprojevil žádnou ochotu ke spolupráci, není hoden důvěry.
Podepsán velitel Bojové skupiny Skuteč nadporučík pěchoty
Ludvík Špirk
Právě tato pasáž patří podle Růžičky k nejvýmluvnějším svědectvím o tehdejší atmosféře. „Je patrné, že velitel Špirk si nebyl schopen ani zjistit správné jméno zastřelené a po celou dobu ho komolí. V posledním odstavci je vidět odraz doby. Ve čtyřech řádcích dokázal z českého vlastence udělat německého kolaboranta, aniž by rodinu vůbec znal,“ upozorňuje.
Následoval další tvrdý zásah. Rodina dostala příkaz, že pohřeb se smí konat pouze za účasti nejbližších příbuzných, bez veřejných projevů a v pracovní době. Martin bratr Josef Pluhař byl navíc odvolán z funkce v místním národním výboru.
„Zastřelili jsme vám dceru a sestru, zakážeme vám důstojný pohřeb a pro jistotu jejího bratra vyhodíme z práce i ze společenského života,“ shrnuje tehdejší situaci Růžička. Marta Klotilda Riemerová, rozená Pluhařová, byla pohřbena 15. června 1945 na hřbitově ve Ferdinandově. Bylo jí pouhých dvaatřicet let. Miroslav Drábek nebyl za její smrt nikdy potrestán. Vyšetřování bylo uzavřeno během několika dnů.
Příběh Marty Pluhařové je dnes víc než jen příběhem jedné tragické smrti. Připomíná, jak složitá byla poválečná realita v kraji, kde po generace žili vedle sebe Češi a Němci. A také to, jak snadno mohly být lidské osudy převálcovány atmosférou kolektivní viny.
„Dcery a synové Josefa Pluhaře se provdali a oženili s místními německy mluvícími sousedy. Opravdu se z nich sňatkem stali kolaboranti, nebo jen nerozlišovali národnost a nenávist a žili zde v sousedském souznění?“ klade na závěr otázku Pavel Růžička.
VIDEO: V Postoloprtech se připomínají oběti poválečného masakru z května a června 1945
Zdroj: archiv Pavla Růžičky, autorský text
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