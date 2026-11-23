Kamenné domky jako z pohádky, romantické uličky a říčka protékající mezi rozkvetlými zahradami. Na první pohled je anglická vesnička Bibury ztělesněním venkovské idyly. Minulý rok dokonce ovládla žebříček nejkrásnějších vesnic světa zveřejněný magazínem Forbes. Jenže zatímco turisté sem míří za dokonalými fotografiemi, místním obyvatelům dochází trpělivost. Někteří se dokonce rozhodli odstěhovat.
Na první pohled připomíná kulisy historického filmu. Úzké uličky lemují domky z medově zbarveného kamene, přes průzračnou říčku Coln se klenou staré mosty a za vesnicí se rozprostírají zelené louky. Anglické Bibury, ležící v malebné oblasti Cotswolds, je přesně tím místem, které si člověk představí pod pojmem idylický anglický venkov.
Není divu, že si vesnici oblíbili také filmaři. Její slavné kamenné domky na Arlington Row se objevily například ve fantasy filmu Hvězdný prach a bývají spojovány také s Deníkem Bridget Jonesové. Jejich fotografie se dokonce dostala na vnitřní stranu britských pasů.
O půvabu Bibury se přitom mluví už více než sto let. Britský výtvarník a designér William Morris ji v 19. století označil za „nejkrásnější vesnici Anglie“. A když v roce 2025 obsadila první místo žebříčku padesáti nejkrásnějších vesnic světa zveřejněného magazínem Forbes, málokoho to překvapilo. Bibury tehdy předstihla i rakouský Hallstatt nebo řeckou Oiu na Santorini.
Jenže pohádková idyla má i svou odvrácenou tvář. Zatímco turisté z celého světa sem přijíždějí obdivovat malebné domky a pořizovat dokonalé fotografie, místní začínají bojovat o vlastní soukromí.
Vesnice s pouhými šesti stovkami obyvatel totiž podle britských médií za největšího náporu přivítá až 20 tisíc návštěvníků denně. Úzké uličky zaplavují davy lidí, silnice ucpávají autobusy a obyvatelé přicházejí o klid a soukromí. Některým už došla trpělivost natolik, že se rozhodli raději odstěhovat.
Z pohádkového bydlení noční můra
Jak daleko může turistické šílenství zajít, na vlastní kůži poznali manželé Brian a Jill Skardovi. V jednom z historických domků na slavné Arlington Row žili více než čtrnáct let. Jednoho dne se ale podle Brianova vyprávění vrátili domů a čekal je pořádný šok. V jejich obýváku seděla cizí rodina a nerušeně si užívala piknik. Turisté využili odemčených dveří, vešli dovnitř a bez ostychu se usadili.
„Nemohl jsem uvěřit vlastním očím, když jsem otevřel dveře a viděl je tam všechny sedět a cpát se jídlem,“ popsal Brian. Jak později uvedl, teprve následně se dozvěděl, že v Japonsku se prý odemčené dveře domu mohou chápat jako pozvání ke vstupu a využití pohostinnosti jeho obyvatel.
A podobné překvapení čekalo i jejich sousedku. Ta zase zjistila, že si turisté během její nepřítomnosti udělali piknik na zahradě. Tím ale výčet nepříjemností zdaleka nekončí. Před domem se pravidelně tísnily davy turistů, kteří si chtěli pořídit co nejlepší fotografii. Někdy jich bylo tolik, že manželé měli problém vůbec vyjít ven. Život v jednom z nejfotografovanějších domků Anglie tak postupně ztratil veškeré kouzlo.
Po více než čtrnácti letech proto manželům došla trpělivost a rozhodli se odstěhovat. „Máme dost dotěrného turistického ruchu, bouchání na dveře, nakukování do oken a celkového zasahování do našeho soukromí,“ vysvětlil Brian.
Podle něj se situace výrazně zhoršila po pandemii covidu, kdy začalo přijíždět stále více návštěvníků a jejich chování bylo čím dál bezohlednější. „Tohle je krásná vesnice, kterou bohužel ničí právě lidé, kteří se na ni přijíždějí podívat,“ posteskl si.
Z obyvatel se staly turistické atrakce
Skardovi přitom nejsou jediní, komu turisté znepříjemňují život. Někteří návštěvníci si podle místních dokonce myslí, že obyvatelé historických domků jsou najatí herci, kteří mají dotvářet atmosféru živého skanzenu. Bez ostychu jim proto nakukují do oken, pózují před vchodovými dveřmi a fotografují každý detail.
„Máme tak krásné místo, o které se chceme podělit. Jenže množství turistů a davy lidí, které sem přijíždějí, způsobily, že je to tu naprosto nepříjemné,“ popsala místní obyvatelka Lynn Edwardová.
K turistickému šílenství výrazně přispívají sociální sítě. Videa z Bibury sbírají pozornost na TikToku a Instagramu, zvláštní popularitu si ale vesnice získala také v Japonsku. Objevuje se totiž v populární manze a animovaném seriálu Kin-iro Mosaic. Japonští fanoušci proto přijíždějí hledat místa, která znají z obrazovky, včetně slavné Arlington Row nebo kamenného mostu přes řeku.
Příliv návštěvníků se navíc projevuje i kolem místní říčky Coln. V létě se v ní turisté brouzdali, někteří si přímo do vody postavili židle a stolky. Místní obyvatelé si zároveň stěžují na přibývající odpadky, které končí v řece i na jejích březích.
Turisté přinášejí peníze. Ale za jakou cenu?
Ne všichni ovšem chtějí turistům vystavit stopku. Pro místní podnikatele jsou důležitým zdrojem příjmů. Například historická hospoda Catherine Wheel by bez nich podle zaměstnanců jen těžko přežila. „Všichni se shodneme, že tu problém je, a jsem si jistý, že existuje řešení jak pro podnikatele, tak pro obyvatele,“ říká Angus Hay z místní pstruží farmy.
Úřady proto hledají kompromis. Omezují parkování autobusů, rozšiřují zákazy stání a zvažují přepravu turistů menšími vozidly. Kvůli ochraně říčky Coln schválily také instalaci plotů, na které se ale v říjnu 2026 ještě sháněly peníze. „Je to drastické opatření, ale zdá se, že právě to musíme udělat,“ uvedl předseda místní rady Craig Chapman.
Zda to bude stačit, ukáže až čas. Bibury totiž čelí zvláštnímu paradoxu. Turisté sem přijíždějí za klidem anglického venkova, ale právě jejich nápor ho místním postupně bere.
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Zdroje: Forbes, BBC, The Independent
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