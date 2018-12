Cirk La Putyka oslaví 10. výročí představením Up end Down se symfonickým orchestrem

Cirk La Putyka slaví 10. narozeniny. Oslavy zahájí speciální verzí inscenace Up End Down v doprovodu čtyřiceti pětičlenné Filmové filharmonie pod taktovkou Chuheie Iwasakiho. Pod názvem Up End Down Symhony bude projekt uveden od 7. do 20. prosince pouze dvanáctkrát v pražském prostoru Jatka78.

Co říkají o projektu jeho tvůrci?

Režisérem i jedním z představitelů je Rosťa Novák ml.: "Představení Up End Down je pro mě srdcový projekt. Byl riskantní. Navazoval na veselou La Putyku, kde jsme všichni dělali to, k čemu máme předpoklady. Ale v Up End Down jsme chtěli kombinovat divadlo a cirkusové techniky a učili jsme se vše úplně od nuly. Je tam jasný příběh, se kterým se může každý ztotožnit. Představení je inspirací pro filmový scénář a nyní i pro orchestraci. Významné je pro mě také proto, protože stojí pouze na českém týmu, který se mnou před deseti lety začínal," vysvětluje principál souboru.

Hudebních aranží pro symfonický orchestr se ujal spoluautor původní hudby Jan Maxián. "Už při vzniku představení jsem cítil, že příběh, způsob vyprávění, hudební téma a vlastně hudba v představení jako taková, je natolik široká a nosná, že by mohla využít širší paletu barev - symfonický orchestr," říká Maxián na úvod a dodává: "Spojit novocirkusové divadlo s orchestrem může být dost komplikované, neboť hudbu jsme vždy koncipovali tak, abychom mohli ve velké rychlosti reagovat na jakékoliv změny dění na jevišti. Což jsme také vždy dělali. Ve třech. Ale improvizovaně takto měnit hudbu v padesátičlenné bandě… to bude jiná jízda."

14 akrobatů a herců a 45 hudebníků splynou v jedno tělo a duši

Představení 12. prosince proběhne jako benefiční večer pro Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Členkou jeho správní rady byla v počátcích činnosti také Marta Kubišová, zpěvačka a signatářka Charty 77, která nad benefičním večerem převzala záštitu. Část výtěžku z benefice bude použita na podporu paliativní péče, konkrétně na nákup zdravotnického vybavení pro hospice.

Představení Up End Down v režii Rosti Nováka ml. mělo premiéru v roce 2010, kdy také získalo Cenu Divadelních novin za Inscenaci roku v kategorii Tanec a balet. Up End Down představuje "novocirkusovou báseň" o andělech a lidech, je to pohled na cestu od narození do smrti skrze naše fantazie, na cestu mezi zemí a nebem.

Filmová filharmonie má bohaté zkušenosti se živými koncerty filmové hudby všech žánrů. Sdružuje profesionální hudebníky a také talentované studenty a absolventy středních a vysokých hudebních škol. Filmovou filharmonii založili společně Matěj Lehár, Klára Lehárová a Aneta Hastíková. Jejich vizí bylo především pořádání koncertů s filmovou tematikou, které budou žánrově laděny - fantasy, western, sci-fi, dobrodružství a mnoho dalších.

Cirk La Putyka: Up End Down Symphony

7.-20. 12. 2018, JATKA78

Předprodej v síti GoOut.