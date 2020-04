Cisco Webex zlepšuje komunikaci ve firmách a digitální dovednosti týmů

Rád řídí a dříve si užíval, když mohl jet autem na pracovní schůzku. Poté, co se mu narodila dcera, začal více využívat technologie, které mu ušetří hodně času.

Cisco Webex platformu od společnosti Cisco zná dokonale a s její pomocí učí firmy komunikovat mnohem efektivněji. Kamil Brothánek, který 13 let pracuje ve firmě ALEF, Webexu věří natolik, že na něm s kolegy postavili produkt 4VIDEO, který nabízí zákazníkům řešení formou služby na klíč bez nutnosti velkých investic na začátku. Jak konkrétně můžou být tyto technologie přínosné, popisuje Kamil Brothánek v následujícím rozhovoru.

Mnohé společnosti stále používají ke spolupráci různé nástroje zdarma. Na co byste nalákal šéfa podobné firmy, aby přešel na Cisco Webex?

Nelákal bych ho. Pokud jim vyhovují jejich nástroje, ať už zdarma nebo placené, měli by je používat. My přicházíme na řadu ve chvíli, kdy firma zjistí, že její míra spolupráce není dostatečně efektivní, spolehlivá, potřebují integrace do podnikových systémů, vybavit zasedací místnosti pro spolupráci, sjednotit dovednosti v online komunikaci. Když se z firmy začne stávat velká společnost a na schůzce sedí dvanáct velmi dobře placených lidí, kteří na hlavního člověka čekají deset minut, začínáte si uvědomovat, že to není dobře. Jsou to celkem dvě hodiny drahého firemního času.

Pro jaké zákazníky začíná mít platforma významnější přínos?

Webex je přínosný hlavně pro firmy s minimálně dvěma až třemi lokalitami a pro ty, jejichž lidé komunikují i mezi různými zeměmi. Přičemž výhodou videokonferencí narozdíl třeba od mailů nebo telefonu je, že se obě strany vidí, vnímají výraz i emoce a mnohem lépe na sebe reagují. Webex je nejuniverzálnější řešení, které si zákazník může pořídit pro spolupráci v rámci firmy, ale i pro spolupráci s partnery a zákazníky. Těm může jednoduše poslat pozvánku, oni zadají své jméno a mohou platformu využívat bez nutnosti cokoliv instalovat. Jednoduše v prohlížeči.

Čím se Webex liší od jiných řešení, která jsou dostupná na trhu?

Cisco Webex jako jediné vše integruje, rozvíjí vizi přes všechny čtyři klíčové oblasti - schůzky, spolupráci, zařízení a volání. Funguje jako Apple, který si taky pod jednou střechou řeší hardware i software a má vše lépe propojené, než kdyby to bylo od různých výrobců. Dnes máme zákazníky, kteří stále používají zařízení z roku 2007. Starší řady zařízení jsou stále kompatibilní i s novými verzemi Webexu. To je ve světě techniky, která jde rychle dopředu, opravdu výjimečné. A vše spolu dobře funguje.

Jak moc firmy využívají Webex Calling?

Webex Calling je díky BroadCloudu nejrozšířenější platforma na světě, má tržní podíl v řádech desítek procent. Na český trh teprve přichází a letos o něj čekáme viditelnější růst zájmu. Firma z celého řešení nejvíce profituje, když využívá všechny Webex pilíře, které se spravují z jediného prostředí.

Většina firem používá pro kancelářskou práci i spolupráci software od Microsoftu. Jak si s ním Webex rozumí?

Ještě donedávna platilo, že Cisco a Microsoft jsou konkurenti. Cisco velmi dlouhou dobu pracovalo na tom, aby to tak nebylo. Jejich snahou je stavět mosty, ne ostrovy. Díky tomu dnes Webex nabízí výbornou interoperabilitu. Koncové terminály Cisco jsou certifikované pro interoperabilitu s Microsoft Teams a díky tomu vše funguje velmi hladce a jednoduše. Cisco je lídr v oblasti videokonferencí, meetingů a zařízení pro videokonference. Dává hodně peněz do jejich výzkumu a vývoje a na výsledku to je vidět. Navíc Webex od Cisco umí zlepšit komunikaci ve firmách, princip fungování, meetingy, sdílení i přemýšlení.

Jak?

Když jsem měl dřív nápad, musel jsem naplánovat schůzku, všechny tam pozvat a teprve tam jim ho říct. Mezitím uplynul týden a hodně věcí se změnilo. Dnes naplánuji schůzku, a tím zároveň hned vznikne prostor, ve kterém lidem mohu komunikovat informace ještě před ní. Oni nápady komentují, průběžně se to vyvíjí. Každý pracuje v jinou dobu, píše nebo komentuje, kdy mu to vyhovuje. Na schůzce už jsme pak díky této přípravě mnohem produktivnější. Mění to způsob, jak týmy spolupracují. Měníme digitální dovednost lidí. Poslední rok se velmi podrobně věnujeme procesu adopce, který je klíčový a jde firmou přirozeně 3 až 6 měsíců. Vtahujeme lidi, aby si na vše zvykli a byli pak mnohem efektivnější.

Jakou službu sám z Webexu nejraději využíváte?

Nejvíce oceňuji okamžitost informací v chatu nebo na schůzkách. Možnost být s kýmkoliv v kontaktu v zásadě na jakémkoliv místě z jakéhokoliv zařízení, které má kvalitní internetové připojení. Tím, že hodně používáme Teams, Meetings a Devices, mě fascinuje možnost bezdrátového sdílení. Možnost jejich ovládání z mobilu i počítače. Když cokoli nakreslím na dotykové velké obrazovce, tak to mám hned v mobilu. To je to 21. století. Když k tomu dotykovému zařízení, Cisco Webex boardu, přiložíte počítač, tak přes to zařízení počítač ovládáte, stane se vám z něj tablet o velikosti od 55 do 85 palců.

Co když má některá firma o řešení zájem, ale potřebuje si ho nejdřív vyzkoušet?

Nabízíme proof of concepty (PoC). Zákazníkovi vše zajistíme na klíč. Pokryjeme třeba tři hlavní lokality nebo zasedací místnosti. Řešení používá cca měsíc, my pomůžeme se zaškolením klíčových lidí a pak děláme vyhodnocení přínosu. Většinou s námi zákazník pokračuje dále a my jsme schopni cenu PoC zohlednit v dodávce řešení nebo služby.