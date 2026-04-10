Co opravdu funguje na kocovinu? Těmto trikům se vyhněte a tyto naopak zkuste

Bolest hlavy, žízeň, nevolnost, únava. Tento klasický balíček po večírku zná skoro každý. Kocovina ale není jen trest za bujarou noc, je to komplexní reakce těla na alkohol. A i když univerzální lék neexistuje, vědci dnes docela dobře vědí, co vám může ulevit.
Kocovina vzniká hlavně kvůli látce zvané acetaldehyd – toxickému vedlejšímu produktu, který vzniká při odbourávání alkoholu v játrech. Když pijete rychleji, než ho tělo zvládne zpracovat, hromadí se a přispívá k zánětlivé reakci v těle.
K tomu se přidává dehydratace, narušený spánek a rozhozená hladina cukru v krvi. Výsledkem je pak mix příznaků od bolesti hlavy až po úzkost nebo citlivost na světlo, kterých se všichni chtějí co nejrychleji zbavit.
I když jídlo samotné kocovinu nevyléčí, může výrazně zmírnit její projevy. Klíč je ve třech věcech: hydratace, doplnění živin a stabilizace cukru v krvi. A jsou potraviny, které pomáhají o něco lépe, než jiné. Třeba vejce, maso a bílkoviny - podporují procesy, kterými tělo odbourává alkohol a jeho vedlejší produkty.
Dalším dobrým pomocníkem mohou být banány a obecně ovoce. Alkohol totiž „vyplavuje“ elektrolyty – hlavně draslík a banány ho doplní. Ovoce navíc přispívá k hydrataci a dodá antioxidanty proti zánětu. Například borůvky mohou pomoci tlumit zánět, který alkohol v těle vyvolává.
Známým receptem je pak mastné a slané“ comfort food: možná překvapivě – i tacos nebo vydatná snídaně dávají smysl. Kombinace soli, tuků a bílkovin pomáhá hydrataci a stabilní energii. A u slaného zůstaneme - polévky a vývary jsou totiž ideální kombinací tekutin, soli a minerálů. Tělo je navíc snadno vstřebá. A v neposlední řadě může pomoci i zázvor, který je spojován se zmírněním nevolnosti.
I když tato jídla mohou trochu ulevit, odborníci mají jasno a asi moc nepotěší: „Neexistuje žádný lék, který by urychlil odbourávání alkoholu,“ potvrzují lékaři z UCLA.
Zaručené triky? Raději ne
Podle BBC není důležité jen co, ale i jak jíte. Ideální „kocovinová snídaně“ by měla být vydatná, ale ne těžká na žaludek – soustředit byste se měli na kombinaci sacharidů, bílkovin a tekutin a zapomeňte na extrémy.
Internet je plný „zaručených triků“, ale realita je střízlivější. Například rady, že by vám mohl pomoci další alkohol je nesmysl - tím jen oddálíte problém. Dobrým pomocníkem není ani silná káva, která může zhoršit dehydrataci. Funkční pak nejsou ani zázračné doplňky a vynechat byste měli i citrusy nalačno. Ty totiž mohou u citlivějších lidí podráždit žaludek.
Prevence jako číslo jedna
Že je klíčová právě prevence, možná nezní sexy, ale funguje to. Stačí abyste pili pomalu (tělo zvládne cca 1 drink za hodinu), alkohol prokládali vodou, jedli před i během pití a vyhýbali se „tmavým alkoholům“, které obsahují více toxických látek.
Kocovina nemá rychlé řešení. Ale dobrá zpráva je, že si můžete výrazně ulevit hydratací, doplněním minerálů a bílkovin, výživným jídlem a hlavně odpočinkem. Jak shrnují odborníci: „Jídlo nemůže změnit, jak rychle alkohol opustí vaše tělo. Může ale zmírnit dopad.“
VIDEO: „Často přesvědčujeme přesvědčené, ale musíme se více zaměřit na ty, kteří užívají alkohol rizikově,“ vysvětluje adiktolog Miroslav Barták
Zdroj: BBC, Kupi, UCL Health, Health Line
