Chytré světlo pohodlně ovládané chytrým telefonem

Nastává večer. Lidé leží na pohovkách, sledují své oblíbené pořady a chtějí odpočívat. Jenže v předsíni a kuchyni je stále rozsvíceno, takže uvolnění a odpočinek budou muset počkat. Nebo?

Díky novým produktům SMART+ je však změna světelné atmosféry velmi pohodlná a jednoduchá i na dálku. Osvětlení se dá individuálně přizpůsobit náladě a příležitosti a během pouhých pár sekund se obývací pokoj změní z domácí kanceláře na domácí kino - pomocí světelných zdrojů jednotlivě nebo ve skupinách jako součást scény, či dokonce automaticky. LEDVANCE nabízí v řadě SMART+ světelné zdroje, svítidla a další elektronická zařízení pro Apple HomeKit a ZigBee Lightlink pro spoustu použití, přičemž klíčové funkce lze používat i bez systému chytré domácnosti. LEDVANCE ručí za kompatibilitu těchto produktů s běžnými platformami chytré domácnosti jako Osram Lightify, Qivicon a Samsung SmartThings ve světě ZigBee, i HomeKit od Apple.

Hey Siri, "rozsviť"!

Světelný zdroj Classic A60 (60W ekvivalent) a LED světelný pásek SMART+ pro Apple HomeKit mohou uživatelé ovládat hlasovou asistentkou Siri nebo přes aplikaci Apple Home - bez nutnosti brány. Instalace je hračka a aplikace v sobě rovnou obsahuje nejčastěji používané funkce rozsvícení/zhasnutí, stmívání světla a změnu barvy světla.

Produkty SMART+ pro systémy s ZigBee Lightlink

Rodina SMART+ obsahuje světelné zdroje, vnitřní a venkovní svítidla a řadu příslušenství.

Světelné zdroje SMART+ se vyznačují dlouhou životností až 20 let a díky různým paticím a tvarům je tak můžete přímo nahradit za tradiční světelné zdroje. Jsou stmívatelné (DIM), s možností regulovat bílou v rozsahu od teplé do studené (Tunable white 2 700 - 6 500 K) anebo barevné (Multicolor - 16 milionů barev). Classic E27 představuje ideální ekvivalent 60W žárovek a je dostupný ve všech třech verzích. Candle E14 Tunable White je klasický světelný zdroj tvaru svíčky s paticí E14, 40W ekvivalent. Bodový zdroj Spot GU10 je ekvivalentem 50W vysokonapěťových halogenových zdrojů s paticí GU10, které se od září 2016 nesmějí v EU prodávat. Bodový zdroj Smart+ GU10 je dostupný jako vícebarevná a laditelná bílá. Spot GU5.3 Tunable White byl navržen jako ideální ekvivalent 35W halogenových bodových zdrojů používaných v nízkonapěťových systémech.

Interiérová svítidla zahrnují 3 svítidla. Ceiling 33 Tunable White je elegantní kulaté nástěnné a stropní svítidlo, se světelným výkonem až 1 400 lumenů při spotřebě energie 23 W. Stmívatelné svítidlo Panel Multicolor generuje vysoce homogenní světlo s výkonem až 2 500 lumenů v provedení Multicolor a Tunable White. Samolepicí LED pásek Flex 3P Multicolor s 16 miliony barev o délce až 6 metrů vytvoří barevné osvětlení v každé domácnosti.

Exteriérových svítidel je pět. Gardenpole Multicolor, originální prvek k osvětlení cestiček, sestává z pěti malých sloupkových svítidel s moderním vzhledem z nerezové oceli upevněných buď pomocí zemních kolíků nebo oboustranné pásky. Svítidlo lze prodloužit na vzdálenost až 11 metrů, každý sloupek svítí 80 lm. Gardenpole Mini Multicolor je kompaktní verze se sloupky o světelném toku 48 lumenů. Svítidlo lze prodloužit na vzdálenost až 10 metrů. Outdoor Flex Multicolor je pružný světelný pásek pro použití do exteriéru. Díky jmenovité životnosti až 20 000 hodin zaručuje dlouhodobě vysoce spolehlivé osvětlení. Modern Lantern Wall je robustní svítidlo na zeď ve všech třech světelných provedeních. Modern Lantern Tall je pak ve stejném puristickém designu sloupkové svítidlo montovatelné např. na prkna terasy.

Mezi příslušenství pak patří Switch, Switch Mini, zástrčka a pohybový senzor. Osvětlení SMART+ lze ovládat přímo jednotkou, tedy bez routeru, brány či WLAN - tedy snadno a flexibilně. To je možné díky funkci ZigBee Lightlink zvané Touchlink. Jedním spínačem lze ovládat současně až deset světelných zdrojů a svítidel. Switch je pro klasické použití na zdi nebo lze snadno vyjmout z nástěnného pouzdra a použít jako dálkové ovládání. Kromě toho lze tlačítko také integrovat přes bránu do systému OSRAM Lightify a osmi různým spínacím možnostem přiřadit jakékoli funkce, což výrazně zlepšuje komfort a praktičnost v chytré domácnosti. Switch Mini je menší provedení s podobnými funkcemi. Je dostupný ve čtyřech barvách. Zástrčka umožňuje ovládat svítidla, která by jinak neměla žádnou chytrou funkci. Při dodržení bezpečnostních opatření lze namísto svítidel provozovat například mobilní klimatizace nebo ventilátory v letním období či zábavné nebo kancelářské vybavení s vysokou pohotovostní spotřebou. Pohybový senzor dokáže detekovat pohyby v úhlu 100° do vzdálenosti až 4,5 metru. Při integraci do systému chytré domácnosti ho lze jednotlivě připojit a ještě účinněji tak systém přizpůsobit specifickým potřebám uživatele. Jednotlivá světla, skupiny či scény lze například přepínat pohybem.

Více o všech produktech na https://smartplus.ledvance.com/ nebo na www.ledvance.cz.

O LEDVANCE

Společnost LEDVANCE je s téměř 9 000 zaměstnanci a zastoupením ve více než 120 zemích jedním z předních světových poskytovatelů osvětlení pro profesionální uživatele a maloobchodní zákazníky. Společnost, která se oddělila od společnosti OSRAM GmbH, nabízí moderní LED světelné zdroje, standardizovaná LED svítidla, inteligentní síťová řešení Smart Home a Smart Building i tradiční světelné zdroje. Na základě dohody se společností OSRAM bude LEDVANCE pro své produkty nadále používat důvěryhodné značky OSRAM. Další informace o těchto produktech najdete na www.Ledvance.cz.