Co je třeba mít na paměti při výběru obuvi do letního počasí?

Vybíráme-li obuv do horkých letních dnů, měli bychom zvážit hned několik faktorů. Na následujících řádcích si povíme, které to jsou. Dále si také představíme vhodné typy letní obuvi a dozvíte se, jak o boty správně pečovat, aby vám vydržely sloužit i následující letní sezónu.

Z jakých typů letní obuvi můžeme vybírat?

Na trhu je celá řada dámské a pánské letní obuvi nejrůznějšího typu. Musíme si tedy ujasnit, zda hledáme sportovní či elegantně laděné boty. Podíváme-li se na zoubek botám pro dámy, ty si nejvíce oblíbily elegantní sandály na podpatcích. V letošní sezóně budou in zejména ty na vysoké platformě. Velmi dobře působí i typy sandálů, které páskem obepínají kotník. Do města pak ženy volí častěji stylové nazouváky či pantofle s nízkým podpatkem či s plochou podrážkou. Všechny zmíněné typy obuvi lze kombinovat s šaty, sukněmi, legínami i šortkami. A co na to pánové? U mužů vedou jednoznačně sportovní trekové sandály s polstrováním. Jsou vzdušné a zaručí nám 100% pohodlí. K bazénu, moři či k rybníku pak mohou dámy i pánové nazout oblíbené boty Crocs (které vynikají zejména svou protiskluzovou podrážkou a rychleschnoucím materiálem. K vodě můžeme zvolit i minimalistické lehké žabky. Hledáme-li uzavřený typ obuvi, velmi dobře nám poslouží prodyšné plátěnky. Co se týče aktuálních trendů, pofrčí zejména boty v pastelových a přírodních odstínech. Trendy budete i v botách se zvířecími motivy a květinovými vzory. In bude i bílá barva, ale trochu jinak, než jsme zvyklí. Abychom se v letošní letní sezóně blýskli, můžeme bílou obuv zakomponovat do celobílého outfitu.

Podle jakých kritérií vybírat letní obuv?

Obuv do letního počasí by měla být zejména prodyšná a pohodlná. Boty na léto vybíráme dle příležitosti, ke které je budeme nazouvat. V zásadě máme na výběr ze dvou typů obuvi. První je ta elegantní, druhá pak sportovní. Elegantní verze obuvi disponuje nejrůznějším zdobením. V nabídce jsou cvočky a korálky, perly i mašle. Oblíbené jsou také kovové spony, které můžeme najít na pánské i dámské obuvi. Sportovní boty vynikají zejména svým minimalistickým vzhledem. Velmi vhodné jsou typy s polstrováním, které zaručí pohodlí pro naše chodidla. Při výběru letní obuvi si všímáme její podrážky. Měla by být dostatečně odolná, sportovní verze obuvi by měla zvládnout tlumit nárazy chodidla při kontaktu se zemí. Dále se zaměřujeme na materiál, z kterého je bota vyrobená. Hledáme-li uzavřený typ obuvi, skvěle nám poslouží textilní plátěnky, v kterých se nám nezapaří noha. Nejoblíbenějším materiálem vzdušné obuvi je však dlouhodobě přírodní kůže. Skvěle se přizpůsobí noze a je mnohem odolnější. Tedy v případě, že o kožené boty správně pečujeme. V kožené verzi můžeme nakupovat sandály, nazouváky i stylové pantofle.

Jak správně pečovat o letní obuv, aby nám dlouho vydržela?

Chceme-li, aby nám naše letní obuv vydržela i do následující sezóny, měli bychom o ni vhodně pečovat. Základem naší výbavy by tak měla být čistící pěna či pasta na příslušný druh materiálu. Dále pak naše boty ocení ochranný krém v neutrální barvě. Ten nám pomůže zakrýt i malé oděrky a rýhy, které se mohou čas od času na botách vyskytnout. Výhodou také je, používáme-li výměnné vložky do obuvi. Díky nim se vnitřek obuvi jen tak neprošoupe. Ochranné vložky do obuvi se hodí zejména do dámských balerín či plátěnek.