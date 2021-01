Jedna z nejoblíbenějších hubnoucích metod tohoto století se nazývá keto dieta. O co se jedná a je vhodná i pro vás? Vše vám představíme v tomto článku.

Co je ketodieta | Foto: komerční článek

Keto dieta, někdy také proteinová, bílkovinová, cyklická ketogenní či ketonová dieta, patří mezi populární metody hubnutí u všech věkových skupin. Nevyžaduje žádný sport, pouze dodržování doporučeného jídelníčku, proto je vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Výsledky přináší už po pár týdnech, je téměř bez rizika jo-jo efektu a díky řadě zdravotních benefitů je uznávána i lékařskou vědou.

Co je to ketodieta

Otcem moderní keto diety je harvardský profesor Georg L. Blackburn, který se ve svých výzkumech zabýval spalováním uložených tuků v lidském organismu. Podařilo se mu identifikovat stav zvaný ketóza a zjistit, za jakých podmínek ho lze v těle navodit. Jedním z největších mýtů v oblasti dietářství je představa, že jedině hladověním lze zhubnout. Je tomu právě naopak. Při nepravidelném stravování či hladovění se tělo dostává do "stresu" a ukládá tuk do zásoby. Proto je keto dieta tak převratným způsobem jak zhubnout, v těle je díky správnému stravování a dostatku výživy navozen přirozený stav, při kterém má organismus dostatek "paliva" a nemusí tuky ukládat, ale naopak spalovat. Zdravé hubnutí proto vyžaduje dostatek potravin v pravidelných intervalech.

Co je to ketóza

Při běžných dietách dochází nejen k hubnutí tukových zásob, ale také ke ztrátě svalové hmoty. Svaly jsou hlavními spalovači tuků, a když dieta skončí, metabolismus se neumí vypořádat se stejným množstvím energie ve stravě jako před dietou a kila se vrací v jo-jo efektu. Ketóza je pro tělo přirozený stav, při kterém jsou spalovány především tukové zásoby a svalová hmota zůstává zachována. Tato informace je v našich genech zakódována jako "pojistka" proti nedostatku sacharidů, kterých bylo například v zimních měsících méně. Aby mohlo tělo nadále fungovat, vytvořilo takzvané ketolátky, které hrají hlavní úlohu při hubnutí. Vznikají štěpením tukových tkání a mají schopnost plnohodnotně nahradit sacharidy, které jsou primárním zdrojem naší energie. Díky tomu dochází k úbytku tuku v celém těle, tedy nejen podkožního, ale také útrobního (viscerálního), který obklopuje důležité orgány a může mít za následek různá onemocnění.

Benefity pro zdraví

Keto dieta je prevencí obezity, snižuje riziko cukrovky 2. typu, má pozitivní vliv na léčbu epilepsie, zlepšuje stav Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění. Při keto dietě dochází také ke snížení hladiny cholesterolu, klesá produkce inzulinu, který má za následek chutě na sladké. Ketóza je také skvělá při celkové detoxikaci těla, protože se při ní spalují i usazené toxické látky. Tělo při keto dietě vyloučí vše, co už nepotřebuje.

Co jíst, a co ne?

Potraviny, které svému tělu dáváme, mají přímý vliv na to, jak se cítíme. Pokud jste už někdy v minulosti nějakou dietu drželi, možná jste se při tom trápili hlady, museli překonávat chutě na sladké, cítili jste se bez energie a měli špatnou náladu. Zkušení ketodietáři mohou potvrdit, že při keto dietě žádný z těchto nepříjemných vedlejších účinků nenastává. Při ketóze se energie vytváří díky ketolátkám a proto se budete cítit plni energie a nebude vás trápit hlad ani záludné chutě.

Jeden z benefitů, které vás keto dieta naučí, je pravidelný denní režim a zdravé stravování. Při keto dietě je strava složená z dostatečného množství proteinů (bílkovin) a na minimum je snížen příjem sacharidů a tuků. Zakázané jsou běžně dostupné sladkosti, cukrovinky, chipsy, pečivo, uzeniny, lihoviny, slazené nápoje nebo určité mléčné výrobky.

Proteinová keto jídla

Keto dietu je náročné si denně připravovat z běžně dostupných surovin, správný poměr výživových hodnot vyžaduje opravdu dobrou znalost složení potravin. Pro snadný start i jednoduché dodržování stravovacího režimu je lepší si zvolit dietní program, který připravená keto jídla obsahuje. V čem se keto potraviny od běžných jídel liší? Obsahují velký podíl bílkovin, téměř žádný tuk a jsou obohaceny o vitamíny a minerály. Pochutnáte si tak na polévkách, omeletách, těstovinách, palačinkách nebo koláčích, které chutnají podobně jako normální jídla, budete však díky nim hubnout.

Kdy se objeví první výsledky

Výsledky keto diety jsou vidět už po několika týdnech, její délka záleží na tom, kolik kilo chcete zhubnout. Keto dieta má tři fáze, v první fázi je změna jídelníčku nejradikálnější a dochází ke snížení hmotnosti o 50 - 70 % z celkového cíle hubnutí. Po 2 - 3 dnech se tělo dostane do stavu ketózy a úbytek hmotnosti lze pozorovat velmi rychle. Druhá fáze je nazývána jako "stabilizační", kdy si tělo již navyklo na stav ketózy a udržuje si spalování tuků, zároveň jsou proteinová jídla postupně nahrazována jídly normálními. Ve třetí "fixační" fázi se do jídelníčku zařazuje více běžných jídel a člověk by měl již být naučený na pravidelný a střídmý režim. Postupným návratem k běžné stravě je minimalizován jo-jo efekt.