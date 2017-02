Při nehodě přišla o nohu, teď nafotila akty. Zajímá ji, co ještě lidé považují za sexy

1. 2. 2017

Po nehodě na horské dráze, po které přišla o nohu, se mladá Angličanka musela vyrovnat se silnými psychickými problémy i posměšky na sociálních sítích. Nakonec své zjizvené tělo přijala a rozhodla se nafotit odvážné snímky. Ty teď dodaly inspiraci dalším ženám, které trpí nízkým sebevědomím.

Vicky Balchová se stala v červnu 2015 obětí nehody na horské dráze, při které přišla o nohu. Teď pózovala nahá, aby inspirovala ostatní ženy s tělesným postižením a nízkou sebeúctou.

Sama jednadvacetiletá Balchová trpěla po nehodě a ztrátě končetiny velkými psychickými problémy, musela snášet urážky a posměšky na sociálních sítích. Sérií odvážných fotek chtěla vyzkoušet, co společnost považuje za sexy.

Manažer studia, které Vicky fotilo, obdivuje její statečnost a tvrdí, že je úžasnou inspirací pro ostatní. „Je skvělá, překvapilo nás, že se rozhodla do toho jít,“ řekl Ryan Lea magazínu M.E.N. „Nechtěli jsme fotit kýčovité nebo obscénní fotky, chtěli jsme, aby to celé bylo opravdu vkusné a aby snímky ukázaly její křivky.“

Vicky byla zpočátku hodně nervózní, když ale pak viděla hotové fotky, rozplakala se. „Určitě vůbec netušila, že může takhle vypadat. Najednou u ní bylo vidět, jak jí povyrostlo sebevědomí,“ popsal Ryan Lee.

Její fotky inspirovaly další ženy, jež zažily domácí násilí, nebo se zotavovaly z těžkých nehod, které je fyzicky poznamenaly. Na den se mohly stát někým jiným, zapomenout a dodat si sebevědomí.

Vicky po nehodě nespatřovala ve svém životě žádný smysl, vyrovnávala se se ztrátou nohy i intimním životem. „Musela jsem se znovu naučit milovat své tělo,“ řekla magazínu People. Jizvy jí připomínají boj, který musela podstoupit. „Je mi fuk, kdo je teď vidí. Prošla jsem si peklem a ty jizvy jsou toho důkazem,“ tvrdí.

Proto si je nenechala ani odstranit z fotek, přestože jí to fotograf nabídl. „Jsou mojí součástí, jsem to já,“ odpověděla.

Po focení se jí ozvala jedna 18letá dívka, která trpí nevyléčitelnou formou rakoviny. Napsala Vicky, že je úžasné, že své jizvy ukazuje. „Je to úžasný pocit někomu pomoct. Je mi jasné, že se mi lidi zase budou smát, ale nenechám se tím už rozhodit. Vím, že to dělám pro větší dobro. I kdyby to pomohlo jedinému člověku, že ukážu své jizvy, tak to stojí i tisíc negativních zpráv a tweetů,“ uzavírá Vicky.

Dlouho poté, kdy skončila vláda hnutí Tálibán, jsou ženy v Afghánistánu stále vystaveny tlaku, aby se v muslimské společnosti oblékaly konzervativně. | Video: Radio Free Europe/Radio Liberty | 02:34

autor: Magazín