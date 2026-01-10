Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Co o vás vypovídá barva vašeho domova? Některých odstínů se raději vyvarujte

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Barva stěn ve vašem domově není jen otázkou vkusu nebo aktuálních trendů. Podle psychologů může mít mnohem hlubší význam. Ovlivňuje totiž vaši náladu, schopnost soustředění, kreativitu i celkovou psychickou pohodu. Jinými slovy: barvy, kterými se obklopujete, mohou nenápadně formovat váš každodenní život.

Reklama
Předchozí
1234567
Pokračovat

Podloženo vědou

„Rostoucí množství neurovědeckých, behaviorálních a psychologických výzkumů ukazuje, že barva není jen otázkou vkusu,“ vysvětlil Geoff Beattie, profesor psychologie na Edge Hill University, v článku pro The Conversation.

Jak tedy jednotlivé barvy působí a co mohou vypovídat o nás i o prostředí, ve kterém žijeme?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě
Ruský útok na panelový dům v Kyjevě

Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN

Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.

Reklama
Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči
Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči
Michal Barinka na olympiádě 2014 v Soči

Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť

Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?

Reklama
Reklama
Reklama