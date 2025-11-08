Nové studie o chůzi: zvládne ji každý, je zadarmo a má nečekané benefity

Tým vědců z Harvard Medical School a Mass General Brigham zveřejnil letos na podzim studii, podle níž každodenní chůze v rozsahu tři až pět tisíc kroků denně může oddálit nástup problémů s pamětí a myšlením až o tři roky. U lidí, kteří denně ušli pět až sedm a půl tisíce kroků, bylo zhoršování paměti a duševních schopností dokonce o sedm let pomalejší.
Kroky, které chrání mozek
Výzkum sledoval osoby ve věku 50 až 90 let, které sice ještě nevykazovaly projevy demence, ale měly v mozku zvýšené množství bílkoviny spojené s Alzheimerovou chorobou. Aktivnější účastníci vykazovali pomalejší hromadění dalšího proteinu, tau, který je s rozvojem onemocnění také spojen.
"Změny životního stylu mohou oddálit vznik kognitivních potíží, pokud začneme dostatečně brzy," uvedli autoři ve svém komentáři pro Harvard Gazette (listopad 2025). Studie je observační, neprokazuje tedy přímou příčinu a následek, ale podle vědců jde o silnou souvislost, kterou podporují i další výzkumy.
Vyšší počet kroků = nižší riziko úmrtí
Podobné závěry přinesla i další práce, publikovaná v odborném časopise BMC Public Health (leden 2025).
Zaměřila se na více než 1600 dospělých s hypertenzí, tedy vysokým krevním tlakem. Vědci z National Health and Nutrition Examination Survey v USA u nich měřili denní počet kroků pomocí akcelerometrů a sledovali jejich zdravotní stav.
Výsledky ukázaly, že lidé s vyšším počtem kroků měli výrazně nižší riziko úmrtí - a to z jakéhokoli důvodu, nejen v případě srdečních či cévních onemocnění.
Ideální počet kroků pro zdraví
U účastníků, kteří denně ušli asi 8250 kroků, se riziko celkové mortality výrazně snížilo ve srovnání s nejméně aktivní skupinou. Ti, kteří dosahovali přibližně 9700 kroků denně, měli podle studie ještě nižší pravděpodobnost úmrtí z kardiovaskulárních příčin.
Autoři zároveň upozorňují, že pozitivní efekt se projevil už při nižším počtu kroků - tedy i v případech, kdy se lidé nedostali na často doporučovaných 10 000 kroků. Jinými slovy, každý krok navíc má smysl.
Chůze je zdarma
Podle Světové zdravotnické organizace trpí na celém světě více než 55 milionů lidí demencí, přičemž Alzheimerova choroba tvoří zhruba 60 až 70 procent případů. Kromě genetických faktorů hraje velkou roli životní styl - pohyb, strava a dostatek spánku.
Právě chůze je přitom jednou z nejdostupnějších forem pohybu vůbec. Není potřeba vybavení ani členství ve fitku, stačí boty a trocha času.
Podle výzkumů se pozitivní efekt dostavuje už u lidí, kteří udělají denně tři až pět tisíc kroků - zhruba tolik, kolik představuje svižná půlhodinová procházka.
Krok za krokem
- Začněte pomalu: pokud se teď moc nehýbete, zkuste přidat pár set kroků denně.
- Buďte konzistentní: pravidelnost má větší význam než intenzita.
- Sledujte svůj pokrok: chytré hodinky či telefon vám pomohou mít přehled a zvyšující se čísla vás budou motivovat.
- Nepodceňujte ani krátké vzdálenosti: každá procházka se počítá.
Pro srovnání: průměrný Čech udělá denně přibližně 5500 kroků, přičemž odborníci doporučují dostat se alespoň nad hranici 7000. U seniorů nebo lidí s chronickými nemocemi má přitom i malé zvýšení denního pohybu měřitelný přínos.
Stačí i málo
Vědci se shodují, že pohyb nemusí být nijak extrémní - důležitá je pravidelnost. Krátké procházky během dne, vystoupit o zastávku dřív nebo použít schody místo výtahu - to vše může mít reálný dopad na zdraví.
"Dnes už víme, že i malé množství fyzické aktivity přináší znatelné výhody," uvádí ve svém shrnutí tým z Mass General Brigham. "Nejde o to, kolik kilometrů uběhnete, ale že se hýbete každý den."
Výzkumy také připomínají, že efekt chůze nespočívá jen v samotném pohybu. Zlepšuje náladu, snižuje stres a podporuje spánek - faktory, které nepřímo ovlivňují i fungování mozku a imunitního systému.
I když vědci zdůrazňují, že žádný počet kroků není "zázračnou hranicí", nové studie mají jasné poselství: čím víc se hýbeme, tím déle si uchováme nejen zdravé srdce, ale i paměť.
Zdroje: Harvard Gazette, BMC Public Health