Chystáte se v zimě na hory nebo k moři? Nezapomeňte na cestovní pojištění

Sezóna zimních dovolených se pomalu blíží. Ať už jste milovník svahů nebo dáváte přednost odpočinku na pláži, je dobré pamatovat i na cestovní pojištění. Předejte tak možným potížím a komplikacím, které na cestě mohou nastat. Kromě toho je dobré vědět, že vedle pojištění léčebných výloh, úrazu a odpovědnosti za způsobenou škodu cestovní pojištění nabízí i řadu připojištění. Ať už jde o pojištění storna cesty nebo spoluúčasti při škodách na věcech půjčených.
Pojištění šité na míru
Generali Česká pojišťovna nabízí hned několik variant pojistné ochrany na cestách. Jednorázové cestovní pojištění, celoroční zahraniční cestovní pojištění s opakovanými výjezdy pro cesty po Evropě i po světě, jednorázové tuzemské cestovní pojištění a celoroční Chytré cestovní pojištění s možností opakovaných výjezdů až na 60 dní pro cesty po Česku i celém světě. Jednotlivé typy pojištění se přitom liší rozsahem krytí, výší limitů a možnostmi připojištění.
Způsob, jakým lidé přistupují k cestovnímu pojištění, se v posledních letech dost změnil. Ekonomická nejistota i současné geopolitické napětí přiměly cestovatele více přemýšlet o tom, co všechno pojištění skutečně pokrývá. Stále častěji si proto vybírají rozsáhlejší balíčky, které zahrnují nejen léčebné výlohy, ale i nadstandardní služby.
Chytré cestovní pojištění
Největší tuzemská pojišťovna jako jediná na trhu nabízí Chytré cestovní pojištění, které platí nejen po celém světě, ale i v České republice. Lze ho sjednat samostatně nebo společně s pojištěním domácnosti, stavby a odpovědnosti. Pojištění kryje turistické i pracovní cesty, včetně rekreačních sportů. Léčebné výlohy jsou kryty do výše 100 milionů korun - včetně zásahů horské služby nebo teroristických útoků. "Výhodou pro cestovatele je fakt, že při sjednání tohoto typu cestovního pojištění nemusí před každou cestou myslet na to, že uzavře pojištění po dobu své cesty. Chytré cestovní pojištění je totiž možné během roku využívat opakovaně," sděluje Kristýna Straková, produktová manažerka z Generali České pojišťovny.
Zajímavostí u tohoto cestovního pojištění je i tzv. "Bezpečná hladinka" - do 0,8 promile alkoholu v krvi klientky či klienta pojišťovna z cestovního pojištění vyplatí pojistné plnění. Podmínka je jediná - klienti nesmí porušit zákony dané země. Chytré cestovní pojištění zároveň nabízí i další užitečnou pomoc. V momentě, kdy se zpozdí let, tak pojišťovna vyplatí svým klientům až 1 000 Kč za každou hodinu například na občerstvení nebo ubytování. Týká se to cestujících, kteří čekají nad šest hodin (kdy toto zpoždění hradí standardně aerolinky). Pojišťovna pro tyto případy může vyplatit až 10 000 Kč.
Dále pojištění obsahuje pojištění zavazadel a osobních věcí nebo nadstandardní asistenční a právní služby. "Chytré cestovní pojištění je vhodné pro lidi, kteří častěji cestují do zahraničí na dovolenou, prodloužené víkendy, za prací nebo za hranice na nákupy. Jeho velkou výhodou je i nižší cena než u jednorázového cestovního pojištění. Navíc pokud má klient u naší pojišťovny sjednané další majetkové pojištění, částka za cestovní pojištění pak adekvátně klesá. Pojištění se také sjednává na dobu neurčitou, to znamená, že ho není třeba každý rok obnovovat," dodává Straková.
Cestovatelé pak mají možnost si připojistit i pojištění storna cesty, a to s nulovou nebo 20% spoluúčastí, součástí je také pojištění přerušení nastoupené cesty. K dispozici je i připojištění pro případ trvalých následků úrazu či smrti. Chytré cestovní pojištění lze sjednat na pobočkách Generali České pojišťovny, prostřednictvím obchodního poradce nebo online z pohodlí domova.
Jednoduše na dálku
Nehody a komplikace přicházejí nečekaně. S nečekanými událostmi vám mohou pomoci asistenční služby. Generali Česká pojišťovna nabízí svým klientům nonstop asistenční služby ke každé pojistné smlouvě. Asistence pomáhá s výběrem vhodného zdravotnického zařízení, zajištěním převozu nebo zprostředkováním finanční pomoci. Stačí mít připravené jméno, ideálně číslo pojistné smlouvy, a řídit se pokyny operátora. Díky aplikaci Moje Generali jsou potřebné údaje dostupné i offline.