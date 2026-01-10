Barva stěn ve vašem domově není jen otázkou vkusu nebo aktuálních trendů. Podle psychologů může mít mnohem hlubší význam. Ovlivňuje totiž vaši náladu, schopnost soustředění, kreativitu i celkovou psychickou pohodu. Jinými slovy: barvy, kterými se obklopujete, mohou nenápadně formovat váš každodenní život.
Podloženo vědou
„Rostoucí množství neurovědeckých, behaviorálních a psychologických výzkumů ukazuje, že barva není jen otázkou vkusu,“ vysvětlil Geoff Beattie, profesor psychologie na Edge Hill University, v článku pro The Conversation.
Jak tedy jednotlivé barvy působí a co mohou vypovídat o nás i o prostředí, ve kterém žijeme?
Podloženo vědou
„Rostoucí množství neurovědeckých, behaviorálních a psychologických výzkumů ukazuje, že barva není jen otázkou vkusu,“ vysvětlil Geoff Beattie, profesor psychologie na Edge Hill University, v článku pro The Conversation.
Jak tedy jednotlivé barvy působí a co mohou vypovídat o nás i o prostředí, ve kterém žijeme?
Neutrální barvy: klid, prostor i riziko sterility
Bílá, šedá a béžová patří dlouhodobě k nejoblíbenějším barvám interiérů. Neutrální odstíny totiž působí nenápadně, elegantně a snadno se kombinují.
Profesor Beattie vysvětluje, že tyto barvy mají nízkou míru vizuální stimulace, a proto pomáhají snižovat stres a smyslové přetížení. Zároveň zvětšují prostor a působí uklidňujícím dojmem u dětí i dospělých. Beattie však varuje, že záleží na konkrétním odstínu a světelných podmínkách. Studené šedé tóny nebo ostrá bílá mohou ve špatně osvětlených místnostech vyvolávat pocit prázdnoty, sterility nebo dokonce smutku.
Modrá a zelená: barvy soustředění a kreativity
Modrá a zelená patří mezi psychologicky nejvyváženější barvy. Zelená je spojována s přírodou, obnovou sil a snížením mentální únavy, zatímco modrá – barva oblohy a vody – má uklidňující účinek a podporuje jasné myšlení.
Podle profesora Beattieho jsou právě modrá a tlumená zelená ideální volbou pro prostory, kde pracujeme nebo studujeme. „Psychologické důkazy ukazují, že je lepší volit odstíny s nízkou až střední sytostí než extrémně jasné barvy,“ uvádí. Tlumená zelená v domácí pracovně může podle něj podpořit kreativitu a schopnost řešit problémy – často aniž bychom si uvědomovali proč.
Se žlutou opatrně
Žlutá je v psychologii považována za jednu z nejsilnějších barev. Jemné odstíny působí optimisticky, evokují sluneční světlo a dokážou zlepšit náladu i dodat energii. Hodí se proto především do kuchyní, jídelen nebo koupelen.
Profesor však upozorňuje, že vysoce syté žluté odstíny mohou zvyšovat podrážděnost a neklid. Žlutá je tedy ideální spíše jako doplňková barva než dominantní prvek celého interiéru.
Červená: vášeň i problém se soustředěním
Červená je silná, stimulující a emocionálně nabitá barva. V psychologii je spojována s tělem, fyzickou energií a vášní, a zvyšuje tepovou frekvenci a navozuje pocit dynamiky.
Právě proto však není vhodná do místností, kde je potřeba klid a soustředění. „Studovna s červenými akcenty může zpočátku působit dynamicky, ale při úkolech vyžadujících klidné myšlení může být kontraproduktivní,“ míní profesor. Naopak v ložnici může mít červená pozitivní efekt: podporuje intimitu a zvyšuje touhu.
Co o váš říká výběr barev?
Psychologie barev se nezaměřuje jen na prostředí, ale i na osobnost. Podle odborníků barvy, které si do svého domova vybíráme, často odrážejí naši povahu, potřeby a způsob, jakým vnímáme svět.
Modrá bývá spojována s introvertními lidmi, kteří hledají klid a stabilitu.
Zelená odpovídá vyrovnaným, praktickým osobnostem, které usilují o harmonii mezi prací a osobním životem.
Žlutá přitahuje optimisty, ale ve velké míře může naznačovat vnitřní neklid.
Červená je typická pro energické, vášnivé lidi, kteří nesnášejí stereotyp.
Šedá a bílá často signalizují potřebu řádu, čistoty a kontroly, ale i opatrnost.
Nenápadní architekti našeho života
Ať už si barvy vybíráme vědomě, nebo intuitivně, jedno je jisté: nejsou neutrální. Jak shrnuje profesor Geoff Beattie, barvy kolem nás ovlivňují náš každodenní prožitek mnohem víc, než si připouštíme.
Možná tedy stojí za to se při příštím malování bytu neptat jen „Co se mi líbí?“, ale také „Jak se v obklopení těchto barev chci cítit?“. Barva stěn totiž není jen dekorace – je to spolutvůrce našeho domova i naší pohody.
Zdroje: Daily Mail, Best Heating
Zapomeňte na ručníky na pláži. Teď frčí trik s lyžemi přímo u vleku
Téměř každého někdy na dovolené vytočil ručník, který si kdosi odložil na to nejlepší místo na celé pláži. Zatímco tento zlozvyk je notoricky známí a cestovní agentury s ním bojují, v poslední době se objevuje také jeho zimní obdoba, která není o nic méně otravná.
Kvůli masivním útokům na Kyjev se mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN
Kvůli nejnovějším masivním ruským leteckým útokům na Kyjev, které město částečně připravily o vytápění, se v pondělí mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. Podle agentury AFP to vyplývá z upraveného programu Rady zveřejněném v pátek večer. Rada se sejde na žádost Ukrajiny čelící téměř čtyři roky ruské agresi.
Kouzlo pominulo. Muchová tentokrát na jedničku nevyzrála a do finále neprošla
Karolína Muchová do finále tenisového turnaje v Brisbane nepostoupila. Světové jedničce a obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové z Běloruska podlehla 3:6, 4:6. Sabalenková se ve finále utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou, která zdolala Američanku Jessicu Pegulaovou 6:0, 6:3.
Vejmelka napodobil Haška. Na dvacátou výhru dosáhl nejrychleji ze všech
Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář kryl hokejistům St. Louis 26 střel, dovedl Utah k vítězství 4:2 a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Jágr se přimlouval marně, Kotalík se čertil. Všechny senzace přebil Hadamczikův zeť
Trenér Radim Rulík v úterý odtajnil nominaci české hokejové reprezentace na olympijské hry v Miláně. Šlo o seznam bez větších překvapení, největší debaty vzbudil Tomáš Kundrátek. Ne vždy to ale bylo takto poklidné. Která jména se řešila před zlatým Naganem a kdo překvapivě chyběl na posledním turnaji pod pěti kruhy s hvězdami NHL?