Čistíte si zuby po snídani? Není to úplně nejšťastnější načasování, varuje stomatolog

Podle Praveena Sharmy ze stomatologické fakulty Univerzity v Birminghamu zažije v Británii během života onemocnění dásní polovina dospělých. Jeho nejčasnějším signálem je krvácení při čištění zubů. "Pokud vám krvácejí nebo otékají dásně, je to znamení, že potřebujete lépe čistit," říká odborník.
Spolu s moderátory zdravotnického podcastu BBC What’s Up Docs dvojčaty Chrisem a Xandem van Tullekenovými upozorňuje na nejčastější prohřešky, které si mnoho z nás ani neuvědomuje. Sharma zároveň zdůrazňuje, že kvalita čištění je důležitější než striktní dodržování zlatého pravidla "dvakrát denně".
"Když máte čas, čistěte chrup pořádně dvakrát denně: jednou opravdu pečlivě, podruhé rychleji a po dobu dvou minut," vysvětluje. Pokud si člověk najde prostor na opravdu důkladné čištění jen jednou denně, pak by to podle něj mělo být večer.
Stomatolog zároveň připomíná: při čištění není nutné bojovat s dentální nití, mezizubní kartáčky jsou podle něj často jednodušší a příjemnější. Každý zub má tři plochy a všechny potřebují pozornost. Sharma proto doporučuje malé krouživé pohyby bez zbytečného tlaku a zvýšenou péči v místech, kde se zub setkává s dásní. Právě tam totiž začínají problémy.
Jedno z největších překvapení přichází v otázce načasování. Řada lidí si čistí zuby hned po snídani - jenže tím mohou svému sklovině spíš uškodit. "Ideální je čistit před snídaní," vysvětluje Sharma. "Po něčem kyselém byste to dělat neměli." Po džusu nebo kávě je sklovina citlivější a příliš brzké kartáčování ji může narušit. Pokud přece jen chcete čistit po jídle, doporučuje nejprve ústa vypláchnout vodou a počkat alespoň půl hodiny.
Stejně překvapivé je pak i to, co dělat po samotném čištění. Automatické vyplachování úst vodou prý není ideální. "Vyplivněte, ale nevyplachujte," radí Sharma. Voda totiž smyje zubní pastu dřív, než fluorid stihne pořádně pracovat. Pokud chcete pocit svěžesti, použijte ústní vodu - nikoli obyčejnou vodu z kohoutku.
A nakonec: drahá pasta neznamená zdravější zuby. Regály se prohýbají pod pastami s bělícími účinky, uhlím i všelijakými zázračnými sliby. Podle Sharmy ale značka nebo cena nehrají zásadní roli: "Dokud pasta obsahuje fluorid, velký rozdíl v tom není," říká a dodává, že sám bere to, co je zrovna v akci. Speciální pasty mají smysl jen tehdy, když je doporučí zubař - například při citlivosti dásní.
Zdroj: www.bbc.com