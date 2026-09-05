Mount Everest čelí neobvyklému problému. K tání tamního ledovce podle nové studie každoročně přispívají tisíce horolezců, průvodců i personálu tábora. A překvapivým viníkem je i jejich moč.
Everest taje. Hlavním důvodem je klimatická změna, vědci ale nyní upozornili na další faktor, který se přímo týká lidí proudících každou sezonu k nejvyšší hoře světa. Podle nové mezinárodní studie publikované v magazínu Regional Environmental Change může provoz základního tábora společně s lidskou močí přispívat k roztání téměř 2500 tun sněhu a ledu ročně.
„Základní tábor Everestu, který je klíčovým výchozím místem pro horolezce pokoušející se vystoupit na vrchol Mount Everestu, zaznamenal v posledních desetiletích výrazný nárůst lidské aktivity,“ vysvětlili vědci.
Výzkumníci se zaměřili na ledovec Khumbu, kde na nepálské straně Everestu leží slavný základní tábor. Během jarní sezony se z něj přitom stává pořádně rušné místo.
6000 litrů moči denně
Zapomeňte na pár stanů a primitivní podmínky. V současnosti se pod Everestem během sezony tísní tisíce lidí a tábor připomíná malé turistické město s internetem, velkými obrazovkami, horkými sprchami nebo dokonce vyhřívanými podlahami ve stanech. A komfort má samozřejmě svou cenu.
Jen během 50denní sezony v roce 2023 spotřebovalo přibližně 1600 stanů 824 nádob LPG, 18 935 litrů petroleje a 5130 litrů benzinu. Paliva se používala k vaření, vytápění a výrobě energie.
Horolezci ve vysokých nadmořských výškách také potřebují hodně pít, aby se vyhnuli dehydrataci. Výsledek? Podle vědců vyprodukují horolezci a průvodci dohromady kolem 6000 litrů moči každý den. A právě tady přichází šokující část studie.
Zatímco pevné lidské odpady se sbírají a odnášejí z hory, velká část moči je vypouštěna přímo na ledovec. Její teplo přitom podle výzkumníků může během jediné sezony přispět k roztání zhruba 154 tun ledu.
„Lidská moč je ve vysokých nadmořských výškách vypouštěna přímo na led, kde teplota ledu zůstává trvale pod bodem mrazu. Moč, která má teplotu kolem 37 °C, tedy odpovídající teplotě lidského těla, způsobuje tání ledu,“ vysvětlili vědci.
Když vědci všechno sečetli, vyšlo jim, že celková energetická zátěž dosáhla 849 174 megajoulů. Podle jejich výpočtů to odpovídá množství energie, které by stačilo k roztání přibližně 2492 tun ledu a sněhu. Pro představu, tolik vody by naplnilo zhruba olympijský plavecký bazén, 83 cisternových vozů nebo neuvěřitelných 16 700 van.
Ledovec se otepluje ještě rychleji než okolí
Vědci navíc analyzovali satelitní snímky z let 1991 až 2023. Zjistili, že povrchová teplota v oblasti základního tábora rostla v průměru o 0,28 °C ročně. A lidé přitom nejsou jediným zdrojem tepla. Výzkumníci do svých výpočtů vůbec nezahrnuli například vrtulníky, tělesné teplo horolezců nebo jaky, kteří pomáhají s přepravou zásob.
Autoři studie upozorňují, že klimatická změna zůstává hlavním důvodem tání ledovců. Obrovské množství lidí soustředěných každý rok na jednom rychle tajícím ledovci ale podle nich situaci rozhodně nepomáhá.
„Z dlouhodobého hlediska by se mělo zvážit přemístění základního tábora z ledovce do stabilní oblasti v jeho blízkosti,“ uvedli vědci.
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Zdroje: Springer Nature Link, Independent
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