Co by nemělo chybět v dámské kabelce

Dámy, buďme k sobě upřímné, taková dámská kabelka je svět sám o sobě. Speciálně kabelky maminek v sobě skrývají opravdové poklady. Do kabelky se musí vejít všechno, co by žena mohla potřebovat. Od kapesníčků, přes zavírací špendlík, make-up, peněženka, náhradní silonky…

V dnešní době díky koronavirové pandemii je to ještě pár věcí navíc. Dezinfekční gel, či ubrousky, náhradní roušky, někdo nosí i jednorázové rukavice do obchodu. Spousta žen v kabelce nosí i nespočet léků, kdyby je náhodou bolelo břicho, při bolestivé menstruaci, nebo prášky na migrénu. Chronicky nemocné ženy mívají u sebe v kabelce léky každodenní potřeby. Víte, že taková dámská kabelka mívá i několik kilogramů? Že dámská kabelka je díky tomu, že ji většinou nosíme na jednom rameni, jedním z důvodů bolesti ramen a krční páteře? A víte co s tím udělat? V první řadě ramena střídat. A poté eliminujte obsah kabelky na nezbytně nutné věci. Ulehčíte tak svému pohybovému aparátu. Jak na to? Dezinfekce na ruce vysušuje pokožku rukou. Nyní se více topí, nosíme roušky, pod kterými je úplně jiné mikroklima, takže naše pleť velmi trpí. Navíc je po ránu opravdu chladno, a tak spousta z nás při sobě nosí nezbytný prostředek na hydrataci rtů. Nemusíte u sebe nosit krém na ruce, na obličej, pomádu a krém na osvěžení pleti. Stačí zvolit kvalitní kosmetiku - tady bych dala odkaz na kosmetiku z vašich stránek a vystačíte si s jedním produktem na všechny vaše neduhy. Když už jsme u eliminování nezbytných krémů, co takhle odlehčit kabelce ještě více, a zbavit se léků a doplňků stravy, které u sebe nosíte? Jak? Jednoduše, stejně jako u kosmetiky. Prostě si vyberete produkt, který pomáhá ve více případech. Že takový neznáte? Preparáty obsahující CBD olej, fungují velice dobře na bolesti, jak náhle vzniklé, tak i chronické (třeba u fibromyalgie), skvěle uvolňují premenstruační křeče, bojují proti migréně i tenzním bolestem hlavy a záchvatům úzkosti. CBD skvěle působí i na problémy s pletí - ekzémem, akné i otravnému svědění. Chodíte-li do posilovny, nahradí vám hořčíkový olej, protože velmi dobře ovlivňuje regeneraci po sportovním výkonu. Vyjmenovat široké spektrum působení CBD oleje by bylo na dlouho, ale jistojistě vám nahradí velké množství nejrůznějších tobolek, které jste dodnes nosila sebou. Odlehčete své kabelce co možná nejvíce, nezapomeňte však také na pravidelnou péči o vaši kabelku, dejte na doporučení výrobce, jak se o daný materiál kabelky starat. Na kabelce je někdy více bakterií než na záchodovém prkénku, protože ji dnes a denně pokládáme na nejrůznější povrchy, podlahy apod. Některé tyto bakterie jsou mnohem nebezpečnější než koronavirus.